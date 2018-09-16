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На матч «Галатасарай» - «Локомотив» осталось 300 билетов в продаже

сегодня, 19:02
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив18.09.2018 в 22:00 Не начался

На матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» - «Локомотив» проданы практически все билеты. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого клуба.

Практически все билеты на матч между «Галатасараем» и «Локомотивом» проданы. В настоящий момент осталось около 300 билетов. Хотелось бы также уточнить, что данная цифра не включает в себя гостевую квоту.

Ранее в «Локомотиве» сообщали, что клуб не будет организовывать гостевой выезд на игру по соображениям безопасности, но любой желающий может приобрести билет в клубе болельщиков и поехать на матч своим ходом. 

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 19:46
Удачи Локо .
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 19:37
Ад почти укомплектован
Alladins
Alladins
сегодня в 19:11
Жалко Локомотив.
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