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21:30 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:4 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар - - -
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«Анжи» дома крупно проиграл «Краснодару»

сегодня, 18:21
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В матче 7-го тура РПЛ «Краснодар» легко разгромил «Анжи».

Каспийск, стадион «Анжи-Арена».

«Анжи» - «Краснодар» - 0:4 (0:2)
Голы: Вандерсон Масиэль 9, Классон 14, Мамаев 58, Игнатьев 82

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Новосельцев, Кацаев (Маркелов 67), Кулик, Савичев, Ондуа, Рабиу, Хамдамов (Ахъядов 80), Понсе (Долгов 61)
Главный тренер: Адиев Магомед.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Фьолусон, Стоцкий, Газинский, Каборе (Перейра 66), Классон, Мамаев (Куэва 67), Вандерсон Масиэль (Сулейманов 71), Игнатьев
Главный тренер: Мусаев Мурад.

Предупреждения: Хамдамов 54, Белоруков 70, Савичев 77, Сулейманов 86

Судья: Иванов Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другой игре дня «Зенит» был сильнее «Оренбурга» (2:1).

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Все комментарии
украб украл укроп
украб украл укроп ответил NAZAR 007
сегодня в 18:32
Быки- круто ! И в прошлом году помню 1 : 5 от Краснодара. ......А ведь и мы их когда -то 5 :2 обыгрывали на Динамо... Эх...времена.......Гоните вы варягов, и ведомость облегчите весомо, оставьте несколько самых достойных, а остальных гоните взашей, пусть уж лучше молодежка как может, так и играет, плохо ли-хорошо ли, и хорошо бы Керимов все таки в самый последний момент придумал что-нибудь позитивное для Анжи, хотя бы в зимнее окно....
5-2 это было тогда когда краснодар еще только начинал свой путь в премьерке, такому не бывать больше, это вам не бакланов в кубке 4-0 делать
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 18:32
Без комментариев.
Bekelman55
Bekelman55 ответил NAZAR 007
сегодня в 18:31
Быки- круто ! И в прошлом году помню 1 : 5 от Краснодара. ......А ведь и мы их когда -то 5 :2 обыгрывали на Динамо... Эх...времена.......Гоните вы варягов, и ведомость облегчите весомо, оставьте несколько самых достойных, а остальных гоните взашей, пусть уж лучше молодежка как может, так и играет, плохо ли-хорошо ли, и хорошо бы Керимов все таки в самый последний момент придумал что-нибудь позитивное для Анжи, хотя бы в зимнее окно....
думаю и Мартынович помнит тот матч. Благо принимал участие в нем.
Состав у Анжи ...просто ужасен (
RomM84
RomM84 ответил Котэ в тельняжке
сегодня в 18:31
Угу, и надеюсь не последней! Вперед быки!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:31
Только неизлечимый фантазер мог верить в другой результат!!!
Быков с обыденной победой!!!
Анжи - главный претендент на вылет.
parallels
parallels ответил NAZAR 007
сегодня в 18:30
Это вас, сидящих на бюджете, расформировать надо.
ты же чуть ли не мамой клялся, что будешь меня игнорировать - забыл? если вспомнил - иди мимо.
украб украл укроп
украб украл укроп
сегодня в 18:29
почему не краснодар разгромил анжи, че за плебейское отношение к конкуренту столичных мешков
Молло
Молло ответил goga.20
сегодня в 18:28
Кто поставит молло лайк, будет облайкан молло.
гога когда мы в бане парили друг друга ты не такой дерзкий был!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил parallels
сегодня в 18:28
отличная новость. дальше анжи в фнл, затем расформирование.
Это вас, сидящих на бюджете, расформировать надо.
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 18:27
Быки- круто ! И в прошлом году помню 1 : 5 от Краснодара.
......А ведь и мы их когда -то 5 :2 обыгрывали на Динамо...

Эх...времена.......Гоните вы варягов, и ведомость
облегчите весомо, оставьте несколько самых достойных,
а остальных гоните взашей, пусть уж лучше молодежка
как может, так и играет, плохо ли-хорошо ли, и хорошо бы
Керимов все таки в самый последний момент придумал
что-нибудь позитивное для Анжи, хотя бы в зимнее окно....
parallels
parallels
сегодня в 18:27
отличная новость. дальше анжи в фнл, затем расформирование.
goga.20
goga.20 ответил Молло
сегодня в 18:26
а ещё недавно в Анжи бегали Карлос, Это о и Виллиан, скоро и спартак ждет такая участь!
Кто поставит молло лайк, будет облайкан молло.
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 18:25
Южан-соседей с заслуженной победой !
goga.20
goga.20
сегодня в 18:25
Воот кто играл, даже Анжи бился, а эти скатали договорняк в оренбурге и рады до безумия. Причем бомжи от воей значимости, а малые бомжи, от хрустящих бумажек в карманах.

Браво Быки!!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 18:23
Поздравления Краснодару.
Молло
Молло
сегодня в 18:23
а ещё недавно в Анжи бегали Карлос, Это о и Виллиан, скоро и спартак ждет такая участь!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
сегодня в 18:23
Быков с первой разгромной победой в этом сезоне!)
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 18:23
Быки с Победой. По поводу матча скажу так, Краснодар играл в пол силы, Анжи ребята совсем слаб, убедительный счёт на Табло
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