«Лацио» минимально обыграл «Эмполи»

«Лацио» в матче 4-го тура Серии А минимально одолел «Эмполи» и поднялся в турнирной таблице.
Эмполи, стадион «Карло Кастеллани».
«Эмполи» - «Лацио» - 0:1 (0:0)
Гол: Пароло 47
«Эмполи»: Терраччиано, Расмуссен, Сильвестре, Весели, Ди Лоренцо, Капецци, Беннасер (Мраз 81), Аква (Траоре 76), Капуто, Крунич, Зайц (Ла Гумина 60)
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио.
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Раду (Касерес 54), Уоллес, Милинкович-Савич (Корреа 67), Пароло, Лейва, Лулич, Марушич, Альберто (Дурмиси 75), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Сильвестре 7, Беннасер 34, Пароло 42, Дурмиси 80, Марушич 87.
В другом матче тура «Парма» с аналогичным счетом одолела «Интер».
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