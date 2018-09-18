Ракитич: «Пока что „Барселона“ не готова на все сто процентов»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал победу над ПСВ в матче Лиги чемпионов.
Это первая игра. Было не так уж просто, несмотря на счет. Мы проделали хорошую работу, но нам есть, над чем поработать. Пока что мы не готовы на все сто процентов, но мы к этому идем.
Теперь на счету 31-летнего аргентинца восемь матчей с тремя и более забитыми голами, а у его вечного соперника Криштиану Роналду таких игр семь.
Среди игроков, имеющих в активе три хет-трика, значится и нападающий "Спартака" Луиз Адриану, который их забил ранее играя за Шахтёр (Донецк).
"Барселона" обыграла ПСВ в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).
Хет-трик в этой встрече оформил нападающий Барсы Лионель Месси.
Таким образом, 31-летний аргентинец забил уже 103 гола в Лиге чемпионов.
По забитым мячам Месси ОДИН превзошел по этому показателю всю команду ПСВ, которая, в общей сложности, забила только 102 гола.
Во, КАК надо ЗАБИВАТЬ!
Теперь на счету 31-летнего аргентинца восемь матчей с тремя и более забитыми голами, а у его вечного соперника Криштиану Роналду таких игр семь.
Среди игроков, имеющих в активе три хет-трика, значится и нападающий "Спартака" Луиз Адриану, который их забил ранее играя за Шахтёр (Донецк).
"Барселона" обыграла ПСВ в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).
Хет-трик в этой встрече оформил нападающий Барсы Лионель Месси.
Таким образом, 31-летний аргентинец забил уже 103 гола в Лиге чемпионов.
По забитым мячам Месси ОДИН превзошел по этому показателю всю команду ПСВ, которая, в общей сложности, забила только 102 гола.
Во, КАК надо ЗАБИВАТЬ!