«Ливерпуль» одержал шестую победу кряду на старте АПЛ

В поединке 6-го тура АПЛ «Ливерпуль» уверенно переиграл «Саутгемптон». Это уже шестая победа подопечных Юргена Клоппа в шести первых матчах первенства.
Ливерпуль, стадион «Энфилд».
«Ливерпуль» - «Саутгемптон» - 3:0 (3:0)
Голы: Худт 9 (автогол), Матип 20, Салах 45+3
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк (Гомес 54), Матип, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум (Кейта 69), Мане, Шакири (Милнер 46), Салах, Роберто Фирмино
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Саутгемптон»: МакКарти, Бертранд, Худт, Вестергор, Таргетт (Армстронг 55), Лемина, Ромеу (Беднарек 55), Хейбьерг, Седрик Соареш, Редмонд, Лонг (Остин 77)
Главный тренер: Хьюз Марк.
Предупреждения: Ромеу 34, Лемина 56
Судья: Тирни Пол.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другой игре «Ман Сити» разгромил «Кардифф».