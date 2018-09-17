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Дуглас Коста - фанату: «Ты не знаешь, что игрок „Сассуоло“ сказал мне»

сегодня, 18:03
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста в инстаграме вступил в диалог с одним из болельщиков, который раскритиковал поведение футболиста в игре с «Сассуоло».

Напомним, что Коста получил прямую красную карточку за плевок в лицо нападающему Федерико Ди Франческо.

Ты не знаешь, что он мне сказал, но это не так важно. Я прошу прощения за то, что сделал. Это была ошибка.

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Все комментарии
witynchik
witynchik
сегодня в 19:16
Коста умница и класснейший игрок!!!
Все болельщики Шахтера благодарны ему за все,что он сделал для горняков
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:09
Представляю, если бы бедняга в Доту или Контру поиграл, весь монитор бы заплевал)) Какой ранимый бразил)
juvenale
juvenale
сегодня в 19:00
Плевать конечно не нужно было,но говорят,что он оскорбил мать Косты,которая 4 дня уже с пневмонией лежит
311
311
сегодня в 18:58
Петух!)
Брулин
Брулин
сегодня в 18:40
Я думал после Зидан - Матерацци футболисты поумнели но нифига. Что бы не сказал соперник нужно быть професионалом и понимать что ты оставишь команду в меньшестве. Хочешь поговорить с 14ком, после игры встреттесь поговорите себе
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Bastardo
сегодня в 18:26
Ой да ладно,какая он звезда?!!!Так капризуля,я думаю в Юве он ненадолго,так же как и в Баварии.
Bastardo
Bastardo
сегодня в 18:19
Звезда ответила простому смертному. Редкость
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:14
послал бы его и пошел себе и делов, так нет, начал изображать настоящего бразильского мужчину - плеваться полез)))
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