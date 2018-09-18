Шкриньяр: «Мы должны подготовиться к Кейну. Это выдающийся футболист»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» и противостоянии с форвардом «шпор» Харри Кейном.

Я играл против Кейна в сборной [Словакии], и мы потерпели поражение.

Я смотрел несколько видеороликов с ним, это выдающийся футболист, мы также видели это на чемпионате мира. Мы должны подготовиться к игре против него и всего «Тоттенхэма».

Как защитник, я могу сказать, что Кейн – это такой игрок, который может реализовать свой первый момент, даже если его минут 20 было не видно на поле.

Я никогда не играл в Лиге чемпионов и не могу дождаться начала этой встречи. Думаю, она может сложиться для нас хорошо. Не скажу, что это решающий матч для нас, но если мы хорошо его проведём, то всё может наладиться. Это определённо очень важная для нас игра.