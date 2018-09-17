Салах: «„Ливерпуль“ способен победить и в Лиге чемпионов, и в АПЛ»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги чемпионов против ПСЖ .

ПСЖ обладает игроками с исключительными индивидуальными качествами, прекрасный состав. С нетерпением жду возможности против них играть! Ожидаю интенсивного и интересного матча.

Конечно, мы способны снова дойти до финала. Уверен, что мы можем турнир выиграть. На мой взгляд, нам по силам добиться победы и в Лиге чемпионов, и в Премьер-Лиге. Не хочу нагнетать давление, но всё возможно!