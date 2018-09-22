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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 2.28 2.20 6.50
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1.30 4.80 14.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:2 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 21.00 8.40 1.135
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1:2 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 33.00 5.55 1.194
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 0:2 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
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«Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью

сегодня, 20:57
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В матче 8-го тура РПЛ «Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью.

Грозный, стадион «Ахмат-Арена».

«Ахмат» - «Оренбург» - 1:1 (1:0)
Голы: Вилькер 22 - Афонин 66

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Мбенг 83), Семёнов, Вилькер, Мохаммади, Швец, Думбия, Исмаэл, Митришев (Гащенков 70), Балай (Бериша 58)
Главный тренер: Рахимов Рашид.

«Оренбург»: Фролов, Бегич, Андреев, Ойеволе, Сутормин (Рикарду Алвеш 74), Афонин, Мишкич (Чиркин 15), Попович, Терехов, Малых, Деспотович (Козлов 90+4)
Главный тренер: Федотов Владимир В.

Предупреждения: Думбия 50, Попович 60, Афонин 63, Ойеволе 81, Бериша 81

Судья: Иванов Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче тура «Динамо» уступило «Анжи» (0:1).

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Все комментарии
Владислав Дудкин
Владислав Дудкин
сегодня в 21:31
Получается Оренбург сильнее Спартака, да и Анжи лишь в 9м проиграли. В общем непонятно, что за аномалия в таблице, но к зиме Спартак должен быть месте на 8-10
DEXEZ
DEXEZ ответил sir-5
сегодня в 21:18
Может в букмекеры податься??? sir-5 сегодня в 18:41 Все ждут победы,а будет ничья.1-1. Ответить 0 К матчу Ахмат - Оренбург
Это замануха))
Sully
Sully
сегодня в 21:17
играли Ахмат и Оренбург а стыдно за спартак((
sir-5
sir-5
сегодня в 21:12
Может в букмекеры податься???
sir-5
сегодня в 18:41
Все ждут победы,а будет ничья.1-1.

Ответить
0

К матчу Ахмат - Оренбург
Sergus
Sergus
сегодня в 21:10
Оренбург не опозорился, увез очко с тяжелого матча.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:04
Смотрел матч в Ростове и очень жестоко прокололся. Надо было этот матч посмотреть , тут хоть голы были.
А ничья то хоть боевая или какая "другая"???
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 21:04
Кадыров неожиданно вспомнил, откуда в казне деньги, и удачно слил игру.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:04
Ничья на своём поле - плохой показатель.
Только Победа нужна...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:03
Жаль,что не удержали победу,но и ничья позволила переместиться на 6 место.
cska plus
cska plus
сегодня в 20:59
День ничьих.
ndedov
ndedov
сегодня в 20:58
Исход который был известен заранее.
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