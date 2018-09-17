Дюрица: «„Галатасарай“ можно обыгрывать»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением о выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

Не думаю, что после не совсем удачного старта чемпионата России «Локомотив» можно записывать в аутсайдеры завтрашнего матча против «Галатасарая». Безусловно, «железнодорожников» ждет сумасшедшая атмосфера трибун, поэтому главное выбрать правильную тактику и справиться с внешним давлением. Да, «Галатасарай» действующий чемпион и обладает рядом сильных футболистов, но последний матч моей бывшей команды («Трабзонспор» обыграл «Галатасарай» со счетом 4:0 - прим.) доказывает, что с ней можно играть и выигрывать.