«Спартак» проиграл «Ахмату»

«Спартак» уступил «Ахмату» в матче 7-го тура РПЛ.
Москва, стадион «Открытие Арена»
«Спартак» - «Ахмат» 1:2 (0:1)
Голы: Джикия 56 - Родолфо 20, Швец 86
«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко 73), Боккетти, Джикия, Комбаров, Попов (Глушаков 73), Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни (Адриано 84), Зе Луиш
Главный тренер: Каррера Массимо.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Вилькер, Иванов (Иванов 72), Гащенков (Мбенг 90), Бериша (Митришев 63), Исмаэл, Думбия
Главный тренер: Рахимов Рашид.
Предупреждения: Бериша 25, Зобнин 34, Ханни 38, Иванов 39, Семёнов 42, Гащенков 54
Судья: Казарцев Василий.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Зенит» одержал победу над «Оренбургом».