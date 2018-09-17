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Дюрица: «„Галатасарай“ можно обыгрывать»

сегодня, 14:15
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 22:00 Не начался

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением о выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

Не думаю, что после не совсем удачного старта чемпионата России «Локомотив» можно записывать в аутсайдеры завтрашнего матча против «Галатасарая». Безусловно, «железнодорожников» ждет сумасшедшая атмосфера трибун, поэтому главное выбрать правильную тактику и справиться с внешним давлением. Да, «Галатасарай» действующий чемпион и обладает рядом сильных футболистов, но последний матч моей бывшей команды («Трабзонспор» обыграл «Галатасарай» со счетом 4:0 - прим.) доказывает, что с ней можно играть и выигрывать.

Дюрица выступал в составе «Локомотива» с 2009 по 2016 год

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 15:57
Но не в гостях. А по сумме двух встреч его в прошлом году даже шведский Эстерсунд из отбора ЛЕ выкинул
drug01
drug01
сегодня в 15:30
Пожелаем удачи!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:42
локо бы в ничью сыграть уже успех
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:26
НО ЛОКОМОТИВ ПРОИГРАЕТ !
Sergus
Sergus
сегодня в 14:26
Выиграть можно у любого, но не всегда это удается.
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
сегодня в 14:26
И еще можно и получить от Галатасарая..также 4 мячика
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