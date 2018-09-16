«Ювентус» обыграл «Сассуоло» благодаря дублю Роналду

«Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче 4-го тура чемпионата Италии.
Турин, стадион «Альянц Стэдиум»
«Ювентус» - «Сассуоло» 2:1 (0:0)
Голы: Роналду 50, Роналду 65 - Бабакар 90+1
«Ювентус»: Щесны, Канселу, Бонуччи, Бенатиа, Сандро (Куадрадо 80), Хедира, Джан (Бентанкур 71), Матюиди, Дибала, Манджукич (Дуглас Коста 61), Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
«Сассуоло»: Консильи, Рожерио (Делль'Орко 72), Феррари, Марлон, Поль Лирола, Бурабиа, Локателли (Бабакар 83), Данкан, Джуричич (Ди Франческо 61), Боатенг, Берарди
Главный тренер: Де Зерби Роберто.
Предупреждения: Джуричич 23, Берарди 26, Канселу 32, Бурабиа 40, Сандро 60, Дуглас Коста 90+1
Удаление: Коста 90+3
Судья: Киффи Даниэле.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в другом матче дня «Рома» сыграла вничью с «Кьево».
Заходя на ветку, обувайте резиновые сапоги, хейтеры сейчас всё зальют соплями. Аха-ха)
Всех с победой, друзья!
Заходя на ветку, обувайте резиновые сапоги, хейтеры сейчас всё зальют соплями. Аха-ха)
Всех с победой, друзья!