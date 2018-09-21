Мхитарян может пропустить матч с «Эвертоном» из-за травмы

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян рискует пропустить ближайший матч с «Эвертоном» в рамках АПЛ. У футболиста повреждение голеностопа, которое он получил в домашнем матче против «Ворсклы» в Лиге Европы.
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|X
|2
|21:30
|57’
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|2:1
|Эмполи
Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян рискует пропустить ближайший матч с «Эвертоном» в рамках АПЛ. У футболиста повреждение голеностопа, которое он получил в домашнем матче против «Ворсклы» в Лиге Европы.