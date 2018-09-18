Гаврилов: «На сегодняшний день результаты „Спартака“ не устраивают никого»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал ситуацию с игроками команды Андреем Ещенко и Денисом Глушаковым, лайкнувшими ролик актера Дмитрия Назарова, в котором он раскритиковал главного тренера «красно-белых» Массимо Карреру.

На сегодняшний день результаты «Спартака» не устраивают никого. Пускай разбираются внутри команды. Ещенко и Глушаков лучше чувствуют, что происходит в команде. Если и поддержали стихотворение только вдвоём, значит нет дружбы в коллективе. Видимо, есть группы игроков, которые отдельно кучкуются и общаются. Коллектива как такового нет. В чемпионском сезоне «Спартаку» во многих играх повезло. Забивали на последних секундах и в добавленное время.

Я думаю, что поддержка стихотворения Назарова игроками — показатель того, что в команде что-то не так. Каррера, возможно, не управляет процессом. Но это моё мнение. Поддерживаю ли я Карреру? При нём команда стала чемпионом страны. Болельщики всегда поддерживают тренера, когда есть результат, когда его нет — задают вопросы. За тренера всегда говорят результаты.