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Фонсека: «Украинской лиге необходима система VAR»

сегодня, 08:29

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека считает, что украинскому чемпионату необходима система видеопомощи рефери VAR.

Почему в УПЛ отстраняют арбитров? Потому что они ошибаются. В действиях судей можно заметить желание подействовать на результат.

Украинскому футболу необходима система видеопомощи арбитрам (VAR). Она заставит судей быть под давлением и искать свои ошибки. Отговорок уже не будет, ведь будет возможность пересмотреть игровой момент.

Напомним, что в РПЛ этой технологии не будет как минимум до весны.

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