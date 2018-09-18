Тер Штеген: «Дембеле забил свой невероятный гол очень вовремя»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал разгромную победу своей команды над ПСВ (4:0) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Это было непросто. ПСВ часто приближался к нашим воротам во втором тайме, старался резко пробить после перерыва. Именно поэтому Дембеле забил свой невероятный гол очень вовремя.

Мы провели хороший сезон в прошлом году, но в этот раз идем дальше. Мы были терпеливы, предельно сосредоточены, а наша команда не состоит из 11 человек - чтобы достигнуть лучшего результата в Лиге чемпионов в этот раз, нам нужен каждый.