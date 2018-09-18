Тайсон: «Сейчас мне кажется, что я уже никогда не покину „Шахтер“»

30-летний полузащитник «Шахтера» Тайсон рассказал, почему он решил остаться в донецком клубе, тогда как остальные бразильцы стремятся уехать в топ-чемпионаты Европы.

Не секрет, что все футболисты хотят идти вверх по карьерной лестнице, но все знают, что именно «Шахтер» дал мне то, что у меня есть на данный момент. Я невероятно многим обязан Паулу Фонсеке. Именно в «Шахтере» я дорос до уровня сборной Бразилии и был в ее составе на мундиале. Сейчас мне кажется, что я уже и не покину «Шахтер».