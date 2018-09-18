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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Тайсон: «Сейчас мне кажется, что я уже никогда не покину „Шахтер“»

сегодня, 21:11

30-летний полузащитник «Шахтера» Тайсон рассказал, почему он решил остаться в донецком клубе, тогда как остальные бразильцы стремятся уехать в топ-чемпионаты Европы.

Не секрет, что все футболисты хотят идти вверх по карьерной лестнице, но все знают, что именно «Шахтер» дал мне то, что у меня есть на данный момент. Я невероятно многим обязан Паулу Фонсеке. Именно в «Шахтере» я дорос до уровня сборной Бразилии и был в ее составе на мундиале. Сейчас мне кажется, что я уже и не покину «Шахтер». 

По слухам, летом Тайсоном интересовалась «Севилья».

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:20
Вот и правильно, оставайся в ШАХТЁРЕ- это ДОСТОЙНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кроме того, надо ещё сведомым ж...у надрать, а у тебя это классно получается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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