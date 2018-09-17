Дуглас Коста - фанату: «Ты не знаешь, что игрок „Сассуоло“ сказал мне»

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста в инстаграме вступил в диалог с одним из болельщиков, который раскритиковал поведение футболиста в игре с «Сассуоло».
Напомним, что Коста получил прямую красную карточку за плевок в лицо нападающему Федерико Ди Франческо.
Ты не знаешь, что он мне сказал, но это не так важно. Я прошу прощения за то, что сделал. Это была ошибка.
Все болельщики Шахтера благодарны ему за все,что он сделал для горняков
Все болельщики Шахтера благодарны ему за все,что он сделал для горняков