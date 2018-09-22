Ещенко рассказал, когда он вернется в основу «Спартака»

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.76 3.32 6.55
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.13 3.16 4.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 8.40 5.20 1.42
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 90’ Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:5 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
17:00 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5.50 4.10 1.70
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.25 7.20 13.25
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.04 3.56 1.98
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Ещенко рассказал, когда он вернется в основу «Спартака»

сегодня, 17:20

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ситуацию с отстранением от тренировок с основной командой.

Когде вернут в основу? Когда вернут, тогда вернут.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 18:33
тупой ответ тупого пупсика
И еще более тупой коммент!)))
ziborock
ziborock
сегодня в 18:30
Ну, Соккер, ты даешь!)
Подкидываю новую тему:
Когде бакланы полетят на юг? Когда полетят, тогда полетят.
ziborock
ziborock ответил FROLL 001
сегодня в 18:27
https://www.youtube.com/watch?v=HoIgQoXrxRM
Плагиатишь?)))
denmig
denmig
сегодня в 18:20
Это первый шаг на пути к выздоровлению!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 18:06
Когда под каждым постом назарова дизлайки поставишь, тогда и вернут!)
leopit
leopit
сегодня в 18:02
Опять красно-белые модельеры блещут остроумием!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 18:01
Олeневод
Олeневод
сегодня в 18:00
Ещенко - вот сейчас как рак до горы дойдёт , потом заберётся и ка-а-ак свистнет , вот тогда сразу и вернусь ну или тренеришку уберём
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 17:59
Гениальный ответ,такой он карл
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 17:55
тупой ответ тупого пупсика
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 17:52
Такому названию новости тут не место, как и самой новости
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 17:50
Похоже никогда.
consol
consol
сегодня в 17:42
Казалось бы, причем здесь пудель?
Shamil79
Shamil79
сегодня в 17:40
рассказ был длиный!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил sir-5
сегодня в 17:37
А каким боком Зе Зулус пришпилен к Бразилии??? Это островно-африканский продукт -Кабо-Верде(Острова Зелёного Мыса,бывшая колония Португалии).
Виноват) Просто предположил.
cska plus
cska plus
сегодня в 17:37
Вернётся когда физрука уберут.
sir-5
sir-5 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 17:34
Наоборот не пойдет. Два маловато. Хрюшек без 3-4 мячей отпускать нельзя.
В данном случае,пусть будет просто победа, пусть хоть в стиле Федуна-"тухленькая".
sir-5
sir-5 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 17:33
Обязательно вернешься, там такие бездари нужны. Если уж клоун Зе Луиш в нападении бегает, хотя его из любой команды Бразилии за профнепригодность бы выгнали.
А каким боком Зе Зулус пришпилен к Бразилии??? Это островно-африканский продукт -Кабо-Верде(Острова Зелёного Мыса,бывшая колония Португалии).
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил sir-5
сегодня в 17:33
Уже никогда...Между прочим,они сегодня обыграли дубль ЦСКА 2-1.Капитанил Глушаков. А завтра будет наоборот.
Наоборот не пойдет. Два маловато. Хрюшек без 3-4 мячей отпускать нельзя.
sir-5
sir-5
сегодня в 17:31
Уже никогда...Между прочим,они сегодня обыграли дубль ЦСКА 2-1.Капитанил Глушаков. А завтра будет наоборот.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:29
Обязательно вернешься, там такие бездари нужны. Если уж клоун Зе Луиш в нападении бегает, хотя его из любой команды Бразилии за профнепригодность бы выгнали.
Faustello
Faustello
сегодня в 17:27
Лайк! )))
Palex
Palex
сегодня в 17:24
Очень лаконично и главное вежливо.
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