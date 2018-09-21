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Хацкевич считает, что «Динамо» напрасно пытается играть как «Барселона»

сегодня, 08:12
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)2 : 2Логотип футбольный клуб АстанаАстанаМатч завершен

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал упущенную победу над «Астаной» в первом матче группового раунда Лиги Европы. Ведя в счете 2:1, динамовцы пропустили гол на 95-й минуте.

Футболистов подводит концентрация внимания, и это приводит к индивидуальным ошибкам. Кто именно сегодня ошибся, я говорить не буду, мы разберемся на этот счет внутри команды. Футболисты тоже будут отвечать за свои действия на футбольном поле.

Повторюсь, мы говорим об индивидуальных ошибках футболистов. Где-то усталость сказалась. У «Астаны» вратарь ошибся, у нас есть футболисты, которые обязаны до конца работать при игре один в один. Это все элементы игры.

Что нужно сделать, чтобы ошибок не было? Тут речь надо вести о классе футболистов. Кто заставлял Бурду ошибаться? Мы должны играть в более надежный футбол, но я же не могу оттащить ребят от телевизора, по которому они смотрят, как играет «Барселона». К футболу на коротких дистанциях мы не готовы. Но ребята в тех или иных ситуациях все равно пытаются в него играть. Тут играет значение класс футболиста: если ты взялся сохранить мяч, то сохрани! Но ты можешь просто сыграть надежно, и никто тебе слова не скажет. В общем, имеем то, что имеем.

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