«Бавария» одержала победу над «Шальке»

«Бавария» обыграла «Шальке» в матче 4-го тура чемпионата Германии.
Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»
«Шальке» - «Бавария» 0:2 (0:1)
Голы: Хамес 8, Левандовски 64 (пенальти)
«Шальке-04»: Ферманн, Налдо, Настасич, Сане, МакКенни (Бенталеб 54), Руди, Ди Санто (Арит 68), Шёпф, Калиджури, Эмболо, Ут (Бургшталлер 73)
Главный тренер: Тедеско Доменико.
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Зюле, Алькантара, Алаба, Киммих, Горецка, Мюллер, Рибери (Гнабри 83), Хамес (Ренату Санчеш 87), Левандовски (Вагнер 79)
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Налдо 32, Калиджури 42, Вагнер 90
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