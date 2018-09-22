Ещенко рассказал, когда он вернется в основу «Спартака»

Леонид Федун выстроил безупречную антитрофейную систему в «Спартаке», которая

Денис Глушаков и Андрей Ещенко отстранены от работы с основным составом

Даже фанаты «Спартака» и «Зенита», когда речь о Лиге чемпионов. Хороший тренер и