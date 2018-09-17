Дуглас Коста - фанату: «Ты не знаешь, что игрок „Сассуоло“ сказал мне»

сегодня, 18:03

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста в инстаграме вступил в диалог с одним из болельщиков, который раскритиковал поведение футболиста в игре с «Сассуоло».

Напомним, что Коста получил прямую красную карточку за плевок в лицо нападающему Федерико Ди Франческо.