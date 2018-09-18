  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Кубок
  • Англия. Чемпионшип
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Китай. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
ГлавнаяНовости

Гаврилов: «На сегодняшний день результаты „Спартака“ не устраивают никого»

сегодня, 14:47

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал ситуацию с игроками команды Андреем Ещенко и Денисом Глушаковымлайкнувшими ролик актера Дмитрия Назарова, в котором он раскритиковал главного тренера «красно-белых» Массимо Карреру.

На сегодняшний день результаты «Спартака» не устраивают никого. Пускай разбираются внутри команды. Ещенко и Глушаков лучше чувствуют, что происходит в команде. Если и поддержали стихотворение только вдвоём, значит нет дружбы в коллективе. Видимо, есть группы игроков, которые отдельно кучкуются и общаются. Коллектива как такового нет. В чемпионском сезоне «Спартаку» во многих играх повезло. Забивали на последних секундах и в добавленное время.

Я думаю, что поддержка стихотворения Назарова игроками — показатель того, что в команде что-то не так. Каррера, возможно, не управляет процессом. Но это моё мнение. Поддерживаю ли я Карреру? При нём команда стала чемпионом страны. Болельщики всегда поддерживают тренера, когда есть результат, когда его нет — задают вопросы. За тренера всегда говорят результаты.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кафельников: «Я на стороне Карреры на миллион процентов»
Сегодня, 15:32 5
Мейтин: «Фактор новых стадионов улучшил поведение болельщиков в РПЛ»
Сегодня, 14:36 2
Мейтин: «Такая низкая посещаемость для Казани – просто нонсенс»
Сегодня, 14:19 3
Булыкин: «Хочется, чтобы „Локо“ обыграл „Галатасарай“»
Сегодня, 14:17 6
Кавазашвили: «В „Спартаке“ нужно провести революцию»
Сегодня, 13:23 32
Ефремов: «Я пока поддерживаю Карреру, я в последнюю очередь тренера сдаю»
Сегодня, 13:14 10
Обсудить
Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 15:47
1. ЗАПОМНИТЕ!
У каждого своя правда, а ИСТИНА всегда посредине и НАСТАИВАЕТ на своём! ЗАКОН!
Все правые и левые отклонения - ИСТИНА начисто ОТМЕТАЕТ!
Угадайте с первого раза.
От чего зависят результаты команд?
Правильно.
От уровня и организации тренировочного процесса, от подготовки к играм.
Именно от постановки тренировочного процесса и подготовки зависят результаты команд.
Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. ЗАКОН!
Прямо пропорциональная зависимость результата от организации и постановки тренировочного процесса.

У Спартака плохо выстроена игра в атаке,
- нет взаимодействия и взаимопонимания,
- большие ХРОНИЧЕСКИЕ проблемы в обороне.
А где ТОНКО, там всегда РВЁТСЯ и часто ведёт к поражению.
По забитым голам Спартак занимает 10-е место в чемпионате среди 16 команд РПЛ.
Да и то судьи помогли Спартаку забить в ворота Анжи, Оренбургу и Краснодару.
Без помощи судей у Спартака было бы забито всего три мяча в семи играх и потеря, как минимум, 4-х очков!!!
Вот и судите сами о качестве и "стабильности" игры Спартака.
Игра Спартака очень ПЛОХОГО качества с упором на судейскую помощь.

2. Как с такой плохой игрой в атаке Спартак будет забивать, плюс уже нет Промеса и травмированные игроки.
Каррере надо улучшить качество тренировок и упор делать на тактике атакующих действий и умелый контроль мяча.
У Спартака нет запаса игровой прочности и стабильности.
Игру надо выстраивать и укреплять.
Плюс надо производить ротацию состава и наигрывать атакующие действия и взаимодействие.
Много времени надо для этого и плюс - МОЗГИ должны быть на месте, чтобы организовать качественную подготовку и тренировку.
Пока у Карреры с этим большая проблема.
Спартак МУЧАЕТСЯ каждую игру и с большим скрипом и НАПРЯГОМ добивается результата.

Многое зависит от тренера.
Здесь Дмитрий ПРАВ!
Каррера СЛАБОВАТ для победы в чемпионате и в Европе.
Спартак крепкая команда по составу, но не по работе тренерского штаба.
Состав ОТЛИЧНЫЙ, а вот подготовка ХРОМАЕТ на обе ноги Карреры.
Именно от тренировочного процесса и его организации зависят результаты команд. Закон.
Зря Романа Пилипчука уволили!
Он грамотно выстраивал тактику команды и сглаживал недостатки работы Карреры, а теперь всего этого нет и голов нет.
И как итог: - не вышли в следующий раунд ЛЧ в новом сезоне и ПОТЕРЯЛИ большие деньги - 20 лимонов в евро.
Спартаку было по силам пройти греков, но что-то сломалось в системе подготовки с уходом Романа Пилипчука.
Под Европу ведь очень важно наладить качественный тренировочный процесс и проводить ротацию состава.

3. Спартак не сможет честно бороться за золотые медали в этом сезоне.
Прошлый сезон показал, что Спартак, медленно, но УВЕРЕННО скатывается вниз.
Оглушительный провал старта и концовки прошлого сезона.
Сокрушительный ПРОВАЛ розыгрыша Кубка России, а Суперкубок взяли благодаря Безбородову.
Каррера не умеет готовить команду к сезону.

Многие вопрошают.
А кого вы сейчас видите главным тренером “Спартака»?
Кто, по вашему мнению сейчас, сможет заменить в Спартаке тренера?
Останется ли Каррера???

Каррере выдали, НЕ ПОЙМИ КАКОЙ, кредит доверия, но он НЕ РЕЗИНОВЫЙ!
На первом же провале старта сезона, он РЕЗКО испарится и исчезнет, как ТЕНИ в спартаковский полдень на базе в Тарасовке!
Леонид Федун уже ответил на этот вопрос.
Федун отдал отставку Карреры НА ОТКУП болельщикам.
Федун сказал: - "Как только они (болельщики) ВЗБУНТУЮТ", так и ПРОЩАЙ Каррера и ПОМИНАЙ как звали!
Дмитрий Назаров уже ВЗБУНТОВАЛ и пошли БРОЖЕНИЯ, как круги на воде и подняли волну ПРОТЕСТА неважной работы Карреры!
Девятый ВАЛ спартаковского бунта смоет Карреру с "капитанского" мостика Спартака и придёт пора Федуну искать ему ЗАМЕНУ!
ЖДЁМ-С!
отменный
отменный ответил Санчо Панса
сегодня в 15:44
Ты за всех то не говори! Они более чем устраивают болельщиков Зенита, ЦСКА и других клубов России, да и не только России)
ЦСКА устраивает то, что Спартак выше в турнирной таблице? Респект честному пользователю, признаёте хоть.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил отменный
сегодня в 15:42
А мне жалко, если честно, фанатов ЦСКА. Их смех сейчас похож на агонию. Ведь денег нет, усиления состава нет, старожилы ушли, будущее туманно... Тяжело им будет совсем скоро. Но слава Богу, что у них есть второй любимый клуб Зенит - будут там победам радоваться.
Все норм, продали Головина за 30, купили команду за 11. 11 за 11. Норм. Узнаю гинера.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:42
Ты за всех то не говори! Они более чем устраивают болельщиков Зенита, ЦСКА и других клубов России, да и не только России)
отменный
отменный ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:40
У коней половина трофеев - суперкубки из одного матча. Которые купил Гинер. И да. они до Спартака играли в Кубке Соли)) И даже его не выиграли)))
А мне жалко, если честно, фанатов ЦСКА. Их смех сейчас похож на агонию. Ведь денег нет, усиления состава нет, старожилы ушли, будущее туманно...
Тяжело им будет совсем скоро. Но слава Богу, что у них есть второй любимый клуб Зенит - будут там победам радоваться.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил отменный
сегодня в 15:38
У фанатов ЦСКА только и разговоры, что о победе в кубке УЕФА. В которой они там Партизан обыгрывали, Осер, Парму - клубы, явно не ровне Наполи с Марадоной или Реалу с Йерро, Бутрагеньо и Уго Санчесом, которых проходил Спартак в Кубке Чемпионов. Для них это трофей. Вернее так - ТРОФЕЙ. А с кем играли не важно. Но странно тогда постоянно их упоминание о «кубке соли». У них-то самих точно такое же отношение к победам - всё равно что, главное кубок наш.
У коней половина трофеев - суперкубки из одного матча. Которые купил Гинер. И да. они до Спартака играли в Кубке Соли)) И даже его не выиграли)))
отменный
отменный ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:37
цска обошел Спартак по крупным победам. Новость была. Не зенит, почему то. В этом и проблема, они везеде и всегда сравнивают с нами. А иначе - читать никто не будет.
У фанатов ЦСКА только и разговоры, что о победе в кубке УЕФА. В которой они там Партизан обыгрывали, Осер, Парму - клубы, явно не ровне Наполи с Марадоной или Реалу с Йерро, Бутрагеньо и Уго Санчесом, которых проходил Спартак в Кубке Чемпионов.
Для них это трофей. Вернее так - ТРОФЕЙ. А с кем играли не важно. Но странно тогда постоянно их упоминание о «кубке соли». У них-то самих точно такое же отношение к победам - всё равно что, главное кубок наш.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 15:37
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 15:31
    2е место после 7 матчей. Не устраивают результаты. А болел локо - устраивают? Байкала, вон, устраивают?) Хотя, мы ж тут о болельщиках.
    бесценный
    бесценный ответил cska plus
    сегодня в 15:28
    Неверный ответ.
    Ответ верный и Ваш комментарий его только подтверждает. Дай Бог, когда-нибудь Вы это поймёте.
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 15:25
    "Болельщики всегда поддерживают тренера, когда есть результат, когда его нет — задают вопросы." Интересно о каком результате речь? При Каррере Спартак занял 1 и 3 место, сейчас пока идет в лидирующей группе, после Романцева многие тренеры Спартака добились таких результатов?
    cska plus
    cska plus ответил отменный
    сегодня в 15:23
    Вероятно потому, что у кого-то славно подгорает от Спартака всю жизнь.
    Неверный ответ.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил отменный
    сегодня в 15:23
    Вероятно потому, что у кого-то славно подгорает от Спартака всю жизнь.
    цска обошел Спартак по крупным победам. Новость была. Не зенит, почему то. В этом и проблема, они везеде и всегда сравнивают с нами. А иначе - читать никто не будет.
    отменный
    отменный ответил cska plus
    сегодня в 15:21
    Почему так ненавидят спартак, отгадайте с трёх раз.
    Вероятно потому, что у кого-то славно подгорает от Спартака всю жизнь.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 15:20
    Пердивный проект, который до газпрома - выиграл 1 раз в 84м году. До чего мы докатились.
    отменный
    отменный ответил AntiherQ1488
    сегодня в 15:19
    И пришло все к зениту)) А еще говорят, что нет деградации в футболе.
    Зенит мне и вовсе нравится. Его фанаты глотки рвут, высмеивая 16-ть лет без чемпионства Спартака. Но что же они скажут о своих восьмидесяти четырёх годах того же самого?
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил отменный
    сегодня в 15:18
    Он просто не знает ещё в силу низкого возраста, что главным московским соперником Спартака всегда было Динамо. Затем Торпедо. ЦСКА и Локомотив шли только после них.
    И пришло все к зениту)) А еще говорят, что нет деградации в футболе.
    отменный
    отменный ответил AntiherQ1488
    сегодня в 15:17
    это правда. Нам исторически - были Динамо из Киева. А вы - не доросли еще.
    Он просто не знает ещё в силу низкого возраста, что главным московским соперником Спартака всегда было Динамо. Затем Торпедо. ЦСКА и Локомотив шли только после них.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил cska plus
    сегодня в 15:14
    Вы нам никогда не были конкурентами.
    это правда. Нам исторически - были Динамо из Киева. А вы - не доросли еще.
    viv
    viv
    сегодня в 15:13
    Расскажите уже Гаврилову, что это был юбилей Симоняна
    Без юбилея нет чемпионства
    cska plus
    cska plus ответил AntiherQ1488
    сегодня в 15:08
    И с кем вы будете соперничать? С уфой? Или так и будете бомжам лизать?)
    Вы нам никогда не были конкурентами.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 15:06
    Почему так ненавидят спартак, отгадайте с трёх раз.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 15:05
    "В чемпионском сезоне «Спартаку» во многих играх повезло. Забивали на последних секундах и в добавленное время", Юра забыл отметить старания егорова, безбородова при поддержке будогосского, да, ещё про чемоданчик федуна.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил cska plus
    сегодня в 15:04
    Прав Юра, предлагаю расформировать спартак.
    И с кем вы будете соперничать? С уфой? Или так и будете бомжам лизать?)
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 15:02
    Прав Юра, предлагаю расформировать спартак.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Faustello
    сегодня в 15:01
    Начинается истерия, Спартачи тянут лямку во всю вместе с судейками. Идут со своими копытцами вверху таблицы мля Пятачками роют поле Глушаков вообще прикольный. Всё нормуль Спартачи, впереди ещё долгих 15 лет )))
    Ого, это больше чем Фк Краснодар. Ты точно уверен в своих словах?)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 15:01
    Ну не знаю. Идем на 2м месте, пока все хорошо. Где сотни статей про коней? А ну да, они ж никому не интересны.
    самуил кац 1
    самуил кац 1 ответил cska.78
    сегодня в 14:59
    Действительно, не устраивают, пищевик слишком высоко сейчас!
    В том-то и дело, что СЕЙЧАС ! А это очень даже поправимо!
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:57
    Начинается истерия, Спартачи тянут лямку во всю вместе с судейками.

    Идут со своими копытцами вверху таблицы мля
    Пятачками роют поле Глушаков вообще прикольный.

    Всё нормуль Спартачи, впереди ещё долгих 15 лет )))
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 14:56
    Меня тоже не устраивает. Им место в ФНЛ
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100