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Червиченко - о ситуации в «Спартаке»: «Это идиотизм от начала и до конца»

сегодня, 08:34

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию, сложившуюся в стане «красно-белых».

Не думаю, что на сегодняшний день Глушаков и Ещенко находятся в той форме, чтобы мы могли говорить о том, что поражение в Австрии стало следствием их отсутствия. Но эмоциональный фон на самом деле был отвратительный. В чем Глушаков прав, так это в том, что если на самом деле прикапываться к таким вещам, как «лайк» в Инстаграме, то это на самом деле цирк. А то, что главный тренер истерит из-за того, что футболисты ставят какие-то знаки…

Вообще это идиотизм от начала и до конца. А то, что главный тренер так реагирует по этому поводу, говорит о том, что он находится в истеричном состоянии. И уже не может руководить командой, тренировочным процессом. Не знаю, заметили вы или нет, но мне один момент врезался в память. Когда Тимофеев получил травму, чуть ли не сотрясение мозга в матче с «Рапидом», а потом уходил с поля, Каррера не то что даже не удосужился руку пожать, а он в знак благодарности этому парню даже не повернул голову в его сторону. Мне кажется, что это апофеоз того раздрая, который сейчас в «Спартаке» между главным тренером и командой. По крайней мере, ее русскоязычной составляющей.

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Гарринча11
сегодня в 10:22
Уважаемый Олег, вопросы по банам задаются в отдельной лиге https://m.soccer.ru/game/league/1069476.shtml. С Уважением.
Не вполне понятно. У меня есть небольшой бизнес, и я наоборот сторонник того, чтобы мои сотрудники свои претензии ко мне, если таковые имеются, высказывали при всём коллективе - как-то демократичнее, да и атмосфере внутри коллектива здорово помогает. ;)
С Уважением, Олег.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил шацк
сегодня в 10:19
Не трогайте Карреру - спаМ еще высоко... А вообще конечно цирк, весело же назвать команду именем раба))
Восставшего раба!...
шацк
шацк
сегодня в 10:18
Не трогайте Карреру - спаМ еще высоко... А вообще конечно цирк, весело же назвать команду именем раба))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 10:15
Правильным словом назвал спартак
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:15
Идиотизм - давать такие идиотские комментарии по поводу причин отстранения Глушакова и Ещенко. Только такими кардинальными мерами можно и нужно поддерживать дисциплину в команде любому тренеру, не только г-ну Каррере. Во-первых, эти лайки говорят об отсутствии ума у этих двух футболистов. Во-вторых, итальянец потерял бы уважение у всех любителей футбола и у руководства команды, если бы после поддержки Глушаковым и Ещенко оскорбительных вирш Назарова взял их с собой в Вену. И в третьих - самое главное - отстранение этих двух псевдо - футболистов свидетельствует об уважении г-на Карреры к своему доброму имени, что неведомо многим нашим специалистам, к каковым я отношу и Червиченко.
Sully
Sully
сегодня в 10:15
стыдно!
Союзник противников
Союзник противников ответил Рыжая Борода
сегодня в 10:15
открыл вики и 1-я строка биографии (как он стал олигархом): "Андрей Червиченко родился в семье работника Ростовского обкома КПСС, работавшего референтом ВТОРЫХ секретарей от Суслова до...", тут все банально. Сегодняшнее поведение олигарха напоминает как и за что он вылетел из Спартака, поэтому и подливает масла в сторону тренера, чтобы Федун пошел по его стопам...тут тоже все банально.
"Подливает масла в сторону тренера..."-нелитературная,бессмысленная фраза.Как вариант это означает,что он"умасливает тренера",создавая его имидж успешного тренера. А вот "подливать масла в огонь"-другое дело...
korn3512
korn3512
сегодня в 10:14
В прошлом сезоне после убийственных 0:7 в Ливерпуле, многие перед матчем с цска были морально раздавлены, но команда собралась когда надо и выдала блестящие 3:0, подровняв, клячам гриву))
Гарринча11
Гарринча11 ответил ОлегаТэ
сегодня в 10:07
Уважаемый Олег, вопросы по банам задаются в отдельной лиге https://m.soccer.ru/game/league/1069476.shtml.
С Уважением.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:06
ВСе уже забыли,когда в "Спартаке" было по-другому.А постоянство событий квалифицируется как норма.Так и надо к этому относиться.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:01
идиотизм в нашем футболе особенно в клубном да и сборная думаю скоро поплывет
Женя Вафельников
Женя Вафельников
сегодня в 09:54
Во всем виноват усатый повар со своими стишками!!! Назаров, я тебя ненавижу, из-за тебя проиграли Рапидянам!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:51
Как всегда для спартака-европа это позорище
Морозовский
Морозовский
сегодня в 09:50
Карреру надо отправить домой - ему уже всё по барабану. Он сам это говорит, что не переживает и продолжает спокойно довольствоваться своим контрактом до конца его истечения! В "Спартаке" надо ввести новую должность "красно-белый замполит" и назначить Горлуковача добросовестно с широкими полномочиями на эту работу! Карреру выгнать без скандалов.
Vadik
Vadik
сегодня в 09:41
Одно слово - "Спартак"!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 09:38
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 09:36
    Ведь на самом деле червь прав, пацан этот Тимофеев молодец, нормально отработал.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода ответил cska plus
    сегодня в 09:29
    спартак никогда не была командой, вроде коллектив и стоит одному на хвост наступить так сразу выкладывают всю внутреннюю грязь наружу, обратите внимание, что ни в одном клубе такого нет, что касается тренера, так он никакой не тренер а самый настоящий физрук, был бы востребованным его из Италии никто не выпустил, просто стечение обстоятельств, якобы выиграл чемпионат, так получилось, что у уважаемого Симоняна был юбилей и как досталось им это чемпионство знают все, от мала до велика.
    Спартак иногда дарит подобным вдохновение )) а на счет логики тренера из сериАла не понятно - востребованных тренеров Италия никогда не выпускает ? ))
    vadexus
    vadexus
    сегодня в 09:28
    Спартак пора расформировать.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:28
    Еще несколько ИКСпертов от Спартака не выступило. Хотелось бы послушать, стишки например...
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 09:25
    спартак никогда не была командой, вроде коллектив и стоит одному на хвост наступить так сразу выкладывают всю внутреннюю грязь наружу, обратите внимание, что ни в одном клубе такого нет, что касается тренера, так он никакой не тренер а самый настоящий физрук, был бы востребованным его из Италии никто не выпустил, просто стечение обстоятельств, якобы выиграл чемпионат, так получилось, что у уважаемого Симоняна был юбилей и как досталось им это чемпионство знают все, от мала до велика.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    сегодня в 09:12
    открыл вики и 1-я строка биографии (как он стал олигархом): "Андрей Червиченко родился в семье работника Ростовского обкома КПСС, работавшего референтом ВТОРЫХ секретарей от Суслова до...", тут все банально. Сегодняшнее поведение олигарха напоминает как и за что он вылетел из Спартака, поэтому и подливает масла в сторону тренера, чтобы Федун пошел по его стопам...тут тоже все банально.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 09:09
    Зато есть кому косточки поперемывать.
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 09:06
    Да сам спартак - это вот это от начала до конца
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 09:00
    люди добрые и недобрые!!! проснитесь!!! прастак- это 20-й век!!! будем помнить и вспоминать с ностальгией!!!
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 08:56
    "Вообще это идиотизм от начала и до конца" Я Вас умоляю, Вы при своем президентстве загоняли Спартак вообще в аут. Молчали бы лучше. Без Вас разберутся.
    Piter SpaM
    Piter SpaM
    сегодня в 08:52
    Капец червь 56. Даже дитё малое понимает, что лайк это просто повод слить игрока, который тебе не мил. А то что не пожал руки, так тренер мог и в раздевалке всё сказать. Он думал как спасти игру и что происходит на поле. По мнению шарика, самое важное это сразу расцеловать игрока. Реальный даун
    пoдлый
    пoдлый
    сегодня в 08:48
    Червиченко: 2 года в спартаке - 1 трофей. Итого, раз в 2 года.
    федун: 15 лет в спартаке - 2 трофея. Итого, раз в 7,5 лет.

    Но местечковым кб-фанам это не мешает называть Червиченко предателем, шпионом, засланным казачком. Как, впрочем, абсолютно любого, кто не является приверженцем федуна)
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    сегодня в 08:43
    У физрука сдают нервы.
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 08:39
    И то верно! Тимофеев старался! И гол забил и голову не жалел свою, а физрук неблагодарный, не чмокнул в щёчку его! Ууу итальянская подлая душонка!
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