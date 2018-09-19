Гасперини дисквалифицирован за богохульство

Наставнику «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини придется наблюдать следующий матч Серии А против «Милана» с трибун. Руководство итальянского чемпионата приняло решение дисквалифицировать специалиста за богохульство.
«Аталанта» неудачно начала сезон, не смогла пройти в групповой этап Лиги Европы, а в Серии А по итогам четырех туров занимает 14-е место. Когда команда из Бергамо проигрывала СПАЛу со счетом 0:2, Гасперини не сдержал эмоций и назвал бога свиньей. Сказанное зафиксировали телевизионные камеры.
Ранее за богохульство был отстранен на один матч полузащитник «Удинезе» Роландо Мандрагора.
Надеюсь у Аталанты дела пойдут в гору и они не будут косится на Карреру.
Надеюсь у Аталанты дела пойдут в гору и они не будут косится на Карреру.
КГБ, не платят налоги, не отчитываются о доходах, получают под будущий доход бесплатно деньги и здания.
Ниточки как бы в одном направлении ведут, кому именно они башляют за такую роскошь))
КГБ, не платят налоги, не отчитываются о доходах, получают под будущий доход бесплатно деньги и здания.
Ниточки как бы в одном направлении ведут, кому именно они башляют за такую роскошь))
Зевс - свинья
интересно, это богохульство или эти боги уже умерли давно? И не богохульство ли предположение о смерти богов тоже.
Зевс - свинья
интересно, это богохульство или эти боги уже умерли давно? И не богохульство ли предположение о смерти богов тоже.