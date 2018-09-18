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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 4:0 Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 83’ Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 0:0 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб МонакоМонако 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 Идет второй тайм, 79’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 81’ Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 Идет второй тайм, 83’ Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
22:00 80’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
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Ракитич: «Пока что „Барселона“ не готова на все сто процентов»

сегодня, 23:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал победу над ПСВ в матче Лиги чемпионов.

Это первая игра. Было не так уж просто, несмотря на счет. Мы проделали хорошую работу, но нам есть, над чем поработать. Пока что мы не готовы на все сто процентов, но мы к этому идем.

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Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 23:27
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура Лиги чемпионов-2018/19 против ПСВ (4:0) и установил новый рекорд турнира.
Теперь на счету 31-летнего аргентинца восемь матчей с тремя и более забитыми голами, а у его вечного соперника Криштиану Роналду таких игр семь.
Среди игроков, имеющих в активе три хет-трика, значится и нападающий "Спартака" Луиз Адриану, который их забил ранее играя за Шахтёр (Донецк).

"Барселона" обыграла ПСВ в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).
Хет-трик в этой встрече оформил нападающий Барсы Лионель Месси.
Таким образом, 31-летний аргентинец забил уже 103 гола в Лиге чемпионов.
По забитым мячам Месси ОДИН превзошел по этому показателю всю команду ПСВ, которая, в общей сложности, забила только 102 гола.
Во, КАК надо ЗАБИВАТЬ!
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