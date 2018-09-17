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Тедеско: «„Порту“ - фаворит нашей группы»

сегодня, 18:24
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)-:-Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско делится ожиданиями от матча с «Порту» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Порту» - фаворит нашей группы. Их команда говорит сама за себя - они регулярно участвуют в Лиге чемпионов. С нетерпением ждем этой игры!

Безусловно, у нас сейчас не лучшая ситуация. У каждой игры своя история. Мы внимательно проанализируем соперника и постараемся шаг за шагом набирать ход.

В трех стартовых турах Бундеслиги «Шальке» не набрал ни одного очка. В субботу команда проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Отметим, что в группе с «Шальке» и «Порту» играют «Галатасарай» и «Локомотив».

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Все комментарии
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 18:53
Порту очень слаб. Один самый дохлый чемпион Португалии за последние несколько лет.
Группа ровная.
Alista
Alista
сегодня в 18:51
Неправда, Локомотив фаворит.
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