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Ковач призвал немецких арбитров судить жестче

сегодня, 12:36

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач призвал немецких арбитров более жестко наказывать футболистов за грубые фолы после травм Рафиньи и Корентена Толиссо.

Я всегда говорил, что футбол - это контактный вид спорта. Без травм здесь никуда, но нужно следить и за здоровьем футболистов. Если дело доходит до переломов, то рефери должны строго наказывать игроков. Это ненормально, что «Бавария» постоянно теряет футболистов. Другие клубы, конечно, тоже страдают.

Мы потеряли трех игроков, у нас очень маленькая обойма. Это раздражает, но мы не должны жаловаться, потому что в «Баварии» играют качественные футболисты.

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Faustello
Faustello
сегодня в 13:57
Ковач призвал немецких арбитров судить жестче
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