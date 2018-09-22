«Ростов» дома сыграл вничью с «Уфой»

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 2.28 2.20 6.50
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1.30 4.80 14.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:2 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 21.00 8.40 1.135
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:5 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1:2 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 33.00 5.55 1.194
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 0:2 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 Идет первый тайм, 16’ Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:0 Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.32 5.40 9.50
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 Идет первый тайм, 31’ Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:0 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.04 3.47 2.01
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«Ростов» дома сыграл вничью с «Уфой»

сегодня, 20:54
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Ростов» сыграл вничью с «Уфой» в матче 8-го тура РПЛ.

Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»

«Ростов» - «Уфа» 0:0

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев (Зуев 83), Салетрос (Калачев 53), Сигурдарсон (Кьяртанссон 70)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Алиев 90), Карп, Тилль, Сысуев (Безденежных 46), Слай
Главный тренер: Томаров Сергей.

Предупреждения: Слай 17, Вилюш 29, Табидзе 71, Йокич 87

Судья: Казарцев Василий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее московское «Динамо» уступило «Анжи».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:58
Ростов пополз вниз. Завтра даже народная сможет его обойти...
mars6791
mars6791
сегодня в 21:55
Уфа взяла очко , на выезде - успешно. Ростов потерял очко дома.
svar777
svar777
сегодня в 21:54
Не радует, 10 ударов в сторону ворот и только один в ворота. И Карпин хочет их сделать и чего-то добиться. Сомневаюсь!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 21:48
Уфа сыграла по своим силам с равной командой.
борька
борька
сегодня в 21:41
Счет по игре.
Abverin
Abverin
сегодня в 21:19
Ростов играл как хозяин спартак в матче с ПАОКОм.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 21:17
Смотрю что бездарных троллей не меньше чем при Ростове с КББ.Значит боятся и уважают))).За сим откланяюсь.)
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 21:17
Уфу с ничьей, ростов скоро уйдет из тройки лидеров.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 21:15
Счет по игре, Ростов опять опозорился.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил sir-5
сегодня в 21:15
Ладно завтра распустишь свою гриву и хвост)
Alista
Alista
сегодня в 21:13
Уфа противопоставила прагматизм бестолковому футболу карпина.
CSKA чемпион
CSKA чемпион
сегодня в 21:13
колхозный автобус пора в утиль!!!
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 21:13
Этот счёт, не может не радовать. Быки уже в понедельник обойдут Ростов
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:12
Цвет настроения чёрный, сыграли мы в ничью с Уфой никчемной
Antonchik
Antonchik
сегодня в 21:12
Второе место давит на ростов, пора вниз на любимое в переходную зону.
Крейсер
Крейсер
сегодня в 21:10
У Карпина всегда команды хорошо стартовали.
Ну, собственно, и всё...
sir-5
sir-5 ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 21:10
А кто такой Гинер?Мелкий московский барыга,мечтает продать свою команду,а никто не покупает...
Дерёт всех(судя по плачу спартачей и миллеристов),ни одна естественная монополия перед ним устоять не может. А так-да,сам всегда это говорю.Может это талант,а все ваши на его фоне-полные бездари???
ckori
ckori
сегодня в 21:09
Да удивительно,почему Ростов не победил!?
sir-5
sir-5 ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 21:08
Фарм клуб?если такой и есть в РПЛ,это в Казани.
Да ладно...Сколько у вас спартачей???
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил sir-5
сегодня в 21:08
А кто такой Гинер?Мелкий московский барыга,мечтает продать свою команду,а никто не покупает...
sir-5
sir-5 ответил Dominators
сегодня в 21:07
Жаль .Но на победу Ростов не наиграл .Сберегли голы на Спартак .
Ми нэ вазражаем...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:06
Давненько не видел такой беззубый Ростов. Да и Уфа в обороне грамотно сыграла.
Унылый матч , нули заслуженные!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил sir-5
сегодня в 21:06
Фарм клуб?если такой и есть в РПЛ,это в Казани.
iNels
iNels ответил Reneg
сегодня в 21:06
Каждый год такие как вроде тебя Уфу в Фнл сватают... Не дождетесь..
и как ее можно сватать в фнл каждый год, когда она последние пару лет стабильно в середине была, не скатываясь и не давая поводов говорить такие слова? не выдумывай)
sir-5
sir-5 ответил Ice van Reed
сегодня в 21:05
А нам никто и не даст подняться на верх
Господи,и сегодня кто-то опять помешал выиграть! И хитрый Гинер такую комбинацию замутил,проиграв дома "Ростову",что у всех голова кругом...Сиротки вы мои провинциальные!!! Типа "Девушку из деревни вывезти можно,а вот деревню из девушки-никогда".Да,в ответе не напрягайся(если надумаешь),я не столичный житель.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 21:04
Все болельщики Ростова на матче,кроме несколькиз,по посещаемости Ростов тоже в лидерах!Так что эта обидная ничейка ровным счетом ничего не значит.Пожалели Димана Кириченко).Сельмаш Вперед!
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 21:04
Подтянулись гинеровские и милеровские обиженки)
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:03
Две ничьих были боевые , это обидная, но закономерная
sir-5
sir-5
сегодня в 21:03
Халява кончилась,и в следующем туре фарм-клубу придётся очно выяснять отношения с озлобленной "мамой" на её поле. Но я Валере не изменю никогда,кого бы он не тренировал,удачи ему!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:03
Игра мне не понравилассь
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