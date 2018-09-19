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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Перес поставил перед Лопетеги задачу выиграть Лигу чемпионов

сегодня, 11:05

Президент «Реала» Флорентино Перес во время частной беседы с главным тренером команды Хуленом Лопетеги поставил перед ним задачу выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз подряд. 

Как сказал Перес, приоритет клуба в текущем сезоне - победа на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» в финале ЛЧ. По его мнению, если в финале будет повержена «Барселона», это будет идеальным вариантом.

«Реал» стартует в ЛЧ сегодня, домашним матчем против «Ромы».

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Все комментарии
Groove000
Groove000
сегодня в 12:41
могут, конечно, но тогда в Ла Лиге незачем ждать победы
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 12:23
Лопетеги поставил задачу перед Пересом -" Выкупить Неймара".
No problem
No problem
сегодня в 11:57
Без должной трансферной политики,это сделать тяжко..но выполнимо.
ЛЛ надо брать,а в ЛЧ как получится....
честно говоря,Мадриду уже и солить Ушастого негде).
loko7
loko7
сегодня в 11:46
Иных задач у такого клуба быть не может.
Kavaro
Kavaro
сегодня в 11:40
Всё те же разговоры. Перед каждым сезоном, то ПСЖ сильнейший клуб и разнесёт всех, то МС, вот теперь Ливерпуль. А на деле всегда побеждают все те же старые добрые Реал, Барса и Бавария.
шацк
шацк
сегодня в 11:35
Сложно конечно будет, соперники все те же Ливер, Юве, ПСЖ. Барселона не дойдет далеко в ЛЧ , ее любой из вышеперечисленных клубов обыграет.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 11:33
Для начала нужно обыгрывать мертвые Атлетики.
sn_spb
sn_spb
сегодня в 11:18
Не в этот раз. Ливерпуль возьмет ушастого
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:15
ВЫиграв три ЛЧ подряд, глупо ставить другую задачу!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:14
это лопетеги должен такую задачу поставить перед пересом, ведь от него все зависит)
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 11:12
Лопетеги: ЧО МЛ?!
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 11:11
пэрэс поставил перед судейками задачу выиграть Лигу чемпионов.
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