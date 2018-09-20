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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.97
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.51 3.13 2.27
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.20 5.65
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.43 4.90 8.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.25 12.25
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.89 3.94 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.32 7.65
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.50 32.35
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Врба: «„Виктория“ провела одну из лучших игр в плане атаки»

сегодня, 00:53
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник «Виктории» Павел Врба подвел итоги встречи Лиги чемпионов против ЦСКА. Чешский клуб вел со счетом 2:0, по затем пропустил два гола.

Матч показал наши возможности. Это была одна из лучших наших игр в плане атаки. Но очень жаль, что во втором тайме мы пропустили дважды. Игрокам нужно быть более сконцентрированным.

После перерыва мы перестали диктовать свои условия. Пропустили быстрый гол из раздевалки. Что касается второго мяча, мне сложно сейчас судить, что там произошло.

Я доволен подопечными, скажу им об этом. Но обращу их внимание на то, что три очка таким образом в Лиге чемпионов не отпускают.

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 01:41
А ведь пан Павел и нас тренировал не далее как еще пару лет назад.....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:40
Армейцы забегали сразу после первого гола , могли еще и в первом тайме забить. Так , что повезло вам еще сегодня.
tolctoy
tolctoy
сегодня в 01:19
У чехов отличная команда,которая показала отличный футбол и будь они по удачливей в первом тайме могли забить ещё парочку мячей.С таким футболом реально побороться с хомутовыми за третье место.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 01:07
Врба, отскочила Виктория, ЦСКА забил 4 гола ( два отменили)
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 01:06
С таким соперником у многих клубов также.
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 01:03
Обрати внимание, что судья может и прозреть в следующий раз и да, очко заработали. Ну или пол очка. Еще пол очка судья подарил
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