«Лацио» минимально обыграл «Эмполи»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 2:2 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 2:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполи 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:4 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:2 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам - - -
ГлавнаяНовости

«Лацио» минимально обыграл «Эмполи»

сегодня, 20:53
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи0 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Лацио» в матче 4-го тура Серии А минимально одолел «Эмполи» и поднялся в турнирной таблице.

Эмполи, стадион «Карло Кастеллани».

«Эмполи» - «Лацио» - 0:1 (0:0)
Гол: Пароло 47

«Эмполи»: Терраччиано, Расмуссен, Сильвестре, Весели, Ди Лоренцо, Капецци, Беннасер (Мраз 81), Аква (Траоре 76), Капуто, Крунич, Зайц (Ла Гумина 60)
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио.

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Раду (Касерес 54), Уоллес, Милинкович-Савич (Корреа 67), Пароло, Лейва, Лулич, Марушич, Альберто (Дурмиси 75), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Сильвестре 7, Беннасер 34, Пароло 42, Дурмиси 80, Марушич 87.

В другом матче тура «Парма» с аналогичным счетом одолела «Интер».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» проиграл «Ахмату»
Сегодня, 20:58 191
«Анжи» дома крупно проиграл «Краснодару»
Сегодня, 18:21 90
«Ювентус» обыграл «Сассуоло» благодаря дублю Роналду
Сегодня, 17:56 127
«Зенит» забил два мяча в ворота «Оренбурга»
Сегодня, 15:56 232
«Кьево» отыграл два мяча у «Ромы» и добился ничейного результата
Сегодня, 15:30 30
«Реал» потерял очки в матче с «Атлетиком»
Вчера, 23:35 133
Обсудить
Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 21:20
Хорошо, что такой тренер как Индзаги как-то терпит тупость руководства Лацио и продолжает работать со шлаком, который есть в команде.
ХЗ. Некоторые мои знакомые Лациале именно им и не довольны. Хотя я придерживаюсь твоего мнения.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил Великий Князь
сегодня в 21:19
С победой! Тише едешь - дальше/выше будешь. Игра со временем придёт.
Хорошо, что такой тренер как Индзаги как-то терпит тупость руководства Лацио и продолжает работать со шлаком, который есть в команде.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 21:17
Лучше минимальная виктория над Эмполи на выезде, чем ничейка с Кьево дома.
Я так думаю! (с)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 21:06
С победой!

Тише едешь - дальше/выше будешь.

Игра со временем придёт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100