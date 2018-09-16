«Анжи» дома крупно проиграл «Краснодару»

В матче 7-го тура РПЛ «Краснодар» легко разгромил «Анжи».
Каспийск, стадион «Анжи-Арена».
«Анжи» - «Краснодар» - 0:4 (0:2)
Голы: Вандерсон Масиэль 9, Классон 14, Мамаев 58, Игнатьев 82
«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Новосельцев, Кацаев (Маркелов 67), Кулик, Савичев, Ондуа, Рабиу, Хамдамов (Ахъядов 80), Понсе (Долгов 61)
Главный тренер: Адиев Магомед.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Фьолусон, Стоцкий, Газинский, Каборе (Перейра 66), Классон, Мамаев (Куэва 67), Вандерсон Масиэль (Сулейманов 71), Игнатьев
Главный тренер: Мусаев Мурад.
Предупреждения: Хамдамов 54, Белоруков 70, Савичев 77, Сулейманов 86
Судья: Иванов Сергей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другой игре дня «Зенит» был сильнее «Оренбурга» (2:1).
Состав у Анжи ...просто ужасен (
Состав у Анжи ...просто ужасен (
Быков с обыденной победой!!!
Анжи - главный претендент на вылет.
Быков с обыденной победой!!!
Анжи - главный претендент на вылет.
......А ведь и мы их когда -то 5 :2 обыгрывали на Динамо...
Эх...времена.......Гоните вы варягов, и ведомость
облегчите весомо, оставьте несколько самых достойных,
а остальных гоните взашей, пусть уж лучше молодежка
как может, так и играет, плохо ли-хорошо ли, и хорошо бы
Керимов все таки в самый последний момент придумал
что-нибудь позитивное для Анжи, хотя бы в зимнее окно....
......А ведь и мы их когда -то 5 :2 обыгрывали на Динамо...
Эх...времена.......Гоните вы варягов, и ведомость
облегчите весомо, оставьте несколько самых достойных,
а остальных гоните взашей, пусть уж лучше молодежка
как может, так и играет, плохо ли-хорошо ли, и хорошо бы
Керимов все таки в самый последний момент придумал
что-нибудь позитивное для Анжи, хотя бы в зимнее окно....
Браво Быки!!!
Браво Быки!!!