Кадыров: «„Ахмат“ доминировал весь матч со „Спартаком“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 2:2 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 2:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполи 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио - - -
21:30 Идет второй тайм, 82’ Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:4 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:2 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 5 тур 1 X 2
22:00 48’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам - - -
ГлавнаяНовости

Кадыров: «„Ахмат“ доминировал весь матч со „Спартаком“»

сегодня, 22:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу «Ахмата» над «Спартаком» (2:1).

Футбольный клуб «Спартак», безусловно, один из самых титулованных в России, но грозненская команда «Ахмат» никогда не смотрит, сколько трофеев у соперника. На любую игру наши футболисты выходят с установкой «только на победу». ФК «Спартак» традиционно является топовой командой в чемпионате России, но для «Ахмата» авторитетов нет.

Гостевая победа всегда воспринимается особенно ценнее. Вот и сегодня чеченский клуб показал настоящий характер, обыграв в Москве на высоком классе «Спартак». С первых минут матча «Ахмат» полностью взял под свой контроль ход игры и до финального свистка доминировал на поле. Победа нашей команды была более чем заслуженной. В итоге результат 2:1 в нашу пользу на табло.

Я поздравляю тренерский штаб под руководством Рашида Рахимова и всех болельщиков! Желаю удачи в дальнейших матчах!

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «„Спартак“ не наиграл на ничью»
Сегодня, 22:54 3
Мамаев: «В чемпионате России нет легких игр»
Сегодня, 22:45 1
Гендиректор «Ахмата»: «Победили „Спартак“ за счет самоотдачи»
Сегодня, 22:06 2
Иванов: «В целом „Спартак“ ничего не смог сделать у наших ворот»
Сегодня, 21:57 5
Пилипчук: «„Спартак“? Никогда не говорил ничего плохого о великой команде»
Сегодня, 21:57 2
Рахимов: «Знали, в каких ситуациях у „Спартака“ будут сложности»
Сегодня, 21:37 0
Обсудить
Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101 ответил Питерский Пивасик
сегодня в 22:48
Рамзан прав!Спартак унижен
Спартак не унижен.
Разгрома нет, а есть минимальная разница в счёте.
Она и привела к поражению Спартака.
Играли спартаковцы достойно, старались, но Ахмат выжал МАКСИМУМ и заслуженно победил!
Спартак не горюй!
Надо лучше готовиться.
Faustello
Faustello
сегодня в 22:45
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:43
ну вот и спартачам сменили 0 - ноль на поражение...
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 22:42
Рамзан прав!Спартак унижен
tolctoy
tolctoy
сегодня в 22:38
Совсем из ума выжил херой россии.Этот академик матч то смотрел?
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 22:36
Рахимов и Пилипчук стартовали в "Ахмате" с победы над "Спартаком".
В последний раз "Спартак" выигрывал у команды, у которой только-только сменился тренер, ещё при Олеге Романцеве в 2002 году.
С тех пор – девять матчей и ни одной победы.
И ладно, если бы только Рашид Рахимов, так у него в помощниках был сам Роман Пилипчук, столь хорошо знакомый "Спартаку".
Пилипчук – одна из важнейших фигур спартаковского чемпионства – полгода назад со скандалом покинул команду, а в игре с бывшей своей командой помог Ахмату победить Спартак.
Вот вам пути дороги, которые разошлись а одном месте, а сошлись в Ахмате, в победном матче против Спартака и на беду Спартака.
При равной игре в первом тайме, при обоюдных, хоть и редких атаках, игра Ахмата была на контр атаках острее, а Спартака, по перепасовке мяча, солиднее.

И тут для Спартака грянул гром на ровном месте.
Попов неосторожно приложился по ноге Берише в своей штрафной, а судья поставил СПОРНЫЙ пенальти.
Назначен первый пенальти в сезоне в ворота "Спартака" и первый пенальти в сезоне в пользу "Ахмата"!
Родолфо пробил без шансов для Максименко и Ахмат повёл в счёте.

Сила "Спартака" прямо сейчас – "стандарты".
Атакующая и комбинационная игра у Спартака сдала СИСТЕМНЫЙ сбой!
Фернанду исполняет штрафные и угловые так, что когда мяч не залетает в сетку ворот соперника, то остается только в этом винить судьбу.
В первом тайме бразилец несколько раз доставлял мяч в штрафную, ещё раз попал в крестовину, но в ворота мяч не хотел залетать.
А вот после перерыва – получилось разыграть вожделенный стандарт.
Подачей с углового Фернанду нашел Джикию, и новоиспеченный капитан "Спартака" головой и без проблем переиграл Евгения Городова в УПОР.
Все шесть своих голов, в этом чемпионате, спартаковцы забили со "стандартов"!
А с игры ни ОДНОГО!!!
В чемпионате Спартак, в СЕМИ турах, забил всего ШЕСТЬ голов и по этому показателю занимает только ДЕСЯТОЕ место среди 16 команд!!!

В первом тайме статистика у Спартака АХОВАЯ - при 11-ти ударах, только один в створ!!!
И не мудрено, что с такой безобразной игрой Спартака в атаке нельзя рассчитывать на победу.
Антон Швец, легко замкнул передачу Уциева с правого фланга, а отыграться во второй раз, в этом матче, у "Спартака" уже не было ни сил, ни времени.
Закономерная победа Ахмата, кто больше хотел, тот и победил.

"Ахмат" стал первой командой, дважды обыгравшей "Спартак" Массимо Карреры на "Открытие Арене". Рекорд.
До апреля 2018 года выезды грозненцев в гости к "Спартаку" никогда не заканчивались успешно.
В Москве клуб, из Чеченской республики, потерпел семь поражений!!! при двух ничьих.
По разу Спартак, на их поле за время работы итальянца Карреры, победили "Уфа", "Локомотив", "Динамо", "Атлетик", а также "Тосно" в серии пенальти.
ziborock
ziborock
сегодня в 22:32
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 22:32
над ними все доминируют, но благосклонность карманных судей сглаживает эти недостатки
tuman960
tuman960
сегодня в 22:28
    Шеф спартака
    Шеф спартака
    сегодня в 22:27
    Навел Рамзан шухеру после спартача-недоучки Ледяхова.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Андрей Вишняков
    сегодня в 22:26
    Ну если и приврал, то совсем совсем немного.
    В пределах допустимого!!!
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 22:26
    Ахмат на классе обыграл пупсиков.
    корабел
    корабел
    сегодня в 22:23
    Всё так, уважаемый! Поздравляем!
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков ответил Leha-ha50
    сегодня в 22:22
    Рамзан врать не будет!!!
    Ну если и приврал, то совсем совсем немного.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 22:20
    Рамзан врать не будет!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100