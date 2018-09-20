УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Роналду

Сообщается, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Вчера в матче группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» - «Ювентус» (0:2) нападающий получил спорную красную карточку. Дело будет рассмотрено 27 сентября. Роналду уже заработал автоматическую дисквалификацию на один матч Лиги чемпионов, однако бан на участие в ЛЧ может быть продлен, если в действиях футболиста будут усмотрены серьезные нарушения дисциплинарных правил.
В четверг комитет по этике УЕФА рассмотрит отчет арбитра матча Феликса Бриха. «Ювентус» также оставляет за собой право подать апелляцию на решение УЕФА.
Народ приходит на стадионы и к экранам телевизоров для того , чтобы наслаждаться игрой величайщего игрока современости , а не терпеть выкрутасы какого-то судью-40а !
"Ювентус " должен обязательно подать апелляцию и вернуть португальца к следующей игре , а Брых и его плебеи должны быть отстранены от обслуживания игр ЛЧ , как минимум , до конца сезона !
Народ приходит на стадионы и к экранам телевизоров для того , чтобы наслаждаться игрой величайщего игрока современости , а не терпеть выкрутасы какого-то судью-40а !
"Ювентус " должен обязательно подать апелляцию и вернуть португальца к следующей игре , а Брых и его плебеи должны быть отстранены от обслуживания игр ЛЧ , как минимум , до конца сезона !