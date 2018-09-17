Фостер: «Де Хеа - это Месси среди вратарей»

Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер рассыпался в комплиментах своему коллеге из «Манчестер Юнайтед» Давиду Де Хеа.

Де Хеа - Месси среди вратарей. Он является лучшим уже на протяжении многих лет. Сейчас Давид абсолютно великолепен. Некоторые его спасения, которые он делает в критический для команды момент, просто захватывают дух.

При этом Давид выполняет свою работу так, как будто ничего вокруг не происходит. Иногда складывается ощущение, что он просто хочет поскорее вернуться домой, а происходящее его не беспокоит.

Если серьезно, он просто блестящий вратарь. Если какой-то молодой голкипер хочет добиться успеха, он должен следить за Де Хеа. Это мировой уровень.