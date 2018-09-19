Перес поставил перед Лопетеги задачу выиграть Лигу чемпионов

Президент «Реала» Флорентино Перес во время частной беседы с главным тренером команды Хуленом Лопетеги поставил перед ним задачу выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз подряд.
Как сказал Перес, приоритет клуба в текущем сезоне - победа на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» в финале ЛЧ. По его мнению, если в финале будет повержена «Барселона», это будет идеальным вариантом.
«Реал» стартует в ЛЧ сегодня, домашним матчем против «Ромы».
ЛЛ надо брать,а в ЛЧ как получится....
честно говоря,Мадриду уже и солить Ушастого негде).
ЛЛ надо брать,а в ЛЧ как получится....
честно говоря,Мадриду уже и солить Ушастого негде).