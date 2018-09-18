Ракитич: «Пока что „Барселона“ не готова на все сто процентов»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал победу над ПСВ в матче Лиги чемпионов.

Это первая игра. Было не так уж просто, несмотря на счет. Мы проделали хорошую работу, но нам есть, над чем поработать. Пока что мы не готовы на все сто процентов, но мы к этому идем.