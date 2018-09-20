УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Роналду

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.38 4.90 11.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.47 3.47 2.15
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.30 5.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.58 4.05 7.20
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.30 12.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.10 4.20 1.615
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.51 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.07 3.61 3.61
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.32 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.02 38.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.00 6.00 1.31
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Роналду

сегодня, 13:56
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Сообщается, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Вчера в матче группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» - «Ювентус» (0:2) нападающий получил спорную красную карточку. Дело будет рассмотрено 27 сентября. Роналду уже заработал автоматическую дисквалификацию на один матч Лиги чемпионов, однако бан на участие в ЛЧ может быть продлен, если в действиях футболиста будут усмотрены серьезные нарушения дисциплинарных правил.

В четверг комитет по этике УЕФА рассмотрит отчет арбитра матча Феликса Бриха. «Ювентус» также оставляет за собой право подать апелляцию на решение УЕФА.

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Все комментарии
Lifefoot
Lifefoot
сегодня в 15:33
Предвзято отнесся к Роналду судья, но и Роналду не красиво себя повел
3ton
3ton
сегодня в 15:29
Я - за футбол без геев .
Уважуха судье матча 👏👏👏👏
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Valeriy Lutsak
сегодня в 15:29
Это явно спланированная акция против Рона! Они сейчас будут делать все чтобы не дать ему ЗМ!! Это позор! 154 матча в ЛЧ и вдруг удаление?! За что? А чего вы его за все время не удалили в Реале когда он играл?! А ? Или он за все эти годы никого по голове не погладил?!
РЕАЛ,это депутатская команда,а Ювентус - обычный дом престарелых для женщин(Старая Синьора), почувствуй разницу! И то,что позволительно Юпитеру,не дозволительно Быку, вроде бы итальянская пословица.
Ну и конечно,в следующий раз уже не будет распускать свои руки.... для этого есть рефери,что бы определять симуляция или нет. Этот поступок можно расценить,как плевок в лицо Брыху.
дурман
дурман
сегодня в 15:28
Тут я на стороне Роналдо, не нужно было его удалять , а дополнительная диква вообще беспредел
3ton
3ton
сегодня в 15:27
Симуляции и удаления игроков соперника без касания роналду - тишина , это не видят .
Удалили нарциса по делу - все , это заговор
Вопли , стоны ))
sn_spb
sn_spb
сегодня в 15:27
Я не фанат Ювентуса и КриРо, но какой то грубости я не увидел. Было столкновение, да КриРо взмахнул руками, но как мне показалось он не бил по голове, а как и обычно просто потрепал волосы(гейская херня, но это его дело). Реакция защитника меня несколько удивила, вскочил, чего то запетушился. Странненько все это.
lawr19730
lawr19730
сегодня в 15:23
Брых походу себя Дзержинским возомнил, благо Феликс)
Mur Myaoo
Mur Myaoo
сегодня в 15:23
ронпедлу срочно в ЦСКАу! лежишь такой в казарме, одни самцы кругом. лафа
Groove000
Groove000 ответил амурец
сегодня в 15:22
удаление конечно смешное, но неужели этим удалением думают некчемный аргентинский балласт сделать героем ЛЧ? да его уровень 1\4 ЛЧ и полная потеря на поле в плей офф ЛЧ
тут хоть слово о нем было сказано?
FERIS
FERIS
сегодня в 15:20
Чистой воды заказуха.
Что они там этим липовым отчетам верят,пусть возьмут и посмотрят момент во всех ракурсах.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Valeriy Lutsak
сегодня в 15:19
Это явно спланированная акция против Рона! Они сейчас будут делать все чтобы не дать ему ЗМ!! Это позор! 154 матча в ЛЧ и вдруг удаление?! За что? А чего вы его за все время не удалили в Реале когда он играл?! А ? Или он за все эти годы никого по голове не погладил?!
Это все заговор)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:18
Роналду, видимо, что-то оскорбительное сказал.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 15:17
Видимо, Роналдо когда уходил очень сильно поругался с Пересом.
Верг
Верг ответил NGY
сегодня в 15:12
Кажется убрав Роналду, УЕФА кому расчищает путь по дорогу к лучшему бомбардиру турнира. И я даже догадываюсь кому! Я много видел удалений, и полный абсурд с Бенгочеа, но это удаление пожалуй тянет на разряд самых заказных и левейших!
Лучший бомбрадир небомбардир, а азар в этом году сильнее месси и роналду
Великий Князь
Великий Князь ответил Valeriy Lutsak
сегодня в 15:11
Это явно спланированная акция против Рона! Они сейчас будут делать все чтобы не дать ему ЗМ!! Это позор! 154 матча в ЛЧ и вдруг удаление?! За что? А чего вы его за все время не удалили в Реале когда он играл?! А ? Или он за все эти годы никого по голове не погладил?!
То же в Реале, им всё можно)
Так же как и ГнОМИКУ в Барсе)
УЕФА коррумпированный проект.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:11
А мне кажется, что это просто попытка УЕФА оправдать судью и сказать, что они белые и пушистые.

Заговор тут искать не надо, это просто корпоративность. Всегда легче, нежели чем извиниться и признать ошибку, найти повод и объявить себя правым. Для зрителей это глупость, но для чиновников УЕФА это естественное решение.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 15:10
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 15:07
Это явно спланированная акция против Рона! Они сейчас будут делать все чтобы не дать ему ЗМ!! Это позор! 154 матча в ЛЧ и вдруг удаление?! За что? А чего вы его за все время не удалили в Реале когда он играл?! А ? Или он за все эти годы никого по голове не погладил?!
Любимец
Любимец ответил d_fincher
сегодня в 15:05
Весь мир видел, что красная карточка несправедлива. Роналду не дотронулся до защитника в моменте игры, и потрепал по волосам (и не более) после момента игры. Итог - он никак не повлиял на игру, никак не нарушил правила, никого не оскорбил, ни с кем не спорил. Судья посовещался с ассистентом - и они выдали даже не желтую, а сразу красную. Хотя и желтой было бы много, так как Роналду ничего не сделал. Создается впечатление, что это никчемное решение не просто высосано из пальца, а продиктовано тем, что теперь у Ронлду нет крыши в виде Реала и Переса, и те, кто его недолюбливает - пытаются свести с ним счеты. А теперь вот еще открыли дело. Браво.
Себе пусть прическу поправляет, другим не надо! А вообще это происки Модрича, зарядил Бриха!
амурец
амурец
сегодня в 15:04
удаление конечно смешное, но неужели этим удалением думают некчемный аргентинский балласт сделать героем ЛЧ? да его уровень 1\4 ЛЧ и полная потеря на поле в плей офф ЛЧ
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 15:03
UEFA дело открыл!!!? Это на UEFA нужно дело открыть!! Погрязли в коррупции и они ещё дело открыли!! 37 год что ли у них?? Может вообще Рону придумаете статью растрельную!! Во что вы превратили футбол??
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил d_fincher
сегодня в 14:42
Весь мир видел, что красная карточка несправедлива. Роналду не дотронулся до защитника в моменте игры, и потрепал по волосам (и не более) после момента игры. Итог - он никак не повлиял на игру, никак не нарушил правила, никого не оскорбил, ни с кем не спорил. Судья посовещался с ассистентом - и они выдали даже не желтую, а сразу красную. Хотя и желтой было бы много, так как Роналду ничего не сделал. Создается впечатление, что это никчемное решение не просто высосано из пальца, а продиктовано тем, что теперь у Ронлду нет крыши в виде Реала и Переса, и те, кто его недолюбливает - пытаются свести с ним счеты. А теперь вот еще открыли дело. Браво.
Возможно перец мафиози мстит.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 14:41
Оспорить должны, Рон должен на Траффорде сыграть в рамках ЛЧ
NGY
NGY
сегодня в 14:39
Кажется убрав Роналду, УЕФА кому расчищает путь по дорогу к лучшему бомбардиру турнира. И я даже догадываюсь кому!

Я много видел удалений, и полный абсурд с Бенгочеа, но это удаление пожалуй тянет на разряд самых заказных и левейших!
Рейнгольд
Рейнгольд
сегодня в 14:37
УЕФА лучше бы за судьями своими следил. Более позорного решения судьи мир еще не видел. Я не фанат Роналдо, но это уже просто ни в какие ворота.
Инородный Семиноль
Инородный Семиноль
сегодня в 14:36
УДАЛЕНИЕ НИ ЗА ЧТО! СУДЬЯ ПРЕДВЗЯТ. РАДУЕТ, ЧТО ИГРУ СЛОМАТЬ ЕМУ НЕ УДАЛОСЬ!
ДСА
ДСА
сегодня в 14:32
Это не испанская налоговая, тут условным сроком и штрафом не отделаешься.
Mangur
Mangur
сегодня в 14:32
Небольша я трёпка для Рональдо будет полезна.Зазвездился.
bublikyo
bublikyo
сегодня в 14:28
Что происходит?
d_fincher
d_fincher
сегодня в 14:25
Весь мир видел, что красная карточка несправедлива. Роналду не дотронулся до защитника в моменте игры, и потрепал по волосам (и не более) после момента игры. Итог - он никак не повлиял на игру, никак не нарушил правила, никого не оскорбил, ни с кем не спорил.

Судья посовещался с ассистентом - и они выдали даже не желтую, а сразу красную. Хотя и желтой было бы много, так как Роналду ничего не сделал.

Создается впечатление, что это никчемное решение не просто высосано из пальца, а продиктовано тем, что теперь у Ронлду нет крыши в виде Реала и Переса, и те, кто его недолюбливает - пытаются свести с ним счеты. А теперь вот еще открыли дело. Браво.
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