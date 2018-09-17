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Салах: «„Ливерпуль“ способен победить и в Лиге чемпионов, и в АПЛ»

сегодня, 17:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги чемпионов против ПСЖ.

ПСЖ обладает игроками с исключительными индивидуальными качествами, прекрасный состав. С нетерпением жду возможности против них играть! Ожидаю интенсивного и интересного матча.

Конечно, мы способны снова дойти до финала. Уверен, что мы можем турнир выиграть. На мой взгляд, нам по силам добиться победы и в Лиге чемпионов, и в Премьер-Лиге. Не хочу нагнетать давление, но всё возможно!

Встреча состоится 18 сентября на поле мерсисайдцев.

Превью группы С

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил ману дель мораль
сегодня в 19:05
Необязательно)
Ну да, там же есть еще Челси с Арсеналом и гроза Манчестера - Севилья)
neomessi
neomessi
сегодня в 18:58
Апл возможно. И более чем реально.
ману дель мораль
ману дель мораль ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 18:55
Необязательно)
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 18:52
Вполне воозможно.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил yudin_duda
сегодня в 18:48
Хех, салах бесполезный чокер, ему финалы только по тв глядеть))
Салах лучше всех игроков МЮ вместе взятых. Но МЮ обязательно попадет в финал, правда не ЛЧ, а ЛЕ.
ndedov
ndedov
сегодня в 18:41
Куда спешим, посмотрим.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:40
В этом помогут слёзы Салаха. Аха-ха)
Kerri
Kerri
сегодня в 18:22
Посмотрим!
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 18:16
Хех, салах бесполезный чокер, ему финалы только по тв глядеть))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:12
хочу увидеть Шакири в старте вместо него, если не в этом матче, то в чемпионате. Салах проваливает старт сезона.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:08
Завтра все увидим
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