Мхитарян может пропустить матч с «Эвертоном» из-за травмы

сегодня, 21:48

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян рискует пропустить ближайший матч с «Эвертоном» в рамках АПЛ . У футболиста повреждение голеностопа, которое он получил в домашнем матче против «Ворсклы» в Лиге Европы.