Ковач призвал немецких арбитров судить жестче

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач призвал немецких арбитров более жестко наказывать футболистов за грубые фолы после травм Рафиньи и Корентена Толиссо.

Я всегда говорил, что футбол - это контактный вид спорта. Без травм здесь никуда, но нужно следить и за здоровьем футболистов. Если дело доходит до переломов, то рефери должны строго наказывать игроков. Это ненормально, что «Бавария» постоянно теряет футболистов. Другие клубы, конечно, тоже страдают.

Мы потеряли трех игроков, у нас очень маленькая обойма. Это раздражает, но мы не должны жаловаться, потому что в «Баварии» играют качественные футболисты.