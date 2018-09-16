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Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 2:2 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 2:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполи 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио - - -
21:30 Идет первый тайм, 6’ Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:0 Логотип футбольный клуб МиланМилан - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:4 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:2 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
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«Спартак» проиграл «Ахмату»

сегодня, 20:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Спартак» уступил «Ахмату» в матче 7-го тура РПЛ.

Москва, стадион «Открытие Арена»

«Спартак» - «Ахмат» 1:2 (0:1)
Голы: Джикия 56 - Родолфо 20, Швец 86

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко 73), Боккетти, Джикия, Комбаров, Попов (Глушаков 73), Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни (Адриано 84), Зе Луиш
Главный тренер: Каррера Массимо.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Вилькер, Иванов (Иванов 72), Гащенков (Мбенг 90), Бериша (Митришев 63), Исмаэл, Думбия
Главный тренер: Рахимов Рашид.

Предупреждения: Бериша 25, Зобнин 34, Ханни 38, Иванов 39, Семёнов 42, Гащенков 54

Судья: Казарцев Василий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Зенит» одержал победу над «Оренбургом».

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил fcspartak
сегодня в 21:36
Там до этого было нарушение Ахмата, свистеть нужно было первое. Угол и штрафной на последних минутах Вы естественно не видели)
На последних минутах угловой был 100%. Я не знаю почему судья сначала назначил, а потом отменил. Но согласись, что за 7 игр не забить ни одного гола с игры, а только со стандартов - это тревожно. Не так ли? По результативности хуже Спартака только явные аутсайдера ( 4 команды). Такого давно не было. Заметь я оперирую только фактами и ничего личного.
nik27040
nik27040
сегодня в 21:36
Молодец Ахмат.Хорошо играл.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 21:36
Терри к вам не поедет епт
60spartak na cska
60spartak na cska ответил Владимир_Спартак
сегодня в 21:35
Понял. Спасибо. А я бы Аленя вернул.
может быть!!спорить не буду!!с цска что то боязно!!!как бы нам опять не накидали?хотя мельгарехо и самедов играть будут!!надо же реабилитироваться!!!да и с рапидом надо не ударить в грязь лицом!!!
Литейный 4
Литейный 4 ответил parallels
сегодня в 21:35
тем временем, человек, похожий на федуна, пытается эвакуироваться с открывашки.
А ему в догонку: - " Лёня иди сюда "
parallels
parallels
сегодня в 21:34
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    сегодня в 21:33
    Швец подкрался незаметно. тарасню добил его же воспитанник.
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    сегодня в 21:33
    У меня двойной праздник) Победа Быков и Поражение Спартака. Ни чего личного, просто с детства раздражает мясо
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 21:33
    Как и пожелал: Ахмат акбар - Рашид акбар!
    parallels
    parallels
    сегодня в 21:32
    тем временем, человек, похожий на федуна, пытается эвакуироваться с открывашки.
    EvgenyS
    EvgenyS ответил Правдин Семён
    сегодня в 21:31
    Новый тренер-победа в Москве. Всё тривиально, как английский завтрак. Комменты читать не буду -там однозначно конебомжовская клоновакханалия.Удачи Спартаку в дальнейшем. Терек с победой!
    Ну не всё же вам веселиться на наших ветках. В догонку и оценка соответствующая.
    Palex
    Palex ответил самый добрый
    сегодня в 21:31
    С 89-го года, когда Спартак приехал в Питер и накидал пять штук местному клубу. Вот с тех пор за Спартак и болею.
    Я уже и со счета сбился,сколько Зенит по пять штук Спартаку отгружал.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    сегодня в 21:31
    А Вы не верили,я же говорил,что Спартаку надо пройти очищение через пердив,вариантов других нет.)
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Литейный 4
    сегодня в 21:31
    Коротко о матче!
    Ну, Вы просто- ПОЭТ, коллега!!!
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил tuman960
    сегодня в 21:30
    вислоухого Зе Луиша надо было удалять за два удара локтём!!!!
    Бесполезное бревно на поле. Но как сказали комментаторы - Красиво зависает! Гыгыгы
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    сегодня в 21:30
    Новый тренер-победа в Москве. Всё тривиально, как английский завтрак. Комменты читать не буду -там однозначно конебомжовская клоновакханалия.Удачи Спартаку в дальнейшем.
    Терек с победой!
    13 RUS
    13 RUS
    сегодня в 21:30
    Ахмат и за себя и за Тосно второй год унизил пупсиков
    Palex
    Palex ответил ivany4
    сегодня в 21:29
    Дети и то знают, что Терри остался с семьей дома. До тебя не может дойти, что у серьезных людей есть свои приоритеты? Попроси чтоб тебе это растолковали!
    Ну как же так,разве не он пенальти привез?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 21:29
    «Спартак проиграл» - горе болельщика Спартака :
    Palex
    Palex ответил 60spartak na cska
    сегодня в 21:28
    оренбург!!!по-моему сын григорьича ,который спартак тренировал!!!
      Альфи
      Альфи
      сегодня в 21:28
      Федун: Где твои "33 богатыря" из второго состава?!
      yeychanin23
      yeychanin23
      сегодня в 21:28
      "Ахмат" с заслуженной победой!
      самый добрый
      самый добрый ответил Typoк
      сегодня в 21:28
      Тогда согласно этой логике, ты уже давно должен болеть за ЦСКА или Зенит
      Я же не Стёпка с Куприным. Вот они болеют и за ЦСКА, и за Зенит. А спартаковские болельщики всегда с красно-белым сердцем.
      fcspartak
      fcspartak ответил Ваня лучший
      сегодня в 21:27
      Кстати говоря, угловой , с которого они забили, назначен ошибочно. Перед этим было нарушение со стороны Ломовицкого ( явное) и должен был быть назначен штрафной в пользу Ахмата. Ошибка судьи. Но игры у хряков как не было, так и нет, начиная с первой игры, когда вратарь Оренбурга Фролов сделал им подарок. С такой игрой хрякам даже в ЛЕ ничего не светит.
      Там до этого было нарушение Ахмата, свистеть нужно было первое. Угол и штрафной на последних минутах Вы естественно не видели)
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      сегодня в 21:26
      Пилипчук сделал подножку, но чемпионом будет Спартак
      Typoк
      Typoк ответил самый добрый
      сегодня в 21:26
      С 89-го года, когда Спартак приехал в Питер и накидал пять штук местному клубу. Вот с тех пор за Спартак и болею.
      Тогда согласно этой логике, ты уже давно должен болеть за ЦСКА или Зенит
      Константин Белых
      Константин Белых ответил Порядочная свинья
      сегодня в 21:25
      Что-то кабинеты распетушились, будто Зенит занял 3 место в РФПЛ, а ЦСКА наконец сыграл хоть с какой-то с командой из первой пятерки!
      Вот в следующем туре и посмотрим на коней.. А красиво Уралы да Уфы обыгрывать ума толстого не надо..
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 21:25
      Спартач Н спецом в баню на неделю спрятался. Как знал, что у пупсиков начнётся. Воскресенье Ахмат, четверг Рапид, воскресенье ЦСКА. И везде облом по крупному. Гыгыгы
      Порядочная свинья
      Порядочная свинья
      сегодня в 21:24
      В целом Спартак играл довольно бездарно, в атаке - одни навесы...
      Удивило, что не играл Мельгарехо - один из лучших в последних турах. Вместо него выставили Комбарова, который предсказуемо проваливался при контратаках. Да и вообще весь состав непонятный, экспериментальный...
      Но при этом пропустили 2 совсем необязательных гола.
      Впереди дерби, следует срочно делать выводы и вставать на ноги! +5 очков Зенита ничего не значат, в прошлом сезоне +12 было, так питерцы даже в четверку не попали!
      Вперед, Спартак!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответил 60spartak na cska
      сегодня в 21:24
      Понял. Спасибо. А я бы Аленя вернул.
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