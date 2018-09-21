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Мак: «„Зениту“ нужно создавать больше моментов. Тогда мы сможем побеждать»

сегодня, 03:06
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак в эфире канала «Матч Премьер» поделился мнением о выездной встрече с «Копенгагеном» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

В эпизоде с голом я просто увидел, что Себа (Прим. - Себастьян Дриусси) может отдать мне пас. Точно линию нельзя было проследить, и я пытался избежать офсайда, но это было 50 на 50. Получилось так, что я сохранил эту линию и оказался в нужном положении. Если говорить в целом об игре, то, конечно, нам нужно создавать больше моментов, чтобы было больше шансов забить. Тогда мы сможем выигрывать. 

Мы смотрели прошлые игры «Копенгагена» и видели, что у защитников очень много места за спинами. Старались сегодня этим пользоваться, но так получилось, что на сей раз защитники сыграли гораздо лучше, чем в предыдущих матчах. У нас было несколько шансов оторваться, убежать, но не получилось забить больше одного гола. Нам нужно улучшать игру впереди, и тогда мы сможем одерживать победы. 

Был ли я удивлён, когда меня заменили? Это решение тренера, и я не хочу как-то его обсуждать. Тренеру виднее. Он видит, в какой момент тот или иной игрок нужен на поле. Всё, что я должен делать, – это просто выполнять свою работу и стараться делать всё, чтобы команда побеждала.

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