Бубнов: «У „Зенита“, в отличие от „Спартака“, устоявшийся стартовый состав»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» - «Зенит» (1:1).

По меркам группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» – крепкий соперник, мощный, хорошо подготовленный функционально. Такая же история была год назад с «Локомотивом», который по сумме двух встреч всё-таки справился с датчанами, но в гостях сыграл вничью. Причём, в отличие от «Зенита», скорее, выстоял. Петербуржцы во втором тайме создали много опасных подходов, имели больше моментов, чем соперник.

Уже на данном отрезке сезона видно, что у «Зенита» стабильный устоявшийся стартовый состав (в отличие от «Спартака»). Как определились – так и играют. Во всяком случае, в средней линии и центральной зоне. Поэтому неплохо отлажено командное взаимопонимание, подопечные Семака быстро возвращаются в оборону и слаженно бегут в атаку. Когда Маркизио наберёт оптимальную форму, есть перспектива роста. Они с Паредесом могут контролировать середину поля, снабжать мячами нападающих и сами активно участвовать в атаках.

Исходя из сложного графика, ничья в Дании по такому матчу – положительный исход для «Зенита». Важно также то, что петербуржцы не позволили сопернику организовать полноценный финальный штурм, хотя к этому были предпосылки. «Копенгаген» заставил «Зенит» потратить уйму сил, а впереди – «Локомотив», у которого для восстановления в запасе на два дня больше. Посмотрим, как это скажется в одном из центральных матчей тура: «Зенит» лучше выглядит на старте сезона, но «Локомотив» должен быть свежее.