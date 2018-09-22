«Атлетико» добыл три очка в игре с «Хетафе»

В матче 5-го тура Примеры «Атлетико» переиграл «Хетафе».
Хетафе, стадион «Альфонсо Перес».
«Хетафе» - «Атлетико» - 0:2 (0:1)
Голы: Сория 14 (автогол), Лемар 60
«Хетафе»: Сория, Кабрера Сасиа, Гонсалес, Антунеш, Суарес, Джене (Кристофоро 78), Арамбарри, Дьеду (Иви 63), Портильо, Молина (Гвардиола 70), Анхель Родригес
Главный тренер: Бордалас Хосе.
«Атлетико»: Облак, Люка Эрнандес, Хименес, Филипе Луис (Годин 71), Хуанфран, Сауль, Родриго Эрнандес (Партей 58), Коке, Лемар (Корреа 80), Гризманн, Диего Коста
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Суарес 55, Сауль 82, Хуанфран 84
Удаления: Антунеш 67
Судья: Хосе Мария Санчес Мартинес.
В прошлом туре «матрасники» сыграли вничью с «Эйбаром» (1:1).