Гасперини дисквалифицирован за богохульство

сегодня, 18:21

Наставнику «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини придется наблюдать следующий матч Серии А против «Милана» с трибун. Руководство итальянского чемпионата приняло решение дисквалифицировать специалиста за богохульство.

«Аталанта» неудачно начала сезон, не смогла пройти в групповой этап Лиги Европы, а в Серии А по итогам четырех туров занимает 14-е место. Когда команда из Бергамо проигрывала СПАЛу со счетом 0:2, Гасперини не сдержал эмоций и назвал бога свиньей. Сказанное зафиксировали телевизионные камеры.

Ранее за богохульство был отстранен на один матч полузащитник «Удинезе» Роландо Мандрагора.