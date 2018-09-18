Ганчаренко: «В нашей группе есть явный фаворит, но аутсайдера нет»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матчи 1-го тура Лиги чемпионов против чешской «Виктории».

Нет опасения, что команда будет зажатой в ЛЧ из-за молодости игроков? Молодости свойственна нестабильность. Жду, что с каждым матчем мы будем выглядеть лучше. У нас молодая, задорная команда. К каждому матчу мы подходим хорошо, но все может пойти в любую сторону. В любом случае, в самоотдаче и характере нам не откажешь.

Готовность Щенникова и Дзагоева? 90 минут будет сложно, но готовы сыграть со стартовых минут полтора тайма. Возможно, они могут провести 90 минут, но нам не стоит рисковать.

Насколько я доволен прогрессом команды? У нас много молодых игроков. Наша задача — побыстрее превратиться в единый механизм, чтобы каждый мог в нем блистать. Но каждый играет на своем максимуме. Где-то, где не достает мастерства, компенсируем характером и самоотдачей. Но я не могу сказать, сколько времени нам потребуется на построение команды.

Помню ли матчи с «Викторией», когда тренировал БАТЭ ? Я хорошо помню два матча с «Викторией». Был тот же тренер, у которого очень хорошо узнаваемый стиль. У команды прослеживается четкий тренерский стиль. То же самое Врба пытался сделать в «Анжи». Игроки меняются, но тренерский стиль остается прежним.

«Виктория» — аутсайдер? Думаю, что тренеру неправильно рассуждать, что есть самая слабая команда. Такими категориями не размышляем. Понятно, что у нас есть явный фаворит. «Рому» тоже можно выделить за скобки. А в наших матчах с «Викторией» и «Ромой» все будет завить от многих факторов. Но аутсайдера у нас нет.