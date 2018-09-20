Врба: «„Виктория“ провела одну из лучших игр в плане атаки»

Наставник «Виктории» Павел Врба подвел итоги встречи Лиги чемпионов против ЦСКА . Чешский клуб вел со счетом 2:0, по затем пропустил два гола.

Матч показал наши возможности. Это была одна из лучших наших игр в плане атаки. Но очень жаль, что во втором тайме мы пропустили дважды. Игрокам нужно быть более сконцентрированным.

После перерыва мы перестали диктовать свои условия. Пропустили быстрый гол из раздевалки. Что касается второго мяча, мне сложно сейчас судить, что там произошло.

Я доволен подопечными, скажу им об этом. Но обращу их внимание на то, что три очка таким образом в Лиге чемпионов не отпускают.