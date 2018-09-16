«Зенит» забил два мяча в ворота «Оренбурга»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 2:2 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево - - -
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:0 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполи -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
16:30 Идет первый тайм, 23’ Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:2 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам - - -
ГлавнаяНовости

«Зенит» забил два мяча в ворота «Оренбурга»

сегодня, 15:56
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» обыграл на выезде «Оренбург» в матче 7-го тура РПЛ.

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» - «Зенит» - 1:2 (0:2)
Голы: Ойеволе 48 - Ерохин 14, Ерохин 45.

«Оренбург»: Фролов, Малых, Андреев, Бегич, Ойеволе, Сутормин (Чуканов 84), Терехов, Афонин, Мишкич, Попович (Рикарду Алвеш 70), Деспотович (Козлов 76).
Главный тренер: Федотов Владимир.

«Зенит»: Лунёв, Набиуллин (Анюков 61), Нету, Иванович, Смольников, Шатов (Эрнани 83), Ерохин, Паредес (Маркизио 71), Кузяев, Дриусси, Дзюба.
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Мишкич 40, Смольников 50, Нету 53.

Судья: Мешков Виталий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура ЦСКА разгромил «Уфу».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Кьево» отыграл два мяча у «Ромы» и добился ничейного результата
Сегодня, 15:30 20
«Реал» потерял очки в матче с «Атлетиком»
Вчера, 23:35 130
«Тулуза» и «Монако» поделили очки
Вчера, 22:51 6
«Валенсия» и «Бетис» победителя не выявили
Вчера, 21:24 7
«Манчестер Юнайтед» нанес «Уотфорду» первое поражение в сезоне
Вчера, 21:24 58
Гладбахская «Боруссия» оказалась сильнее «Шальке»
Вчера, 21:24 3
Обсудить
Все комментарии
Молло
Молло ответил sinitsn_pavel
сегодня в 16:54
Если бакланов минчане уделали 4-0, то страшно подумать, чтобы с ними сделал Ливер. Так что пора забыть про 0-7.
ахаха, да ты прав бомжи никогда не играли с Ливерпулем, но если бы сыграли!
я считаю что спартак достойно сыграл, 0-7 для нас это отличный результат!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:53
Ладно, посмотрели футбол, порадовались результату. Теперь и поработать пару часиков нужно. Вечерком ждёт клоунада, а после словесное унижение семинулёвых на ветках сокера.
Jum13
Jum13 ответил Томик
сегодня в 16:52
Прекрасный спектакль. Динамо, цска, Ростов, Локомотив, Краснодар ждут вас! А мы ждём этих игр.
А сколько Федун за ничью отстегнул?
ekliziast
ekliziast ответил ПерекатиПоле
сегодня в 16:52
Бедные спартачи. Им даже не знакомо ощущение, что команда за которую болеешь, сильнее оппонента. У них то бронматан, то судьи, то сговор, то слив. Ну а в Европе позоры семинулевые.
Будь объективным, младшие как и положено отдали очки старшим. Такое указание Газпрома.В противном случае не будет команды Оренбург.
самый добрый
самый добрый ответил ПерекатиПоле
сегодня в 16:52
Минчанам за дерзкие 4:0 в ответке 8 залетело. Это не спартак, который первую игру с ливером провёл валяясь на открывашке и затягивая время с выхода на поле.
А перед ответкой минчанам в карман сколько залетело?
самый добрый
самый добрый ответил Sunny.
сегодня в 16:51
теперь посмотрим на спартак
Ты лучше газету с поиском работы посмотри.
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 16:51
Ерохин в желтой майке,лидера.
stachel
stachel
сегодня в 16:50
Оренбург по последнего пытался сравнять счет, много бил по воротам, еще больше пытался бить. Потом эмоции игроков и тренеров обеих команд после действий на поле...Они же не актеры высочайшего уровня! Будь там договорняк, после 49 минуты мяч бы катался в центре поля без явных попыток обострить игру. Нет, думаю Зенит победил просто за счет фарта и классного паса Паредаса.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил sinitsn_pavel
сегодня в 16:50
Минчанам за дерзкие 4:0 в ответке 8 залетело.
Это не спартак, который первую игру с ливером провёл валяясь на открывашке и затягивая время с выхода на поле.
denmig
denmig
сегодня в 16:49
Это просто гмо на упаковке! - ближайшие ле это подтвердят!
Sunny.
Sunny.
сегодня в 16:49
теперь посмотрим на спартак
самый добрый
самый добрый ответил Fuad Samedzadeh
сегодня в 16:49
Зенитушка с победой!!! Мочи этих мясников,коней,рждушников, В Ленинграде жил 3 года Ул.Василеостровская 26 линия
Как это - мочи коней? Они же главные ваши полировщики пяток)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:48
Зенит с победой. Понравились Дзюба и особенно Ерохон. Лунёв в пропущенном мяче НЕ виноват, ( не доработала защита). Ждём, что покажут пупсики.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:48
Рабочая победа на классе без лишних трудозатрат. Игра чисто на результат, не для зрителей.
самый добрый
самый добрый ответил Молло
сегодня в 16:48
у Молло огромный СТЕРЖЕНЬ! и великий потенциал, в бане он будет как ЖЕРЕБЕЦ! зимой ждем Молло в спартаке!
Там тебя стёпка с мишей ждут. Не заставляй их тебя ждать.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:47
Зенит в очередной раз показал, что не умеет нормально играть на синтетике. То ли боятся идти в стык из за травм, то ли просто не привычно. Матчи с Оренбургом, Мольде, Енисеем это подтверждают. Хорошо, что результат есть.
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
сегодня в 16:47
Зенитушка с победой!!!
Мочи этих мясников,коней,рждушников,
В Ленинграде жил 3 года
Ул.Василеостровская 26 линия
denmig
denmig
сегодня в 16:47
Зенит сегодня - блеклое ч м ... во взглядах из вне! Такие победы - самое тухлое что может быть в рфпл!
Смитерс
Смитерс ответил denmig
сегодня в 16:46
99.9% поставили на 1-2 ! И это не договорняк!!!???
Нет! Это просто самый лазурный клуп был, так совпало, хыы.
самый добрый
самый добрый
сегодня в 16:46
Смотрю на комы и думаю - а у Зенита вообще остались фанаты? Стёпка на клонах, да друг его славнов. Всё. Jeck Denielse и Перекати Поле ещё по комменту иногда оставляют. На этом все фанаты Зенита и закончились.
Чё, так стрёмно болеть что ли за этот клуб?
sinitsn_pavel
sinitsn_pavel ответил ПерекатиПоле
сегодня в 16:46
Бедные спартачи. Им даже не знакомо ощущение, что команда за которую болеешь, сильнее оппонента. У них то бронматан, то судьи, то сговор, то слив. Ну а в Европе позоры семинулевые.
Если бакланов минчане уделали 4-0, то страшно подумать, чтобы с ними сделал Ливер. Так что пора забыть про 0-7.
denmig
denmig
сегодня в 16:44
Зенит отправил два договорняка-погребняка в ворота зенита! Зенит выиграл зенит! Вот новость то!
Коталонец
Коталонец
сегодня в 16:43
здесь я думаю все ясно. просто фармлуб подарил очки зениту. хоть бы борьбу обозначили для приличия. смотреть на такие откровенные договорянки тошно
stachel
stachel
сегодня в 16:43
Смотрел только 2 тайм и игра Зенита просто ужаснула. Если это игра лидера и претендента на золото, то я гнилой пупс. Будь у Оренбурга в атаке не полное дно, не увезли бы из Оренбурга и очка. Центр поиграли вчистую, в атаку получалось только длинным пасом выходить, под прессом игра в пас просто разваливалась, оборона пожарила. И это с Оренбургом!
denmig
denmig
сегодня в 16:41
99.9% поставили на 1-2 ! И это не договорняк!!!???
ekliziast
ekliziast ответил Nikola45
сегодня в 16:41
Как же был! Чемпионство Семерочки после 16 лет .....! Мы то все этот цирк помним! Как на юбилей Симоняна разрешали даже руками в своей штрафной играть! ))
Вы когда пишите , думайте пожалуйста. У Спартака десяток олимпийских чемпионов и чемпионов Европы, и если за юбилеи всех чемпионов ОИ и ЧЕ , то по вашей версии Спартак должен быть чемпионом ,каждый год. Понятно , что в Зените нет ни тех ни других и вам очень обидно.Так бывает, вы крепитесь и верьте.
Молло
Молло ответил спартак 1987
сегодня в 16:41
только на соккере всякие лыжницы считают арсенал поставщиком очков для Спартака, нужно знать, что Тула-это конский город и фанаты этих команд дружат друг с другом ( Спартак тогда уже чемпионом стал перед последним туром и 0-3 от арсенала, игроки уже отмечали неделю, а арсеналу победа была нужна как воздух) в случае с анжи, этот автобус в футбол играть не собирался и играл в кость, потом то же самое было у них против 8. любим в России мы просто маленьких пожалеть. P.s почему Молло на аве в футболке Спартака? он вроде у нас не играл никогда, сейчас в крылья советов перешёл, популярным стал в зените🤣🤣🤣😂😂😂
потому что Молло зимой перейдет в спартак, он по духу наш спартач!
тут я с тобой согласен, спартак умеет катать договорняки, а вот в Европе у нас нету ручных судей и кого можно купить, там сразу Легия, АЕК, Марибор, ПАОК и Санкт-Галлен случается!
Смитерс
Смитерс ответил FERIS
сегодня в 16:40
Зенит с нелёгкой выездной победой!
бггг)))
Любомир Моравчик
Любомир Моравчик ответил Смитерс
сегодня в 16:39
Шикарно, когда знаешь исход заранее. Сегодня благодаря этой росписи люди на голешнике Оренбурга подняли дененг больше, чем за год зарабатывают. (правда все были уверены, что не такая очевидная роспись будет и думали, что счёт будет 1:3, но да никто на счёт и не ставил, все закинули на гол хозяев)
Не поставил сегодня на зеньку,не успел.Чувство что потерял кучу бабла.
FERIS
FERIS
сегодня в 16:39
Зенит с нелёгкой выездной победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100