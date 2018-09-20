Хеведес: «„Локо“ постарается реабилитироваться в ближайшей игре ЛЧ»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал поражение от «Галатасарая» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

Как вы считаете, счет 3:0 – справедливый исход игры?

Наверное, нет. У нас было много неплохих моментов, мы могли забить гол. Если посмотреть статистику матча, то по многим показателям мы не уступали «Галатасараю» и большую часть игрового времени бились на равных. Если бы в первом тайме мы реализовали свои моменты, то исход мог бы быть совершенно иным.

Как оцените перспективы «Локомотива» на групповом турнире Лиге чемпионов после столь неприятного поражения?

Действительно, не очень приятно начинать турнир именно так. Но впереди у нас ещё пять матчей, чтобы исправить ситуацию. Надеюсь, это получится, и уже в ближайшей игре Лиги чемпионов мы постараемся реабилитироваться. Тем более этот матч пройдёт при своих трибунах.

После жеребьёвки многие говорили, что «Локомотиву» попалась очень простая группа. Подобные разговоры могли стать причиной недооценки соперника?

Конечно, нет. Мы еще до жеребьёвки понимали, что в Лиге чемпионов не бывает лёгких групп. В турнире собраны сильнейшие команды континента. Мы прекрасно знали, что и матч с «Галатасараем», и все последующие будут крайне сложными, поэтому ни о какой недооценке не может быть и речи.

Считается, что «Тюрк Телеком Арена» – один из самых шумных стадионов Европы. На вас сильно давила атмосфера на стадионе?

Играть в Турции непросто, но мы всё-таки были больше сосредоточены на том, что происходит на поле, чем на трибунах. Местные болельщики, естественно, пытались оказывать на нас давление, но это нормально. Уверен, когда мы будем выступать на нашем стадионе, фанаты «Локомотива» поддержат нас, и любому сопернику будет непросто играть в Москве. Вообще, я провёл уже много игр на международной арене за сборную и клуб, поэтому привык не обращать внимания на давление с трибун.