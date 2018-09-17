Наставник «Ворсклы»: «Эмери тренировал великие клубы: ПСЖ, „Спартак“»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Василий Сачко поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», который возглавляет Унаи Эмери.

«Арсенал» — сильнейшая команда в группе. Есть хороший подбор футболистов, которые много забивают, здорово играют на атаку. Есть проблемы в обороне, соперники имеют свои моменты, потому что «Арсенал» дает играть. Унаи Эмери очень сильный тренер, который трижды выигрывал Лигу Европы. Он тренировал великие клубы: «Севилью», ПСЖ , «Спартак».