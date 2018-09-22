В матче 8-го тура РПЛ «Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью.
Грозный, стадион «Ахмат-Арена».
«Ахмат» - «Оренбург» - 1:1 (1:0)
Голы: Вилькер 22 - Афонин 66
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Мбенг 83), Семёнов, Вилькер, Мохаммади, Швец, Думбия, Исмаэл, Митришев (Гащенков 70), Балай (Бериша 58)
Главный тренер: Рахимов Рашид.
«Оренбург»: Фролов, Бегич, Андреев, Ойеволе, Сутормин (Рикарду Алвеш 74), Афонин, Мишкич (Чиркин 15), Попович, Терехов, Малых, Деспотович (Козлов 90+4)
Главный тренер: Федотов Владимир В.
Предупреждения: Думбия 50, Попович 60, Афонин 63, Ойеволе 81, Бериша 81
Судья: Иванов Сергей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче тура «Динамо» уступило «Анжи» (0:1).
sir-5
сегодня в 18:41
Все ждут победы,а будет ничья.1-1.
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К матчу Ахмат - Оренбург
sir-5
сегодня в 18:41
Все ждут победы,а будет ничья.1-1.
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0
К матчу Ахмат - Оренбург
А ничья то хоть боевая или какая "другая"???
А ничья то хоть боевая или какая "другая"???
Только Победа нужна...
Только Победа нужна...