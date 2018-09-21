«Спартак» избежал наказания за присутствие фанатов на матче с «Рапидом»

УЕФА не станет открывать дисциплинарное дело против «Спартака» по итогам матча Лиги Европы против «Рапида». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Напомним, болельщикам «красно-белым» было запрещено посещать данный поединок, и все же австрийские стюарды пропустили всех, у кого есть билеты. В итоге поклонники «Спартака» даже организовали неофициальный фан-сектор.
Никаких дисциплинарных дел в связи с этим не будет открыто, поскольку «Спартак» проявил уважение к запрету на продажу билетов своим болельщикам.
https://www.youtube.com/watch?v=cWBrXH_s_qo