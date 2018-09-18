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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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19:55 33’ Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
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Ганчаренко: «В нашей группе есть явный фаворит, но аутсайдера нет»

сегодня, 18:58

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матчи 1-го тура Лиги чемпионов против чешской «Виктории».

Нет опасения, что команда будет зажатой в ЛЧ из-за молодости игроков? Молодости свойственна нестабильность. Жду, что с каждым матчем мы будем выглядеть лучше. У нас молодая, задорная команда. К каждому матчу мы подходим хорошо, но все может пойти в любую сторону. В любом случае, в самоотдаче и характере нам не откажешь.

Готовность Щенникова и Дзагоева? 90 минут будет сложно, но готовы сыграть со стартовых минут полтора тайма. Возможно, они могут провести 90 минут, но нам не стоит рисковать.

Насколько я доволен прогрессом команды? У нас много молодых игроков. Наша задача — побыстрее превратиться в единый механизм, чтобы каждый мог в нем блистать. Но каждый играет на своем максимуме. Где-то, где не достает мастерства, компенсируем характером и самоотдачей. Но я не могу сказать, сколько времени нам потребуется на построение команды.

Помню ли матчи с «Викторией», когда тренировал БАТЭ? Я хорошо помню два матча с «Викторией». Был тот же тренер, у которого очень хорошо узнаваемый стиль. У команды прослеживается четкий тренерский стиль. То же самое Врба пытался сделать в «Анжи». Игроки меняются, но тренерский стиль остается прежним.

«Виктория» — аутсайдер? Думаю, что тренеру неправильно рассуждать, что есть самая слабая команда. Такими категориями не размышляем. Понятно, что у нас есть явный фаворит. «Рому» тоже можно выделить за скобки. А в наших матчах с «Викторией» и «Ромой» все будет завить от многих факторов. Но аутсайдера у нас нет.

Встреча состоится завтра, 19 сентября, в городе Пльзень. С заявкой московского клуба вы можете ознакомиться здесь. 

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил denmig
сегодня в 20:13
Готов к новым рекордам игаряна!? Смазывайтесь! - вазелин видимо и придумали для болельщиков коней в еврокубках!
Для свиней - доказано Ливерпулем )))
311
311
сегодня в 20:09
2 явных фаворита! Надо называть вещи своими именами! Тем не менее удачи армейцам!)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:59
Ха-ха-ха
denmig
denmig ответил Красно Синий воин
сегодня в 19:58
Уже отошел от гранда ПАОК? 😄
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил denmig
    сегодня в 19:52
    Хахахах!!! - клоун-конь потешил! - самый главный аутсайдер причислил себя к борьбе за второе место в группе!
    Уже отошел от гранда ПАОК? 😄
    denmig
    denmig
    сегодня в 19:42
    Хахахах!!! - клоун-конь потешил! - самый главный аутсайдер причислил себя к борьбе за второе место в группе!
    Jum13
    Jum13 ответил FILL3286
    сегодня в 19:35
    как раз аутсайдеры это вы! вы вечно последние,вечно!!!
    У спартачей в группе всё наоборот - нет фаворитов, зато есть явный аутсайдер )))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил FILL3286
    сегодня в 19:31
    как раз аутсайдеры это вы! вы вечно последние,вечно!!!
    сказал хрю-хрю.)))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    сегодня в 19:30
    Удачи!!!
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 19:20
    как раз аутсайдеры это вы!
    вы вечно последние,вечно!!!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 19:09
    Михалыч, удачи!
    drug01
    drug01
    сегодня в 19:03
    Надо просто играть на победу!
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