Аллегри - об удалении Роналду: «VAR помогла бы разобраться в ситуации»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.39 4.90 10.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.97
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.51 3.13 2.27
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.20 5.65
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.43 4.90 8.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.25 12.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.58 4.23 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4.95 3.90 1.78
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 2.03 3.42 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.89 3.94 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.32 7.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.50 32.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.50 7.60 1.198
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Аллегри - об удалении Роналду: «VAR помогла бы разобраться в ситуации»

сегодня, 00:50
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал эпизод с удалением Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против «Валенсии». Португалец столкнулся с игроком соперника, после чего потрепал его за волосы, что арбитр Феликс Брих расценил как неспортивное поведение. В итоге «бьянконери» все равно одержали победу (2:0).

Могу сказать лишь то, что VAR помогла бы арбитру разобраться в этой ситуации. Остаться в матче Лиги чемпионов в меньшинстве после такого эпизода обидно. Из-за этого мы могли проиграть. Нам будет не хватать Роналду в следующих играх.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:41
А может он не только потрепал, а еще ляпнул чего то обидное???
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 01:39
Нужно игнорить таких персонажей,тогда они сами загнутся от своей желчи.Это просто завистливый прыщавый задрот сидит и пишет.Его нужно пожалеть.
da da da
da da da ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 00:58
Похлопать игрока теперь удаление?) Ну да, поклоннику пакостей от Бускетса и компании 100%
у таких как ты рентбоев,Мотта отмахнувшись ударил Бускетса называли симуляцией!!!

а тут чистое хамство и грубость,до удара по голове Роналду еще и сфолил задев по ноге Муриеля,а это оправдывают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил da da da
сегодня в 00:53
что с ВАРом что без него это чистое удаление,зачем оправдывать хамское поведение этой мрзотной истерички?все по делу,Брыху 4+.
Похлопать игрока теперь удаление?) Ну да, поклоннику пакостей от Бускетса и компании 100%
da da da
da da da
сегодня в 00:52
что с ВАРом что без него это чистое удаление,зачем оправдывать хамское поведение этой мрзотной истерички?все по делу,Брыху 4+.
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