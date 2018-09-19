Эмери выставит сильнейший состав «Арсенала» на матч против «Ворсклы»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заверил, что выставит сильнейший состав на первый матч Лиги Европы против полтавской «Ворсклы».

В этом сезоне мы участвуем в четырех турнирах. Я хочу одного и того же для каждого футболиста, потому что каждый матч важен. Мы должны дать игровое время футболистам, которые способны показать наш лучший футбол. Завтра сыграют 11 лучших футболистов, чтобы мы могли продолжать развиваться тактически и индивидуально.

Мы настраиваемся на каждый матч. Я хочу дать игрокам такой же настрой, когда мы выступаем на «Эмирейтс». Потом мы будем думать о воскресном матче [против «Эвертона»]. Но сначала — завтрашний поединок.

Завтра мы поменяем вещи таким образом, чтобы у игроков была возможность получить игровое время и уверенность на поле. И потом, возможно, завтрашние игроки выйдут на матч в воскресенье.

Каждый титул для нас очень важен. В 2000 году «Арсенал» играл в финале против «Галатасарая», но не победил. В 2006 году «Арсенал» играл в финале Лиги чемпионов и снова проиграл. В моей карьере амбиции очень важны для продолжения развития и достижения командных и моих личных целей. Я хочу играть на победу в каждом турнире.