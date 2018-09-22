Перес попросил принять БК «Реал» в NBA

сегодня, 17:32

Президент баскетбольного клуба «Реал» Флорентино Перес обратился к руководству национальной баскетбольной ассоциации ( NBA ) с просьбой принять испанский клуб в Восточную конференцию. «Реал» выиграл последнюю Евролигу, и Перес хочет найти для клуба новый вызов, чтобы еще более раскрутить бренд.

Перес также рассказал, что в NBA ему пока отказали. В планах лиги создать Европейскую конференцию, но для этого нужно время.

В то же время американские СМИ со скептицизмом восприняли данную идею. Не в пользу «Реала» говорит отсутствие интереса в США к европейскому баскетболу и большое расстояние между континентами.