На матч «Галатасарай» - «Локомотив» осталось 300 билетов в продаже

сегодня, 19:02

На матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» - «Локомотив» проданы практически все билеты. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого клуба.

Практически все билеты на матч между «Галатасараем» и «Локомотивом» проданы. В настоящий момент осталось около 300 билетов. Хотелось бы также уточнить, что данная цифра не включает в себя гостевую квоту.

Ранее в «Локомотиве» сообщали, что клуб не будет организовывать гостевой выезд на игру по соображениям безопасности, но любой желающий может приобрести билет в клубе болельщиков и поехать на матч своим ходом.