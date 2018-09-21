Удаление Роналду и хет-трик Месси. Топ-10 событий евронедели

сегодня, 15:35

О матчах клубов РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы поговорили подробно, но много интересного осталось за кадром. «Соккер.ру» составил рейтинг событий еврокубковой недели.

10. Игра Погба

О сложных взаимоотношениях между Погба и Моуриньо известно не первый день, Мино Райола ищет пути отступления для своего клиента, который может оказаться в «Барселоне» или вернуться в «Ювентус», но в Лиге чемпионов Погба стартовал идеально и неспроста был номинирован на звание игрока недели. В матче с «Янг Бойз» именно француз сделал результат для МЮ . Еще в первом тайме Поль оформил дубль, а во втором тайме он отдал результативную передачу на Марсьяля, который установил окончательный счет. «Красные дьяволы» выиграли у швейцарского клуба 3:0, а чемпион мира поучаствовал во всех голах своей команды.

9. Возвращение «Црвены Звезды»

В 1991 году «Црвена Звезда» стала сильнейшей командой Европы, выиграв в серии пенальти финал Кубка чемпионов у «Марселя». В следующем сезоне «звездаши» еще сыграли в Кубке чемпионов на правах действующего победителя, а вот с момента образования Лиги чемпионов в сезоне 1992/1993 их след в этом турнире простыл. Больше четверти века «Црвена Звезда» не могла пробиться в основную сетку ЛЧ и вот, наконец, это знаменательное для красно-белой части Белграда событие произошло. Первый матч на групповой стадии «Звезда» проводила дома против «Наполи», и, несмотря на напор мастеровитых гостей, сербы выдержали и начали свой путь с нулевой ничьей.

8. Камбэк «Байера»

Лига чемпионов требует к себе большего внимания, но вот вкрапление из Лиги Европы. Трудно проигнорировать такой матч: «Байер» в Болгарии после получаса игры «горел» 0:2, пропустив со штрафного и вследствие четкой комбинации хозяев. Но впереди был камбэк, главным героем которого стал Кай Хавертс. 19-летний форвард вернул «Байер» в игру, пока партнеры не успели испугаться серьезного перевеса в счете в пользу соперников, а на 69-й минуте забил победный мяч. Ярчайшая встреча игрового дня в Лиге Европы.

7. Превосходный «Реал»

«Реал» не испытает никаких трудностей с выходом из группы. После разгрома, который мадридцы учинили на своем поле «Роме», страшно представить, какие избиения ждут ЦСКА и «Викторию». А ведь «волки» - полуфиналист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. «Реал» под руководством Лопетеги и лишенный необходимости постоянно искать пасами Роналду выглядит просто волшебно: тонкая командная работа и интересные комбинации, помноженные на индивидуальное мастерство исполнителей, заставляют смотреть за игрой «Мадрида» не моргая. Иско, Бэйл и Мариано Диас забили по голу, и это «Рома» еще легко отделалась: достаточно сказать, что по воротам Ульсена мадридцы нанесли 30 ударов.

Королевский старт. «Реал» начал защиту титула с разгрома

6. Хет-трик Месси

Лионель Месси стал автором первого гола нынешнего розыгрыша. Аргентинец поразил ворота ПСВ идеальным ударом со штрафного, сбил бедного паучка, притаившегося в девятке. После перерыва Лео еще дважды доставлял мяч по назначению, то есть в сетку чужих ворот. Таким образом, Месси стал единственным автором хет-трика в первом туре и стал игроком недели в Лиге чемпионов.

5. «Ред Булл» vs «Ред Булл»

Это, конечно, уникальный случай. В рамках Лиги Европы, официального турнира УЕФА , сошлись два клуба из одной империи «Красного Быка». Боссы УЕФА закрыли глаза на родственные связи команд из Зальцбурга и Лейпцига, хотя еще недавно у них был один спортивный директор на два клуба. Встреча получилась какой-то странно-веселой: австрийцы вели 2:0, позволили немцам сравнять счет, а на 89-й минуте Гульбрандсен все-таки вырвал гостевую победу для «Зальцбурга».

4. Волевая победа «Интера»

«Интеру» ничего хорошего не прогнозировали в этой Лиге чемпионов, особенно с учетом неудачного старта в Серии A, но в домашней игре против «Тоттенхэма» команда Спаллетти показала, что у нее есть характер. На гол Кристиана Эриксена «нерадзурри» ответили в концовке: на 85-й минуте Икарди забил красивейший мяч ударом с лету, а уже в компенсированное время матча Весино оказался расторопнее всех в штрафной площади в момент подачи углового и вырвал победу для «Интера». Очень важный результат для великого клуба, который давненько не играл в Лиге чемпионов.

3. Матч «Ливерпуль» - ПСЖ

Настоящим украшением еврокубковой недели стала встреча на «Энфилде», где играли команды, которые считаются претендентами на победу во всем турнире. К 36-й минуте «Ливерпуль» повел 2:0, но парижане нашли силы и возможности для того, чтобы сравнять счет. Две двойки загорелись на стареньком табло «Энфилда» на 83-й минуте, когда Мбаппе забил свой мяч. Но последнее слово осталось не за Килианом. Вышедший на замену Один, он же Вотан, он же Среда, он же Одноглазый, он же Бобби Фирмино в компенсированное время матча забил победный мяч и в качестве празднования прикрыл рукой глаз, который повредил в игре с «Тоттенхэмом». Только ворона на плече в этот момент бразильцу недоставало для полноты образа.

2. Поражение «Манчестер Сити»

Главная сенсация стартового тура Лиги чемпионов. Кто бы мог подумать, что «Манчестер Сити» начнет поход с поражения, да еще и в родных стенах, от «Лиона»? «Ткачи» дважды поразили ворота «горожан» еще до перерыва, а в начале второго тайма Депай и вовсе мог делать счет крупным, но угодил в штангу. «Сити» много владел мячом, искал свои моменты и один мяч отыграл, но больше сделать не удалось. Команда Гвардиолы начинает турнир с сюрпризного фиаско и на последнем месте в группе, ниже «Лиона», «Хоффенхайма» и «Шахтера».

1. Удаление Роналду

Самое резонансное событие недели, обсуждения не утихают до сих пор. В матче «Валенсия» - «Ювентус» Феликс Брих показал Роналду прямую красную карточку после столкновения с защитником Мурильо. Еще Криштиану потрогал соперника за голову, но вроде бы не бил, «сливку» на носу не закручивал, глаза не выдавливал. Одним словом, странное решение. Марчелло Липпи вообще считает, что немецкого арбитра посетила галлюцинация. УЕФА завел на Роналду дисциплинарное дело, его рассмотрит специальная комиссия. Скорее всего, Криштиану пропустит один матч из-за автоматической дисквалификации, но дополнительные санкции к нему применены не будут.

Роналду изгнанный. Все удаления Криштиану