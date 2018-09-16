Кадыров: «„Ахмат“ доминировал весь матч со „Спартаком“»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу «Ахмата» над «Спартаком» (2:1).

Футбольный клуб «Спартак», безусловно, один из самых титулованных в России, но грозненская команда «Ахмат» никогда не смотрит, сколько трофеев у соперника. На любую игру наши футболисты выходят с установкой «только на победу». ФК «Спартак» традиционно является топовой командой в чемпионате России, но для «Ахмата» авторитетов нет.

Гостевая победа всегда воспринимается особенно ценнее. Вот и сегодня чеченский клуб показал настоящий характер, обыграв в Москве на высоком классе «Спартак». С первых минут матча «Ахмат» полностью взял под свой контроль ход игры и до финального свистка доминировал на поле. Победа нашей команды была более чем заслуженной. В итоге результат 2:1 в нашу пользу на табло.

Я поздравляю тренерский штаб под руководством Рашида Рахимова и всех болельщиков! Желаю удачи в дальнейших матчах!