«Ювентус» обыграл «Сассуоло» благодаря дублю Роналду

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 2:2 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 2:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполи -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:4 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам - - -
ГлавнаяНовости

«Ювентус» обыграл «Сассуоло» благодаря дублю Роналду

сегодня, 17:56
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче 4-го тура чемпионата Италии.

Турин, стадион «Альянц Стэдиум»

«Ювентус» - «Сассуоло» 2:1 (0:0)
Голы: Роналду 50, Роналду 65 - Бабакар 90+1

«Ювентус»: Щесны, Канселу, Бонуччи, Бенатиа, Сандро (Куадрадо 80), Хедира, Джан (Бентанкур 71), Матюиди, Дибала, Манджукич (Дуглас Коста 61), Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

«Сассуоло»: Консильи, Рожерио (Делль'Орко 72), Феррари, Марлон, Поль Лирола, Бурабиа, Локателли (Бабакар 83), Данкан, Джуричич (Ди Франческо 61), Боатенг, Берарди
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

Предупреждения: Джуричич 23, Берарди 26, Канселу 32, Бурабиа 40, Сандро 60, Дуглас Коста 90+1

Удаление: Коста 90+3

Судья: Киффи Даниэле.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в другом матче дня «Рома» сыграла вничью с «Кьево».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Анжи» дома крупно проиграл «Краснодару»
Сегодня, 18:21 13
«Зенит» забил два мяча в ворота «Оренбурга»
Сегодня, 15:56 222
«Кьево» отыграл два мяча у «Ромы» и добился ничейного результата
Сегодня, 15:30 23
«Реал» потерял очки в матче с «Атлетиком»
Вчера, 23:35 131
«Тулуза» и «Монако» поделили очки
Вчера, 22:51 6
«Валенсия» и «Бетис» победителя не выявили
Вчера, 21:24 7
Обсудить
Все комментарии
juchok
juchok ответил 070maks
сегодня в 18:28
Я бы на месте персофанов Роналду не сильно радовался бы, видя сколько и как он умудрился запороть... Это хорошо, когда есть много моментов , что бы отличиться. Хотя в Ювентусе с их конкурентами в серии А даже Игуаин (мастер запоров) много умудрялся забивать, но это не смешно, когда 90% моментов запораты, повторюсь, плакать надо вам...
тока Хуангай рекорд побил в Наполи....
vale46
vale46 ответил FERIS
сегодня в 18:28
Играл!
ndedov
ndedov
сегодня в 18:27
Поздравляю команду с победой и с годами.
TypXXI
TypXXI
сегодня в 18:26
Роналду окончательно превратился в дерево. Голы шальные. Еще персофаны его обожествляют. ТЬФУ!
alex1990for
alex1990for ответил spartach091
сегодня в 18:24
Двойные поздравления фанатам Юве. Первое это с победой конечно. Второе-все клоны киэнджина, волгодона и прочих переехали на ваши ветки😀
и ты за пенальтисткой сюда занырнул)
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 18:24
Все будет хорошо!!!
070maks
070maks
сегодня в 18:24
Я бы на месте персофанов Роналду не сильно радовался бы, видя сколько и как он умудрился запороть... Это хорошо, когда есть много моментов , что бы отличиться. Хотя в Ювентусе с их конкурентами в серии А даже Игуаин (мастер запоров) много умудрялся забивать, но это не смешно, когда 90% моментов запораты, повторюсь, плакать надо вам...
alex1990for
alex1990for ответил juvenale
сегодня в 18:24
странно ....первые три игры забивали другие люди,а ты говоришь,что весь Юве на Роналду играет
так на него и там играли больше всего. кто ж виноват, что он из 40 моментов реализует 2))
spartach091
spartach091
сегодня в 18:23
Двойные поздравления фанатам Юве.

Первое это с победой конечно.

Второе-все клоны киэнджина, волгодона и прочих переехали на ваши ветки😀
juvenale
juvenale ответил alex1990for
сегодня в 18:23
да юве пока всех с трудом обыгрывает, если не заметил. дело в юве, в том, что они перешли на тактику "найди дельфина". качество игры упало.
странно ....первые три игры забивали другие люди,а ты говоришь,что весь Юве на Роналду играет
juvenale
juvenale ответил juchok
сегодня в 18:22
просто Юва никакая,я смотрел первый тур, отскок, смотрел с Пармой-отскок и седня смотрел до первого гола-ну такое, а в оконцове еще и ОЗ пробили! это не Парма хороша, а Интер с Ювой не айс, прост у одних класса поболее выгрызать победу, а у вторых нет. вот щас в ЛЧ хочется глянуть че там итальянские клубы будут показывать, буду, конечно, смотреть симулкаст, но и из него будет все более менее понятно
ну удачи
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 18:21
Максу пора уходить из Юве, не поверю, что именно он был инициатором продажи Игуаина. Той фирменной игры больше нет, которая помогала выходить в финалы-полуфиналы ЛЧ. Реал несколько лет строил игру вокруг Роналду, только потом со временем команда заиграла, ведь тогда он был еще в "игровом" возрасте. У Юве не выйдет, он стареет всё-таки и как мне кажется, он тормозит игру. С таким подходом, в ЛЧ ничего не светит, максимум полуфинал ЛЧ. Но это только мое мнение, так что не злитесь на меня)
juchok
juchok ответил juvenale
сегодня в 18:21
Парма в хорошей форме сейчас,даже Юве их с трудом обыграл
просто Юва никакая,я смотрел первый тур, отскок, смотрел с Пармой-отскок и седня смотрел до первого гола-ну такое, а в оконцове еще и ОЗ пробили! это не Парма хороша, а Интер с Ювой не айс, прост у одних класса поболее выгрызать победу, а у вторых нет. вот щас в ЛЧ хочется глянуть че там итальянские клубы будут показывать, буду, конечно, смотреть симулкаст, но и из него будет все более менее понятно
spartach091
spartach091 ответил ballak144
сегодня в 18:21
Это выражение из фильма какого то вроде
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил ronaldo743
сегодня в 18:19
С каких это пор картон стал показателем ? Топишь сам себя. =)
Лучше не спорь.Картошкин за любимого гeя очко способен порвать. и себе и людям)
alex1990for
alex1990for ответил juvenale
сегодня в 18:19
Парма в хорошей форме сейчас,даже Юве их с трудом обыграл
да юве пока всех с трудом обыгрывает, если не заметил. дело в юве, в том, что они перешли на тактику "найди дельфина". качество игры упало.
juvenale
juvenale ответил juchok
сегодня в 18:17
Интер вчера еще пердивной Парме проиграл, это ваще не показатель
Парма в хорошей форме сейчас,даже Юве их с трудом обыграл
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 18:17
Роналду с почином!
ronaldo743
ronaldo743 ответил Слайш
сегодня в 18:16
barcelonistas в отличие от того же Месси Рон не боится новых вызовов и везде доказывает что он топ.. Да кстати, чем условный Сасуоло, которым Рон будет забивать по 30 мячей, отличается от Эйбара, которому Месси тоже забивает столько же? Когда ответишь на эти вопросы - тогда и пиши здесь свою глупую дичь..
Вызов - это перейти в Милан, например. А вечно второй убежал в клуб, который и без него соперников не замечает.
barcelonistas
barcelonistas ответил FERIS
сегодня в 18:15
Будучи барсуком отвечу, что играл, играл неплохо, проходил по 3-4 игрока соперника в раз, что товарищу с твоей авы не удавалось и в лучшие годы в МЮ
juchok
juchok ответил juvenale
сегодня в 18:15
не позорься ты хахахах,сассуоло и картон нагнуло 1-0,так что бред
Интер вчера еще пердивной Парме проиграл, это ваще не показатель
alex1990for
alex1990for ответил FERIS
сегодня в 18:15
Ювентус с победой! Рона с почином! Хотя мог ещё столько же забивать. Надеюсь Рон будет прибавлять! А у барсуков хочу спросить,месси вчера играл С Реал Сосьедадом или пропускал матч?
а ты хочешь сравнить сосьедад на аноэте и дырявый сасуоллло, замыкающий себе сам)
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
сегодня в 18:14
ну картон был в 4ке в том сезоне
А, ну тогда да. Страшная сила, уровня второй Сегунды.
barcelonistas
barcelonistas ответил juvenale
сегодня в 18:13
Никогда ничего не писал про геев на этом сайте. Ты или перепутал с кем или что то по Фрейду
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
сегодня в 18:12
С каких это пор картон стал показателем ? Топишь сам себя. =)
ну картон был в 4ке в том сезоне
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 18:11
У Косты, случаем, не Пупс в кумирах?)
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
сегодня в 18:11
не позорься ты хахахах,сассуоло и картон нагнуло 1-0,так что бред
С каких это пор картон стал показателем ? Топишь сам себя. =)
juvenale
juvenale ответил barcelonistas
сегодня в 18:10
Ты зациклился на слове гном, общий смысл комментариев от этого страдает
ну хоть на гноме,а ты на геях
nedved10
nedved10
сегодня в 18:10
С победой!!!Во втором тайме можно было мячей 5 забивать.Коста конечно верблюд еще тот плюс с локтя ушатал,по свински поступил,видимо в детстве любил за игрой Тотти смотреть.
Ty4ka98
Ty4ka98 ответил Bayern Best
сегодня в 18:10
Теперь Рони прервет. Я сегодня,с кентом зарубился на 50 евро что Рон, забьет:-).
Не переживай, 50 евро не так много.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100