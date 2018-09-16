  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
ГлавнаяНовости

«Севилья» с Промесом проиграла «Хетафе»

вчера, 23:45
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Севилья» проиграла «Хетафе» на своем поле в матче 4-го тура чемпионата Испании.

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»

«Севилья» - «Хетафе» 0:2 (0:2)
Голы: Анхель Родригес 3, Анхель Родригес 38

«Севилья»: Вацлик, Кьер, Гомес, Гнаньон, Эвер Банега, Роке Меса (Бен-Йеддер 46), Видаль (Промес 70), Навас, Андре Силва, Нолито (Васкес 46), Сарабия
Главный тренер: Мачин Пабло.

«Хетафе»: Сория, Кабрера Сасиа, Гонсалес, Антунеш, Суарес, Джене (Кристофоро 78), Максимович, Дьеду (Фулкье 70), Портильо, Анхель Родригес (Сибасаки 62), Молина
Главный тренер: Бордалас Хосе.

Предупреждения: Роке Меса 14, Кабрера Сасиа 16, Джене 19, Антунеш 21, Навас 21, Дьеду 45, Эвер Банега 69, Гонсалес 70, Фулкье 76

Напомним, что вчера «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Марсель» разгромил «Генгам»
Вчера, 23:53 3
«Кальяри» и «Милан» не выявили сильнейшего
Вчера, 23:23 12
«Спартак» проиграл «Ахмату»
Вчера, 20:58 341
«Лацио» минимально обыграл «Эмполи»
Вчера, 20:53 7
«Анжи» дома крупно проиграл «Краснодару»
Вчера, 18:21 103
«Ювентус» обыграл «Сассуоло» благодаря дублю Роналду
Вчера, 17:56 128
Обсудить
Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 00:28
Не привык Свинси без судейской поддержки играть - вот и результат :)
Faustello
Faustello ответил Left Boy
сегодня в 00:21
Эффект Промеса
Опромисорение )))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Землянин
сегодня в 00:20
Хорошо, хорошо толканули. Надо теперь в аренду обратно взять по армейскому варианту )))
Игрока с самой высокой З/П и в аренду??? Это будет уникальнейший случай!!!
sir-5
sir-5
сегодня в 00:12
"На закуску" посмотрел матч Ла Колхозейру "Севилья"-"Хетафе". Представляю отчёт.

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИР(овщик)А ПРОМЕСА :

-вышел на замену на 69-й минуте при счёте 0-2;
-отоварил игрока соперника на74 минуте;
-ответно отоварили его за это на 76 минуте;
-заложил красивый финт на 87 минуте в штрафной соперника,упал,судья не прореагировал(на мой взгляд,мог бы быть и пенальти);
-бороздил привычно левый фланг,смещаясь к центру,но ни разу не пробил по воротам(всё как всегда в последнее время в "Спартаке");
-своими действиями(с нулевым КПД) заработал определённые симпатии публики и комментаторов,но(несмотря на 9!!! добавленных минут)ничем команде помочь не смог;
-рядом бегали какие-то сарабии,банеги и навасы,а не эффективные партнёры Глушаков,Самедов и Зе Зулус,в этом причина поражениЯ;
-после ухода тренеришки,"Севилья" перестала быть той командой,что наводила шороху в ЛЕ. После этого матча может опуститься на 11 позицию в таблице.
Aljban
Aljban
сегодня в 00:11
Промеска превратит Севилью в спартак.
Adepta
Adepta
сегодня в 00:10
Это только начало, неудачи и позор будут теперь постоянно преследовать Севилью.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:09
Как они умудрились отменить гол Севильи, с наличием VAR? Где они оффсайд увидели то? ВАР доказывает, что некчемная система. Судьи не пользуются, если этого не хотят.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 00:04
баньки глушакова не хватает севильи
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Красно Синий воин
сегодня в 00:03
И за это дерево заплатили 21 милл. евро!
Так он еще и самым высокооплачиваемым стал!!!
Землянин
Землянин
сегодня в 00:03
Хорошо, хорошо толканули.
Надо теперь в аренду обратно взять по армейскому варианту )))
Left Boy
Left Boy
вчера в 23:59
Эффект Промеса
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Leha-ha50
вчера в 23:58
Промес - черная метка для Севильи! И метка эта начала работать!!! Заслуженная победа Хетафе!!!
И за это дерево заплатили 21 милл. евро!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:53
Крепись, жена( Чувствую, Промес отыграется так, как умеет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:49
Прошка просто был нулевым!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:48
Промес - черная метка для Севильи! И метка эта начала работать!!!
Заслуженная победа Хетафе!!!
Faustello
Faustello
вчера в 23:46
Хрю?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100