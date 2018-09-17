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Наставник «Ворсклы»: «Эмери тренировал великие клубы: ПСЖ, „Спартак“»

сегодня, 12:14
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла20.09.2018 в 22:00 Не начался

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Василий Сачко поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», который возглавляет Унаи Эмери.

«Арсенал» — сильнейшая команда в группе. Есть хороший подбор футболистов, которые много забивают, здорово играют на атаку. Есть проблемы в обороне, соперники имеют свои моменты, потому что «Арсенал» дает играть. Унаи Эмери очень сильный тренер, который трижды выигрывал Лигу Европы. Он тренировал великие клубы: «Севилью», ПСЖ, «Спартак».

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 12:32
Ворскла это типа нашей Уфы - случайный пассажир Лиги Европы. Только Уфа сама едва не проползла в группу, а хохлам уже изначально подфартило )
Alladins
Alladins
сегодня в 12:31
Эмери про спартак вспоминает как кошмарный сон.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 12:22
Бомжеклячи, ваш выход!
Romkurch
Romkurch
сегодня в 12:21
Какие там ожидания, 7-0 и выноси.
Adepta
Adepta
сегодня в 12:16
Про спартак он, конечно, загнул, обыкновенный середняк со 108 места.
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