«Манчестер Сити» отправил пять мячей в ворота «Кардиффа»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом» в матче 6-го тура АПЛ.
Кардифф, стадион «Кардифф Сити»
«Кардифф» - «Манчестер Сити» 0:5 (0:3)
Голы: Кун Агуэро 32, Бернарду Силва 35, Гюндоган 44, Марез 67, Марез 89
«Кардифф»: Этеридж, Экюэль-Манга, Моррисон, Каннингэм, Пелтиер (Ричардс 51), Роллс, Камараса, Артер (Мерфи 75), Хойлетт (Мерфи 75), Уорд (Зохоре 63), Рид
Главный тренер: Уорнок Нил.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Отаменди, Делф, Уокер, Фернандиньо (Стоунз 74), Гюндоган (Фоден 69), Бернарду Силва, Кун Агуэро (Марез 61), Сане, Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Роллс 45+1, Фернандиньо 61
В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 6-го тура АПЛ.
Гвардиола и МС установили рекорд в 100 очков, кто из тренеров сможет лучше, может имя назовешь, не уж то Педдегрини на такое способен?
Гвардиола и МС установили рекорд в 100 очков, кто из тренеров сможет лучше, может имя назовешь, не уж то Педдегрини на такое способен?
А гвардиола чаще всех нынешних тренеров выводил свои клубы в полуфинал ЛЧ, чем один твой сити.
А гвардиола чаще всех нынешних тренеров выводил свои клубы в полуфинал ЛЧ, чем один твой сити.
А чушь ты не давно изложил в адрес Гвардиолы, после поражения от Лиона в ЛЧ, преплетя Педегрини .....
А чушь ты не давно изложил в адрес Гвардиолы, после поражения от Лиона в ЛЧ, преплетя Педегрини .....
Что покажет дно-лига в ЛЧ??
Как обычно - ничего))
Что покажет дно-лига в ЛЧ??
Как обычно - ничего))
Несешь чушь, опустил себя.
Несешь чушь, опустил себя.
В ЛЧ слабых команд нет , как в АПЛ
В ЛЧ слабых команд нет , как в АПЛ