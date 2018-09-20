Аллегри - об удалении Роналду: «VAR помогла бы разобраться в ситуации»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал эпизод с удалением Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против «Валенсии». Португалец столкнулся с игроком соперника, после чего потрепал его за волосы, что арбитр Феликс Брих расценил как неспортивное поведение. В итоге «бьянконери» все равно одержали победу (2:0).
Могу сказать лишь то, что VAR помогла бы арбитру разобраться в этой ситуации. Остаться в матче Лиги чемпионов в меньшинстве после такого эпизода обидно. Из-за этого мы могли проиграть. Нам будет не хватать Роналду в следующих играх.
а тут чистое хамство и грубость,до удара по голове Роналду еще и сфолил задев по ноге Муриеля,а это оправдывают.
а тут чистое хамство и грубость,до удара по голове Роналду еще и сфолил задев по ноге Муриеля,а это оправдывают.