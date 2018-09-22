Уткин: «„Динамо“ укомплектовано средними игроками»

Российский комментатор Василий Уткин подвел итоги матча 8-го тура РПЛ «Динамо» - «Анжи» (0:1).

Такие вещи будут происходить, потому что укомплектовано «Динамо» игроками средними, у них нет класса играть стабильно, держать игровой план, да просто реализовывать моменты. На самом деле по этой причине «Динамо» недобирает очки второй тур подряд - потому что руины «Локомотива» должны были пасть. Все тот же недожим и недокласс, которые любой статистический фрик разложит вам по зонам.

Именно в таких случаях «Анжи» совсем не подарок. Пока есть повод биться, махачкалинцы делают это, потому что всем им нужна оплачиваемая не через суды работа уже с Нового Года.

«Динамо» очень помог бы забивной нападающий. Элементарно за счет реализации был бы совершенно другой результат. Впрочем, команд, которым забивной нападающий не был бы нужен, нет.