Бубнов: «В целом поражение „Спартака“ – справедливый исход встречи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о выездном матче «Спартака» с «Рапидом» (0:2) в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.

По характеру и структуре игры матч против «Рапида» словно стал продолжением встречи с «Ахматом». Разница лишь в том, что австрийский клуб не стал так глубоко садиться в оборону, как грозненцы во втором тайме. Напротив, хозяева выжимали соперника от штрафной, а то и со своей половины, старались действовать плотно и в итоге спокойно довели дело до победы.

В целом исход справедлив. Возможно, не счёт, потому что первый гол, на мой взгляд, – это привоз Максименко. Удар был не такой сильный, чтобы не зафиксировать мяч, к тому же вратарь видел перед собой Тимофеева. Второй гол – это уже грубая ошибка обороны, он не носил случайный характер. А так «Рапид» достаточно уверенно контролировал ход игры, не форсировал события и выглядел солидно на фоне «Спартака». Если бы Зе Луиш разобрался в голевой ситуации в концовке, характер игры мог измениться, «Спартак» получил бы реальный шанс отыграться. Но, повторюсь, исход встречи считаю справедливым.

Команде Карреры не хватало движения, скоростей, высокого активного прессинга. О причинах уже много говорили. Если коротко, то это и ротация, и потеря Промеса, и дисквалификация Адриано, и травмы, и неоптимальное функциональное состояние, и конфликт внутри команды. Судя по всему, в подготовительном периоде к сезону не был заложен необходимый фундамент. Всё вкупе – это уже очень серьёзно. Впереди дерби с ЦСКА , если случится третье поражение кряду, то дело может пойти дальше разговоров о назревающей отставке.

Могли бы помочь «Спартаку» Глушаков с Ещенко? Нужно находиться внутри команды, чтобы понимать степень внутреннего конфликта, да и не демонстрировали они особо уверенной игры в последнее время. Но «Спартаку» явно не хватает лидеров в средней линии и впереди. Молодёжь старается, суетится, но пока не способна повести за собой команду. Впрочем, такой выбор состава, по всей видимости, – вынужденная мера.