На матче «Зенит» - «Кайрат» присутствуют более 40 тысяч зрителей

«Зенит» проводит товарищеский матч с «Кайратом» во время паузы на встречи сборных.
На игре, которая проходит на стадионе «Санкт-Петербург», присутствует 40 122 зрителя. Вход был свободным.
|Лига Наций 2018/2019, 2 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Украина
|1:0
|Словакия
|-
|-
|-
|19:00
|Закончился первый тайм
|Дания
|1:0
|Уэльс
|-
|-
|-
|19:00
|Закончился первый тайм
|Болгария
|0:0
|Норвегия
|-
|-
|-
|19:00
|Закончился первый тайм
|Грузия
|0:0
|Латвия
|-
|-
|-
|19:00
|Закончился первый тайм
|Македония
|1:0
|Армения
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Франция
|-:-
|Нидерланды
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Кипр
|-:-
|Словения
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Лихтенштейн
|-:-
|Гибралтар
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2018
|1
|X
|2
|18:00
|Матч завершен
|Зенит
|1:0
|Кайрат
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Сборные 2018
|1
|X
|2
|21:45
|сегодня
|Германия
|-:-
|Перу
|1.25
|5.73
|11
«Зенит» проводит товарищеский матч с «Кайратом» во время паузы на встречи сборных.
На игре, которая проходит на стадионе «Санкт-Петербург», присутствует 40 122 зрителя. Вход был свободным.