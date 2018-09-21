Червиченко - о ситуации в «Спартаке»: «Это идиотизм от начала и до конца»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию, сложившуюся в стане «красно-белых».

Не думаю, что на сегодняшний день Глушаков и Ещенко находятся в той форме, чтобы мы могли говорить о том, что поражение в Австрии стало следствием их отсутствия. Но эмоциональный фон на самом деле был отвратительный. В чем Глушаков прав, так это в том, что если на самом деле прикапываться к таким вещам, как «лайк» в Инстаграме, то это на самом деле цирк. А то, что главный тренер истерит из-за того, что футболисты ставят какие-то знаки…

Вообще это идиотизм от начала и до конца. А то, что главный тренер так реагирует по этому поводу, говорит о том, что он находится в истеричном состоянии. И уже не может руководить командой, тренировочным процессом. Не знаю, заметили вы или нет, но мне один момент врезался в память. Когда Тимофеев получил травму, чуть ли не сотрясение мозга в матче с «Рапидом», а потом уходил с поля, Каррера не то что даже не удосужился руку пожать, а он в знак благодарности этому парню даже не повернул голову в его сторону. Мне кажется, что это апофеоз того раздрая, который сейчас в «Спартаке» между главным тренером и командой. По крайней мере, ее русскоязычной составляющей.