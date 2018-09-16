«Севилья» с Промесом проиграла «Хетафе»

«Севилья» проиграла «Хетафе» на своем поле в матче 4-го тура чемпионата Испании.
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»
«Севилья» - «Хетафе» 0:2 (0:2)
Голы: Анхель Родригес 3, Анхель Родригес 38
«Севилья»: Вацлик, Кьер, Гомес, Гнаньон, Эвер Банега, Роке Меса (Бен-Йеддер 46), Видаль (Промес 70), Навас, Андре Силва, Нолито (Васкес 46), Сарабия
Главный тренер: Мачин Пабло.
«Хетафе»: Сория, Кабрера Сасиа, Гонсалес, Антунеш, Суарес, Джене (Кристофоро 78), Максимович, Дьеду (Фулкье 70), Портильо, Анхель Родригес (Сибасаки 62), Молина
Главный тренер: Бордалас Хосе.
Предупреждения: Роке Меса 14, Кабрера Сасиа 16, Джене 19, Антунеш 21, Навас 21, Дьеду 45, Эвер Банега 69, Гонсалес 70, Фулкье 76
Напомним, что вчера «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао.
ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИР(овщик)А ПРОМЕСА :
-вышел на замену на 69-й минуте при счёте 0-2;
-отоварил игрока соперника на74 минуте;
-ответно отоварили его за это на 76 минуте;
-заложил красивый финт на 87 минуте в штрафной соперника,упал,судья не прореагировал(на мой взгляд,мог бы быть и пенальти);
-бороздил привычно левый фланг,смещаясь к центру,но ни разу не пробил по воротам(всё как всегда в последнее время в "Спартаке");
-своими действиями(с нулевым КПД) заработал определённые симпатии публики и комментаторов,но(несмотря на 9!!! добавленных минут)ничем команде помочь не смог;
-рядом бегали какие-то сарабии,банеги и навасы,а не эффективные партнёры Глушаков,Самедов и Зе Зулус,в этом причина поражениЯ;
-после ухода тренеришки,"Севилья" перестала быть той командой,что наводила шороху в ЛЕ. После этого матча может опуститься на 11 позицию в таблице.
ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИР(овщик)А ПРОМЕСА :
-вышел на замену на 69-й минуте при счёте 0-2;
-отоварил игрока соперника на74 минуте;
-ответно отоварили его за это на 76 минуте;
-заложил красивый финт на 87 минуте в штрафной соперника,упал,судья не прореагировал(на мой взгляд,мог бы быть и пенальти);
-бороздил привычно левый фланг,смещаясь к центру,но ни разу не пробил по воротам(всё как всегда в последнее время в "Спартаке");
-своими действиями(с нулевым КПД) заработал определённые симпатии публики и комментаторов,но(несмотря на 9!!! добавленных минут)ничем команде помочь не смог;
-рядом бегали какие-то сарабии,банеги и навасы,а не эффективные партнёры Глушаков,Самедов и Зе Зулус,в этом причина поражениЯ;
-после ухода тренеришки,"Севилья" перестала быть той командой,что наводила шороху в ЛЕ. После этого матча может опуститься на 11 позицию в таблице.
Надо теперь в аренду обратно взять по армейскому варианту )))
Надо теперь в аренду обратно взять по армейскому варианту )))
Заслуженная победа Хетафе!!!
Заслуженная победа Хетафе!!!