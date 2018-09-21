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Мхитарян может пропустить матч с «Эвертоном» из-за травмы

сегодня, 21:48
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон23.09.2018 в 18:00 Не начался

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян рискует пропустить ближайший матч с «Эвертоном» в рамках АПЛ. У футболиста повреждение голеностопа, которое он получил в домашнем матче против «Ворсклы» в Лиге Европы.

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Все комментарии
holms918
holms918
сегодня в 22:44
Здоровья.
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
сегодня в 22:38
Здоровья Гено!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 22:07
Без него есть кому сыграть
cska plus
cska plus
сегодня в 21:57
Здоровья Генриху!
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