«Челси» и «Ливерпулю» на заметку. 5 побед на старте не гарантия титула

сегодня, 14:00

«Соккер.ру» впечатлен, что впервые за 110 лет в Англии сразу две команды начали чемпионат с пяти побед подряд. Одиночные спурты фиксировались, причем совсем недавно.

«Ливерпуль» и «Челси» идеально стартовали в АПЛ , набрав по 15 очков после пяти туров. Любопытно, что команд со 100 % набранных очков могло быть и три, что установило бы абсолютный рекорд соревнования, но «Уотфорд» к четырем своим победам добавил поражение от «Манчестер Юнайтед». В любом случае, присутствуем при историческом моменте, ведь перед нами всего лишь третий такой случай в истории чемпионатов Англии, чтобы два клуба собрали на двоих десять побед после пяти туров.

Два предыдущих датированы началом XXI века, дедушки и бабушки большинства из нас еще не успели появиться на свет. В сезоне-1905/1906 со старта рванули «Сток Сити» и «Дерби Каунти», которые в итоговой таблице оказались на 10-м и 15-м местах соответственно, а чемпионом стал «Ливерпуль», начавший сезон с трех поражений кряду. А вот в кампании-1908/1909 одним из клубов, одержавших пять подряд побед в дебюте чемпионата, стал «Ньюкасл» - будущий чемпион. Совсем другая участь постигла резвых на старте «красных дьяволов» из Манчестера: МЮ довольствовался 13-й итоговой строчкой.

Это было настолько давно, что уже кажется почти неправдой, поэтому в качестве примеров для «Ливерпуля» и «Челси» возьмем клубы, которым удавалось, как минимум, пять раз подряд призывать викторию на свою сторону с момента образования Премьер-Лиги в сезоне-1992/1993. Сколько из них стали чемпионами, а кто довольствовался местом на задворках? В гильдии последних точно прибавится по итогам нынешнего чемпионата, ведь «Ливерпуль» и «Челси» не могут выиграть АПЛ одновременно, если вообще хоть одна из этих команд придет к финишу первой.

1994/1995 – «Ньюкасл»

Стартуем! (голы после 5-ти туров: 19-5). Команда Кевина Кигана сметала всех и вся на своем пути в августе-сентябре 1994-го. «Лестер», «Ковентри», «Саутгемтон», «Вест Хэм», «Челси» и «Арсенал» пострадали от ярости «сорок», которые забивали в каждом матче минимум по три мяча. Победная серия «Ньюкасла» растянулась на шесть туров.

Как прервалась победная серия? Домашней ничьей с «Ливерпулем» - 1:1. Роб Ли и Иан Раш обменялись голами, а «Ньюкасл» заканчивал встречу в меньшинстве из-за удаления Альберта.

Результат сезона = 6-е место. Беспроигрышная серия «Ньюкасла» растянулась на 11 туров, но потом команда Кевина Кигана начала сдавать, а концовку «сороки» и вовсе провалили, набрав 5 очков в заключительных шести матчах сезона. Чемпионство досталось «Блэкберну» с будущим кумиром «Сент-Джеймс Парка» в составе. Речь об Алане Ширере, конечно.

2004/2005 – «Арсенал»

Стартуем! (голы после 5-ти туров: 19-5). Следующего идеального старта АПЛ пришлось ждать десять лет, и выдал его «Арсенал», который выиграл предыдущий сезон, не потерпев ни единого поражения. Любопытно, что даже разница забитых и пропущенных мячей с «Ньюкаслом» идентична. «Канониры» тоже клали в ворота противников не меньше трех, а их жертвами стали «Эвертон», «Мидлсбро», «Блэкберн», «Норвич» и «Фулхэм».

Как прервалась победная серия? В 6-м туре «Арсенал» сыграл вничью с «Болтоном» 2:2, позволив противнику во второй раз сравнять счет на 85-й минуте.

Результат сезона = 2-е место. «Челси» в дебютном сезоне Моуриньо в Англии выдаст идеальный сезон со всего лишь одним поражением и наберет 95 очков, а Арсен Венгер и его банда будут довольствоваться второй строчкой.

2005/2006 – «Челси»

Стартуем! (голы после 5-ти туров: 10-0). Идеальный старт сезона от действующего чемпиона, который на всех парах ринулся к защите титула. Вообще-то, «Челси» выиграл в девяти стартовых турах. Мощь!

Как прервалась победная серия? Выездной матч против «Эвертона» в десятом туре завершился вничью 1:1.

Результат сезона = 1-е место. Впервые в истории АПЛ команда, стартовавшая с пяти побед, пришла к финишу первой. По ходу сезону, помимо этой девятиматчевой серии из успехов, «Челси» выдаст еще и десятиматчевую победную серию.

2009/2010 – «Челси»

Стартуем! (голы после 5-ти туров: 12-3). Карло Анчелотти возглавил «Челси», и итальянцу не потребовалось времени на раскачку. Шесть побед на старте АПЛ стали учредительным капиталом будущего чемпионства «синих».

Как прервалась победная серия? Безумный «Уиган» выиграл у «Челси» 3:1, в начале второго тайма Петр Чех получил красную карточку вскоре после того, как Дрогба сделал счет 1:1. В последнем туре чемпионата на «Стэмфорд Бридж» «Челси» отомстит «латикс» разгромом 8:0.

Результат сезона = 1-е место. Лондонский клуб под руководством Анчелотти на один балл опередил «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице и взял титул.

2010/2011 – «Челси»

Стартуем! (голы после 5-ти туров: 21-1). Действующий чемпион стартовал с двух побед по 6:0, а всего забил в пяти турах 21 гол при одном пропущенном.

Как прервалась победная серия? В матче с «Манчестер Сити» лондонцы уступили 0:1, единственный мяч забил Карлос Тевес.

Результат сезона = 2-е место. На этот раз первым к финишу пришел «Манчестер Юнайтед», а «Челси» собрал девять поражений в том чемпионате.

2011/2012 – «Манчестер Юнайтед»

Стартуем! (голы после 5-ти туров: 21-4). Сэр Алекс Фергюсон, самый успешный тренер в истории АПЛ , тоже решил попробовать, каково это стартовать с пяти побед. МЮ громил «Тоттенхэм» 3:0, бил «Челси» 3:1 и деклассировал «Арсенал» 8:2. Казалось, эту машину невозможно остановить.

Как прервалась победная серия? В шестом туре «Сток Сити» завоевал ничью в игре с фаворитом – 1:1.

Результат сезона = 2-е место. Вспомните огненную развязку того сезона, когда «Манчестер Сити» на последних секундах вырвал титул из рук своих соседей!

2015/2016 – «Манчестер Сити»

Стартуем! (голы после 5-ти туров: 11-0). Ряд сухих побед вывел «Манчестер Сити» в лидеры чемпионата, но ненадолго. В том сезоне у АПЛ был особый герой!

Как прервалась победная серия? «Сити» проиграл «Вест Хэму» на своем поле 1:2, а в следующем туре разгромно уступил в Лондоне.

Результат сезона = 4-е место. Невероятный «Лестер» взял чемпионский титул в кампании-2015/2016, а «Сити», пропустив вперед еще и «Арсенал» с «Тоттенхэмом», довольствовался четвертой строчкой. Одна радость – по дополнительным показателям обошли соседей.

2016/2017 – «Манчестер Сити»

Стартуем! (голы после 5-ти туров: 15-4). Старты сериями из побед перестали быть чем-то оригинальным в АПЛ в последнее время. Это вторая попытка «горожан», которых возглавил Гвардиола. Хосеп начал с шести подряд побед в АПЛ , и казалось, что он-то почти наверняка конвертирует лихой старт в успех по итогам сезона.

Как прервалась победная серия? В седьмом туре «Тоттенхэм» уверенно выиграл 2:0.

Результат сезона = 3-е место. Чемпионат выиграл «Челси», «шпоры» оказались вторыми, а «Манчестер Сити» отстал от первого места на 15 очков.

2018/2019 – «Ливерпуль» и «Челси»

Стартовали! «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Лестер» и «Тоттенхэм» - список жертв «Ливерпуля». «Челси» под руководством тренера, который дебютирует в АПЛ , разделался с «Хаддерсфилдом», «Арсеналом», «Ньюкаслом», «Борнмутом» и «Кардиффом».

Когда может прерваться серия? В шестом туре «Челси» сразится с «Вест Хэмом», а «Ливерпуль» примет «Саутгемптон». Этих соперников можно обыгрывать, а вот в седьмом раунде АПЛ «Челси» и «Ливерпуль» сыграют между собой, причем всего через три дня после столкновения в Кубке Лиги. И это будет главный матч старта сезона в чемпионате Англии.