Гасперини дисквалифицирован за богохульство

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.06 3.30 3.78
18:30 34’ Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 0:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 2.09 2.80 4.50
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 4’ Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 0:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 33’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2.48 2.65 3.60
18:00 51’ Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 47’ Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 5’ Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 0:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.83 3.44 2.69
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.44 4.65 9.10
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.186 8.40 17.00
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.285 6.45 11.50
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.40 3.84 1.74
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Гасперини дисквалифицирован за богохульство

сегодня, 18:21
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта23.09.2018 в 19:00 Не начался

Наставнику «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини придется наблюдать следующий матч Серии А против «Милана» с трибун. Руководство итальянского чемпионата приняло решение дисквалифицировать специалиста за богохульство.

«Аталанта» неудачно начала сезон, не смогла пройти в групповой этап Лиги Европы, а в Серии А по итогам четырех туров занимает 14-е место. Когда команда из Бергамо проигрывала СПАЛу со счетом 0:2, Гасперини не сдержал эмоций и назвал бога свиньей. Сказанное зафиксировали телевизионные камеры.

Ранее за богохульство был отстранен на один матч полузащитник «Удинезе» Роландо Мандрагора.

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 19:04
В стране, где религия отделена от государство, глава церкви обычно не КГБшник) И у церкви нет права не платить налоги, не публиковать бухгалтерию, получать в дар государственные здания и земли и так далее. КГБ, не платят налоги, не отчитываются о доходах, получают под будущий доход бесплатно деньги и здания. Ниточки как бы в одном направлении ведут, кому именно они башляют за такую роскошь))
Это из оперы - бояре плохие - царь - хороший. Знаем, знаем.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Sunny.
сегодня в 19:00
агтихер, ты скажешь что свинья символ клуба и все поймут)) а вообще будет скучно, если мы тебя потеряем))
А если б он лошадью назвал?) Ты бы пригорел?)
Sunny.
Sunny. ответил LOpp
сегодня в 18:57
Не знаю что сказать. Надеюсь у Аталанты дела пойдут в гору и они не будут косится на Карреру.
вот именно , надо оставить Карреру все равно игры нет))
LOpp
LOpp
сегодня в 18:53
Не знаю что сказать.
Надеюсь у Аталанты дела пойдут в гору и они не будут косится на Карреру.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:52
Если я начну над этим издеваться - мне припишут - оскорбление чувств верующих. В стране, где религия - отделена от государства. Типа.
В стране, где религия отделена от государство, глава церкви обычно не КГБшник) И у церкви нет права не платить налоги, не публиковать бухгалтерию, получать в дар государственные здания и земли и так далее.

КГБ, не платят налоги, не отчитываются о доходах, получают под будущий доход бесплатно деньги и здания.

Ниточки как бы в одном направлении ведут, кому именно они башляют за такую роскошь))
Sunny.
Sunny. ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:49
Если я начну над этим издеваться - мне припишут - оскорбление чувств верующих. В стране, где религия - отделена от государства. Типа.
агтихер, ты скажешь что свинья символ клуба и все поймут)) а вообще будет скучно, если мы тебя потеряем))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:49
Один - свинья
Зевс - свинья

интересно, это богохульство или эти боги уже умерли давно? И не богохульство ли предположение о смерти богов тоже.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 18:35
Веков пять назад просто сожгли бы и все дела
sir-5
sir-5
сегодня в 18:34
Мрачные времена наступили.Только многоцветные в силе и вне оценки их мерзкого образа.Вот и вся либерте,мать вашу!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Laziale_Brest_BY
сегодня в 18:29
да и вообще это может быть его личный бог, и он свинья, такой себе тотем. какая-то странная свобода вероисповедания, задолбали честно - уже похужее геев и черных
Если я начну над этим издеваться - мне припишут - оскорбление чувств верующих. В стране, где религия - отделена от государства. Типа.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:27
А какого из придуманных человеком богов - он называл - свиньей?) Сами виноваты - не закрыли комменты.
да и вообще это может быть его личный бог, и он свинья, такой себе тотем. какая-то странная свобода вероисповедания, задолбали честно - уже похужее геев и черных
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 18:22
А какого из придуманных человеком богов - он называл - свиньей?) Сами виноваты - не закрыли комменты.
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