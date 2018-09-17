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Фостер: «Де Хеа - это Месси среди вратарей»

сегодня, 10:13

Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер рассыпался в комплиментах своему коллеге из «Манчестер Юнайтед» Давиду Де Хеа.

Де Хеа - Месси среди вратарей. Он является лучшим уже на протяжении многих лет. Сейчас Давид абсолютно великолепен. Некоторые его спасения, которые он делает в критический для команды момент, просто захватывают дух.

При этом Давид выполняет свою работу так, как будто ничего вокруг не происходит. Иногда складывается ощущение, что он просто хочет поскорее вернуться домой, а происходящее его не беспокоит.

Если серьезно, он просто блестящий вратарь. Если какой-то молодой голкипер хочет добиться успеха, он должен следить за Де Хеа. Это мировой уровень.

200+. Испанские гвардейцы АПЛ

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Все комментарии
311
311
сегодня в 10:45
Фостер: «Де Хеа - это Месси среди вратарей»
Если только сидя на корточках!)
RedDevil88
RedDevil88 ответил NGY
сегодня в 10:36
На данный момент вратари номер 1 в мире, это Тер Штеген и Облак!
с ума сошел?)))) Тер Штеген дыра полная, а Облак до ДДХ не тянет,хотя кипер хороший!
iNels
iNels ответил NGY
сегодня в 10:31
На данный момент вратари номер 1 в мире, это Тер Штеген и Облак!
ну все верно фостер сказал. месси же тоже не первый среди полевых)
NGY
NGY
сегодня в 10:25
На данный момент вратари номер 1 в мире, это Тер Штеген и Облак!
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