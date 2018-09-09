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На матче «Зенит» - «Кайрат» присутствуют более 40 тысяч зрителей

сегодня, 19:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)КайратМатч завершен

«Зенит» проводит товарищеский матч с «Кайратом» во время паузы на встречи сборных.

На игре, которая проходит на стадионе «Санкт-Петербург», присутствует 40 122 зрителя. Вход был свободным.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 19:52
За один тур в Москве столько болельщиков не соберется на все команды вместе взятые.
Abverin
Abverin
сегодня в 19:50
На стадионе ФК ростов Олимп-2 за пятилететку столько не собирается.
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 19:50
Товарняк-то зачетный. Аршавин на Родину приехал.От того и интерес зрителей.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:49
Почему этот выдающийся матч не транслируют по ФИФА-ТВ???
parallels
parallels
сегодня в 19:47
спартак даже в ЛЧ столько собрать не может, сколько наш дубль в товарняке.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:44
LOpp:
Бесплатный вход, это значит ещё доплачивали за посещение
На выходе всем желающим по миске похлёбки...
ndedov
ndedov
сегодня в 19:43
Пришли на Андрея посмотреть.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:42
На дурнину(халяву) и уксус сладкий...
LOpp
LOpp
сегодня в 19:42
Бесплатный вход, это значит ещё доплачивали за посещение
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 19:38
Соккер, так и пишите что из Казахстана, не вводите людей в заблуждение. И 120 клонов, остальные три: Сали, стипан копуста и джэк дэнсил.
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