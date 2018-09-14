Моуриньо несколько минут отвечал на вопрос, почему мало играет Рэшфорд

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ответил на критику людей, считающих, что он не доверят Маркусу Рэшфорду.

Если вы не против потерять еще пару минут со мной, я кое-что разъясню, не для журналистов, а для фанатов «Юнайтед».

В сезоне 2016/17 Рэшфорд сыграл 32 матча Премьер-Лиги, 11 - в Лиге Европы, включая финал, три игры Кубка Англии, шесть матчей Кубка Лиги, учитывая финал, Суперкубок Англии. Всего 53 матча. Хотите в минутах? 3068. Это 34,2 матча по 90 минут.

В сезоне 2017/18 он сыграл 35 матчей в Премьер-Лиге , 8 - в Лиге чемпионов, пять - в Кубке Англии, включая финал, три игры Кубка Лиги, матч за Суперкубок Европы. 52 матча и 2676 минут. 29,7 матча по 90 минут.

Со мной Маркус в двух сезонах провел 105 встреч, 5744 минуты, 63,7 матча по 90 минут, включая пять финалов.

Поэтому люди, говорящие о малом количестве игрового времени, немножко заблуждаются. Рэшфорд - это не Доминик Соланке, не Рубен Лофтус-Чик, не Доминик Калверт-Льюин. Он Маркус Рэшфорд, игрок «Манчестер Юнайтед» с невероятным количеством матчей и невероятным количеством минут на самом высоком уровне в лучших турнирах на планете.

Меня и в воскресенье будут критиковать, потому что некоторые просто одержимы мною. Первое, что им приходит в голову по утрам, - Жозе Моуриньо. Поэтому легко могу представить, что меня будут критиковать за то, что Маркус не сыграет, но это не моя вина. Он удален. Думаю, нужно об этом напомнить.