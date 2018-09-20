УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Роналду

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Сообщается, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Вчера в матче группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» - «Ювентус» (0:2) нападающий получил спорную красную карточку. Дело будет рассмотрено 27 сентября. Роналду уже заработал автоматическую дисквалификацию на один матч Лиги чемпионов, однако бан на участие в ЛЧ может быть продлен, если в действиях футболиста будут усмотрены серьезные нарушения дисциплинарных правил.