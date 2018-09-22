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Уткин: «„Динамо“ укомплектовано средними игроками»

сегодня, 17:13
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Российский комментатор Василий Уткин подвел итоги матча 8-го тура РПЛ «Динамо» - «Анжи» (0:1).

Такие вещи будут происходить, потому что укомплектовано «Динамо» игроками средними, у них нет класса играть стабильно, держать игровой план, да просто реализовывать моменты. На самом деле по этой причине «Динамо» недобирает очки второй тур подряд - потому что руины «Локомотива» должны были пасть. Все тот же недожим и недокласс, которые любой статистический фрик разложит вам по зонам.

Именно в таких случаях «Анжи» совсем не подарок. Пока есть повод биться, махачкалинцы делают это, потому что всем им нужна оплачиваемая не через суды работа уже с Нового Года. 

«Динамо» очень помог бы забивной нападающий. Элементарно за счет реализации был бы совершенно другой результат. Впрочем, команд, которым забивной нападающий не был бы нужен, нет.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 17:39
Если играть одними навесами и тупыми забросами, то да, результата не будет. Но это- работа тренера.
drug01
drug01
сегодня в 17:35
Результат по игре!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 17:13
Уткин здесь не врет.
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