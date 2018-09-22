«Ростов» дома сыграл вничью с «Уфой»

«Ростов» сыграл вничью с «Уфой» в матче 8-го тура РПЛ.
Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»
«Ростов» - «Уфа» 0:0
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев (Зуев 83), Салетрос (Калачев 53), Сигурдарсон (Кьяртанссон 70)
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Алиев 90), Карп, Тилль, Сысуев (Безденежных 46), Слай
Главный тренер: Томаров Сергей.
Предупреждения: Слай 17, Вилюш 29, Табидзе 71, Йокич 87
Судья: Казарцев Василий.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее московское «Динамо» уступило «Анжи».