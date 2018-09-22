Ещенко рассказал, когда он вернется в основу «Спартака»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ситуацию с отстранением от тренировок с основной командой.
Когде вернут в основу? Когда вернут, тогда вернут.
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Ростов
|-:-
|Уфа
|11:30
|Матч завершен
|Енисей
|1:2
|Урал
|16:30
|Матч завершен
|Арсенал Т
|2:2
|Рубин
|19:00
|сегодня
|Ахмат
|-:-
|Оренбург
|14:00
|Матч завершен
|Динамо М
|0:1
|Анжи
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|19:30
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Бавария
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур
|1
|X
|2
|17:00
|90’
|Кардифф
|0:5
|Манчестер Сити
|17:00
|Идет второй тайм, 90’
|Ливерпуль
|3:0
|Саутгемптон
|17:00
|Идет второй тайм, 90’
|Ман Юнайтед
|1:1
|Вулверхэмптон
|19:30
|сегодня
|Брайтон энд Хоув
|-:-
|Тоттенхэм
|Испания. Примера 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|19:30
|сегодня
|Хетафе
|-:-
|Атлетико М
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Реал
|-:-
|Эспаньол
|Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|21:30
|сегодня
|Сампдория
|-:-
|Интер
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ситуацию с отстранением от тренировок с основной командой.
Когде вернут в основу? Когда вернут, тогда вернут.
Подкидываю новую тему:
Когде бакланы полетят на юг? Когда полетят, тогда полетят.
Подкидываю новую тему:
Когде бакланы полетят на юг? Когда полетят, тогда полетят.