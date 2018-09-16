«Зенит» забил два мяча в ворота «Оренбурга»

«Зенит» обыграл на выезде «Оренбург» в матче 7-го тура РПЛ.
Ростоши, стадион «Газовик»
«Оренбург» - «Зенит» - 1:2 (0:2)
Голы: Ойеволе 48 - Ерохин 14, Ерохин 45.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Андреев, Бегич, Ойеволе, Сутормин (Чуканов 84), Терехов, Афонин, Мишкич, Попович (Рикарду Алвеш 70), Деспотович (Козлов 76).
Главный тренер: Федотов Владимир.
«Зенит»: Лунёв, Набиуллин (Анюков 61), Нету, Иванович, Смольников, Шатов (Эрнани 83), Ерохин, Паредес (Маркизио 71), Кузяев, Дриусси, Дзюба.
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Мишкич 40, Смольников 50, Нету 53.
Судья: Мешков Виталий.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура ЦСКА разгромил «Уфу».