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«Спартак» избежал наказания за присутствие фанатов на матче с «Рапидом»

сегодня, 13:29
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

УЕФА не станет открывать дисциплинарное дело против «Спартака» по итогам матча Лиги Европы против «Рапида». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, болельщикам «красно-белым» было запрещено посещать данный поединок, и все же австрийские стюарды пропустили всех, у кого есть билеты. В итоге поклонники «Спартака» даже организовали неофициальный фан-сектор.

Никаких дисциплинарных дел в связи с этим не будет открыто, поскольку «Спартак» проявил уважение к запрету на продажу билетов своим болельщикам.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил Sully
сегодня в 14:55
все идет к тому что свиней избегают на стадионах)) вот-вот запретят фонадов спартака, потом и вовсе запретят спартак))
Потом ещё вивисекцию легализуют относительно моногастричных))
Sully
Sully
сегодня в 14:54
все идет к тому что свиней избегают на стадионах)) вот-вот запретят фонадов спартака, потом и вовсе запретят спартак))
Aliks
Aliks
сегодня в 14:52
На 52минуте стопроцентная красная рапиду должна была быть и не чего....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил sir-5
сегодня в 14:51
Ну поставь нам клип с песней Бори Моисеева,утешь.
Чтобы вас стошнило ? Да ,блин ,с огромной радостью ! )))))))) А за Листерином ,чтобы вам потом рот прополоскать ,не згонять ?! ))))
Faustello
Faustello ответил Алексей Коротеев
сегодня в 14:50
Закон физики - "действие равно противодействию " ещё никто не отменял ! Только вот сейчас не разберёшь с кого это всё началось в нашем противостоянии . В мировой истории все бучи начинались с низов , с обделённых , обездоленных , завистливых . Так ,что ,все вопросы к вам !!! )))))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Faustello
    сегодня в 14:49
    Чё плохо вам? вы же смеетесь когда другим плохо...
    Закон физики - "действие равно противодействию " ещё никто не отменял ! Только вот сейчас не разберёшь с кого это всё началось в нашем противостоянии . В мировой истории все бучи начинались с низов , с обделённых , обездоленных , завистливых . Так ,что ,все вопросы к вам !!! )))))
    Faustello
    Faustello ответил Алексей Коротеев
    сегодня в 14:49
    А нам больше по душе разглядывать картину Петрова-Водкина - "купание красного коня в ..левотине ",чем слушать эту кошёлку Земфиру с вашим переводом на лошадиный !
    И купание красного коня и песня мне кажется имеет монументальную силу текущего состояния ваших команд )))
    sir-5
    sir-5 ответил Алексей Коротеев
    сегодня в 14:43
    А нам больше по душе разглядывать картину Петрова-Водкина - "купание красного коня в ..левотине ",чем слушать эту кошёлку Земфиру с вашим переводом на лошадиный !
    Ну поставь нам клип с песней Бори Моисеева,утешь.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 14:40
    А нам больше по душе разглядывать картину Петрова-Водкина - "купание красного коня в ..левотине ",чем слушать эту кошёлку Земфиру с вашим переводом на лошадиный !
    sir-5
    sir-5
    сегодня в 14:35
    НЕт оснований,и слава богу.
    Faustello
    Faustello ответил Алексей Коротеев
    сегодня в 14:32
    Смейтесь смейтесь , пустобрёхи ! ))
    Чё плохо вам? вы же смеетесь когда другим плохо...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 14:31
    Смейтесь смейтесь , пустобрёхи ! ))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:29
    А теперь народный хор Соккерных Спартаковцев - песня про ЕК!
    Над моей желудью
    У крючкохвостика
    Кружатся звездочки
    Старые фокусы
    Я же расплакалась
    Я не железная
    Евро сезончики
    В семьноль поверь в меня
    Ты не выпускай в ЕК
    Не выпускай
    Не выпускай в ЕК
    Вдруг кто увидит )))
    Спартак
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответил Faustello
    сегодня в 14:25
    При дворе червового короля - классика арт-рока)) - Эпитафия.. Композиция передаёт сильную тревогу, тоску и бессилие! Состав труппы: Валерий Рейнгольд - ударные Евгений Кафельников - духовые Александр Панов - бас гитара Массимо Карреро - соло гитара Автор текста и вокалист, заслуженный Спартаковский артист - Дмитрий Назаров Руководитель творческого коллектива - Леонид Федун https://www.youtube.com/watch?v=AuA0HQ4Zobc
    Кинг Кримсон - Эпика. Плюсую!
    Только к СпаМу пристёгивать не стоило - для них и обычного похоронного марша достаточно... ;)
    За адекватность
    За адекватность ответил denmig
    сегодня в 14:18
    Это как взглянуть! - 2-0 тоже наказание !
    К сожалению это уже не наказание, это обыденность.
    mat73
    mat73
    сегодня в 14:09
    Вы к нам с уважением, и мы к вам с уважением!
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 14:09
    Это местные фанаты
    denmig
    denmig
    сегодня в 14:08
    Это как взглянуть! - 2-0 тоже наказание !
    Faustello
    Faustello ответил drug01
    сегодня в 14:08
    А что они увидели???
    Продолжаем веселые караоке с Пепой )))
    Спам увидел небо Ве е ны
    Ёреме показалось не впервой
    Все летели оба та а йма
    Кто же из нас первый лайканёт?
    В дребезги Каррера? Глушаков?
    В бане, ты узнаешь в бане
    Ты узнаешь Рейнгольд
    Этих слов дороже
    Ничего и нет...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:04
    Рапид победил, зачем еще обижать народную?
    При другом результате были бы варианты...
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:59
    А что они увидели???
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 13:57
    Избежали наказания и ладно, а то попали бы и не плохо.
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 13:55
    Выиграли бы - наказали, а так и позорного поражения, которое довелось наблюдать нарушителям, достаточное наказание.
    Parovoznic
    Parovoznic ответил Номер 1 на этом проэкте
    сегодня в 13:53
    Они уже опозориились везде и во вся , смысл их добивать? Спасибо УЕФА.
    Пля... Хотел нажать "ответить", но нечаянно нажал "жалоба"...
    Извиняюсь, ну!
    Я даж забыл, чё ответить-то хотел)
    Dj Лёха
    Dj Лёха ответил parallels
    сегодня в 13:46
    а за пронос пиротехники штраф влепят? или тоже с пониманием отнесутся, типа, это спартачи, им так положено.
    Тебя что, свои в курс дела не ввели, что Женя Вафельников - ваш клон? Ставишь ему дизлайки, себя выставляешь в смешном свете. Ох они, ваши фаны, даже своих под смех подставляют. Вот такие вы все :)
    Dj Лёха
    Dj Лёха
    сегодня в 13:44
    Зато сейчас бомжи с конями откроют.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 13:40
    При дворе червового короля - классика арт-рока)) - Эпитафия..
    Композиция передаёт сильную тревогу, тоску и бессилие!
    Состав труппы:
    Валерий Рейнгольд - ударные
    Евгений Кафельников - духовые
    Александр Панов - бас гитара
    Массимо Карреро - соло гитара
    Автор текста и вокалист, заслуженный Спартаковский артист - Дмитрий Назаров
    Руководитель творческого коллектива - Леонид Федун
    parallels
    parallels
    сегодня в 13:38
    а за пронос пиротехники штраф влепят? или тоже с пониманием отнесутся, типа, это спартачи, им так положено.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 13:35
    Хрюканы всегда найдут дырку в заборе )))
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 13:35
    То ли дело Зенит - 500 Стёпкиных клонов чинно, дружно, аккуратно, все как на подбор и на одно лицо...
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