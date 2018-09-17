Фонсека: «Украинской лиге необходима система VAR»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека считает, что украинскому чемпионату необходима система видеопомощи рефери VAR.
Почему в УПЛ отстраняют арбитров? Потому что они ошибаются. В действиях судей можно заметить желание подействовать на результат.
Украинскому футболу необходима система видеопомощи арбитрам (VAR). Она заставит судей быть под давлением и искать свои ошибки. Отговорок уже не будет, ведь будет возможность пересмотреть игровой момент.
Напомним, что в РПЛ этой технологии не будет как минимум до весны.