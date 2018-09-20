Хеведес: «„Локо“ постарается реабилитироваться в ближайшей игре ЛЧ»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 9.55
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.70 3.32 2.15
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.69 4.20 5.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.45 4.70 8.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.35 11.75
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.58 4.23 6.13
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.96 3.80 3.80
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.50 4.32 7.46
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.50 32.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.00 7.60 1.20
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Хеведес: «„Локо“ постарается реабилитироваться в ближайшей игре ЛЧ»

сегодня, 03:57
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал поражение от «Галатасарая» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

Как вы считаете, счет 3:0 – справедливый исход игры?

 Наверное, нет. У нас было много неплохих моментов, мы могли забить гол. Если посмотреть статистику матча, то по многим показателям мы не уступали «Галатасараю» и большую часть игрового времени бились на равных. Если бы в первом тайме мы реализовали свои моменты, то исход мог бы быть совершенно иным. 

Как оцените перспективы «Локомотива» на групповом турнире Лиге чемпионов после столь неприятного поражения?

Действительно, не очень приятно начинать турнир именно так. Но впереди у нас ещё пять матчей, чтобы исправить ситуацию. Надеюсь, это получится, и уже в ближайшей игре Лиги чемпионов мы постараемся реабилитироваться. Тем более этот матч пройдёт при своих трибунах. 

После жеребьёвки многие говорили, что «Локомотиву» попалась очень простая группа. Подобные разговоры могли стать причиной недооценки соперника?

 Конечно, нет. Мы еще до жеребьёвки понимали, что в Лиге чемпионов не бывает лёгких групп. В турнире собраны сильнейшие команды континента. Мы прекрасно знали, что и матч с «Галатасараем», и все последующие будут крайне сложными, поэтому ни о какой недооценке не может быть и речи. 

Считается, что «Тюрк Телеком Арена» – один из самых шумных стадионов Европы. На вас сильно давила атмосфера на стадионе?

 Играть в Турции непросто, но мы всё-таки были больше сосредоточены на том, что происходит на поле, чем на трибунах. Местные болельщики, естественно, пытались оказывать на нас давление, но это нормально. Уверен, когда мы будем выступать на нашем стадионе, фанаты «Локомотива» поддержат нас, и любому сопернику будет непросто играть в Москве. Вообще, я провёл уже много игр на международной арене за сборную и клуб, поэтому привык не обращать внимания на давление с трибун.

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