«Ливерпуль» одержал шестую победу кряду на старте АПЛ

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Кубок
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 Идет второй тайм, 54’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 2.28 2.20 6.50
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 Идет второй тайм, 50’ Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:0 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1.30 4.80 14.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 41’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 21.00 8.40 1.135
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:5 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 43’ Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 7.20 3.85 1.54
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 42’ Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.23 7.60 14.00
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.04 3.56 1.98
ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» одержал шестую победу кряду на старте АПЛ

сегодня, 18:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

В поединке 6-го тура АПЛ «Ливерпуль» уверенно переиграл «Саутгемптон». Это уже шестая победа подопечных Юргена Клоппа в шести первых матчах первенства.

Ливерпуль, стадион «Энфилд».

«Ливерпуль» - «Саутгемптон» - 3:0 (3:0)
Голы: Худт 9 (автогол), Матип 20, Салах 45+3

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк (Гомес 54), Матип, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум (Кейта 69), Мане, Шакири (Милнер 46), Салах, Роберто Фирмино
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Саутгемптон»: МакКарти, Бертранд, Худт, Вестергор, Таргетт (Армстронг 55), Лемина, Ромеу (Беднарек 55), Хейбьерг, Седрик Соареш, Редмонд, Лонг (Остин 77)
Главный тренер: Хьюз Марк.

Предупреждения: Ромеу 34, Лемина 56

Судья: Тирни Пол.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другой игре «Ман Сити» разгромил «Кардифф».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» на «Олд Траффорд»
Сегодня, 18:53 30
«Манчестер Сити» отправил пять мячей в ворота «Кардиффа»
Сегодня, 18:51 27
«Арсенал» не удержал победу над «Рубином»
Сегодня, 18:26 32
Дортмундская «Боруссия» ушла от поражения в игре с «Хоффенхаймом»
Сегодня, 18:22 3
Луценко не смог спасти «Динамо» от поражения в матче с «Анжи»
Сегодня, 15:55 121
«Урал» на выезде добыл победу в матче с «Енисеем»
Сегодня, 13:29 32
Обсудить
Все комментарии
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
сегодня в 20:05
Где вы раньше были с такой игрой? Всё равно команда Улье была интереснее и разнообразнее, лишь злой рок не дал им взять АПЛ. Ну а Ливерпуль Клоппа всё равно развалится, не доехав до финиша.
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
сегодня в 20:04
Горе-блогера и тут умыли. Аха-ха)
ДыХТыК разбит в пух и прах)
311
311
сегодня в 20:04
Очередь за Челси, не подведите, ребята!)
cannongun
cannongun
сегодня в 19:59
портки алга алга, емае
mondial18
mondial18
сегодня в 19:53
скоро порвутся
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 19:36
Всех спобедой Ливерпуль доказывает что готовы выйграть трофей
cannongun
cannongun
сегодня в 19:35
это все фигня, весной за 7 место ога ога
Артём Сальников
Артём Сальников ответил DXTK
сегодня в 19:25
что тут сказать.... могу лишь поздравить ливер с 6 победой подряд, феноменально. думаю Клопп доволен, таким стартом клуба. Для Саута 3-0 это разгром, хорошо что не огребли больше. могли и 5-0 улететь.... да и ладно. PS Ливер продолжает мне мстить одержав 3 из 3 побед над моими клубами, критика видно пошла на пользу, разрывают всех.
А я думаю, почему Салах, Мане и Бобби в старте? Так это для тебя Юрген основной состав выставляет!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 19:21
С победой .
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 19:21
натасканные германским дрессировщиком хищники с жадностью набросились на добычу...
DXTK
DXTK ответил Y.N.W.A.
сегодня в 19:20
Конечно же, все благодаря тебе. Клопп с игроками круглосуточно мониторят соккер в поисках твоей критики, только бы отомстить тебе в следующей игре, лол
а в финале ЛЧ за кого топил за Ливе или за реал, радовался и плакал одновременно или как?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил DXTK
сегодня в 19:16
не кудахтай, это еще даже не середина сезона, а то зимой полетят индюки вниз как это бывало не раз. Хорошо смеется тот кто смеется последним в конце сезона.......
    Kurtd
    Kurtd
    сегодня в 19:13
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 19:11
      Ливерпуль с победой!
      DXTK
      DXTK ответил Y.N.W.A.
      сегодня в 19:09
      Конечно же, все благодаря тебе. Клопп с игроками круглосуточно мониторят соккер в поисках твоей критики, только бы отомстить тебе в следующей игре, лол
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A. ответил Klaus-S
        сегодня в 19:09
        Он наверное в кубке выйдет.
        Надеюсь Юра выпустит возможный максимум скамейки. На Стэмфорде нужна свежая основа.
        Dj Лёха
        Dj Лёха ответил DXTK
        сегодня в 19:06
        что тут сказать.... могу лишь поздравить ливер с 6 победой подряд, феноменально. думаю Клопп доволен, таким стартом клуба. Для Саута 3-0 это разгром, хорошо что не огребли больше. могли и 5-0 улететь.... да и ладно. PS Ливер продолжает мне мстить одержав 3 из 3 побед над моими клубами, критика видно пошла на пользу, разрывают всех.
        ...Ливер продолжает мне мстить одержав 3 из 3 побед над моими клубами...

        К концу чемпионата Ливерпуль одержит 36 побед над «твоими» клубами, истинный болельщик ты наш.
        Klaus-S
        Klaus-S ответил Y.N.W.A.
        сегодня в 19:04
        Самая настоящая победа на классе. Матип понравился. Не понял зачем заменили Шакири..ну да ладно. Всех с победой!
        Он наверное в кубке выйдет.
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        сегодня в 19:04
        играли спокойно и так же спокойно победили. Успехов и дальше красным!
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A. ответил DXTK
        сегодня в 19:03
        что тут сказать.... могу лишь поздравить ливер с 6 победой подряд, феноменально. думаю Клопп доволен, таким стартом клуба. Для Саута 3-0 это разгром, хорошо что не огребли больше. могли и 5-0 улететь.... да и ладно. PS Ливер продолжает мне мстить одержав 3 из 3 побед над моими клубами, критика видно пошла на пользу, разрывают всех.
        Конечно же, все благодаря тебе. Клопп с игроками круглосуточно мониторят соккер в поисках твоей критики, только бы отомстить тебе в следующей игре, лол
        dzvinka
        dzvinka
        сегодня в 19:03
        взяли свои очки у фарма, все норм! Шакири в старт на следующую игру, можно вместо Салаха.
        Klaus-S
        Klaus-S
        сегодня в 19:01
        Надеюсь, с ван Дейком всё в порядке.
        Klaus-S
        Klaus-S
        сегодня в 19:01
        Всех коллег с победой. Отличная игра. Играли с запасом и могли бы при желании прибавить и забить больше. На мой взгляд, слишком злоупотребляли игрой на Салаха, когда можно было сыграть и на кого-то другого, находящегося в более выгодной позиции.
        Медив
        Медив
        сегодня в 18:58
        Бывший Саутгемптон все таки раскатал действующий Саутгемптон
        FROLL 001
        FROLL 001
        сегодня в 18:58
        Пора, великому в прошлом клубу, брать чемпионство.
        DXTK
        DXTK
        сегодня в 18:57
        что тут сказать.... могу лишь поздравить ливер с 6 победой подряд, феноменально. думаю Клопп доволен, таким стартом клуба.

        Для Саута 3-0 это разгром, хорошо что не огребли больше. могли и 5-0 улететь.... да и ладно.

        PS Ливер продолжает мне мстить одержав 3 из 3 побед над моими клубами, критика видно пошла на пользу, разрывают всех.
        Sergus
        Sergus
        сегодня в 18:56
        Как у пупсиков феноменально выиграл, так и идет прямиком.
        El Dassory
        El Dassory
        сегодня в 18:55
        Понравился матч, на классе, без нерваков.
        Martini1987
        Martini1987
        сегодня в 18:53
        Юююллл нееевеер воооолк элооооон))) хо-хо, с победой нас, красные и сопереживающие!!!
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A.
        сегодня в 18:52
        Самая настоящая победа на классе. Матип понравился. Не понял зачем заменили Шакири..ну да ладно.
        Всех с победой!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100