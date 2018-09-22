«Манчестер Сити» отправил пять мячей в ворота «Кардиффа»

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 Идет второй тайм, 55’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 2.28 2.20 6.50
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 Идет второй тайм, 51’ Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:0 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1.30 4.80 14.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 42’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 21.00 8.40 1.135
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:5 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 43’ Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 7.20 3.85 1.54
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 43’ Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.23 7.60 14.00
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.04 3.56 1.98
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«Манчестер Сити» отправил пять мячей в ворота «Кардиффа»

сегодня, 18:51
КардиффЛоготип футбольный клуб Кардифф0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом» в матче 6-го тура АПЛ.

Кардифф, стадион «Кардифф Сити»

«Кардифф» - «Манчестер Сити» 0:5 (0:3)
Голы: Кун Агуэро 32, Бернарду Силва 35, Гюндоган 44, Марез 67, Марез 89

«Кардифф»: Этеридж, Экюэль-Манга, Моррисон, Каннингэм, Пелтиер (Ричардс 51), Роллс, Камараса, Артер (Мерфи 75), Хойлетт (Мерфи 75), Уорд (Зохоре 63), Рид
Главный тренер: Уорнок Нил.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Отаменди, Делф, Уокер, Фернандиньо (Стоунз 74), Гюндоган (Фоден 69), Бернарду Силва, Кун Агуэро (Марез 61), Сане, Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Роллс 45+1, Фернандиньо 61

В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 6-го тура АПЛ.

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Все комментарии
kiendjin
kiendjin
сегодня в 20:05
Пеп правит в Англии, нечего вы не сделаите, это гениальный тренер..
DXTK
DXTK ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 20:03
Лысый для АПЛ подойдет. Для еврокубков подойдет Аллегри или тот же Бенитес.
Аллегри? серьезно два финала проиграл. А Бенитес чисто на фарте в 2005 выиграл с Ливером у Милана, где многие поговаривают,, что Джеррард в раздевалке был куда больше тренером, чем сам испанец. Тот сидел после 3-0 в первом тайме и хот-догом заедал провал.....
DXTK
DXTK ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 20:00
Причем здесь статус короля? Разве я и фанаты МС утверждали в один голос, что МС - короли футбола? Я бы раписал, почему так считаю, но уверен, ты продолжишь и дальше его защищать.
за чем писать тут, напиши в своем блоге, "истинный" поклонник МС, свое мнение на счет великого тренера в современном футболе.

Гвардиола и МС установили рекорд в 100 очков, кто из тренеров сможет лучше, может имя назовешь, не уж то Педдегрини на такое способен?
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил mangoх12
сегодня в 19:57
а с кем веришь, с Манчини ?))
Лысый для АПЛ подойдет. Для еврокубков подойдет Аллегри или тот же Бенитес.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил DXTK
сегодня в 19:55
Шейхофски мешок один раз дошел до полуфинала за свою 100 летнюю историю в ЛЧ, а считает себя королем? А гвардиола чаще всех нынешних тренеров выводил свои клубы в полуфинал ЛЧ, чем один твой сити.
Причем здесь статус короля? Разве я и фанаты МС утверждали в один голос, что МС - короли футбола? Я бы раписал, почему так считаю, но уверен, ты продолжишь и дальше его защищать.
DXTK
DXTK ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 19:51
Правильно сделал. Еще больше скажу, я не верю в победу МС в ЛЧ с вашим лысым физруком.
Шейхофски мешок один раз дошел до полуфинала за свою 100 летнюю историю в ЛЧ, а считает себя королем?

А гвардиола чаще всех нынешних тренеров выводил свои клубы в полуфинал ЛЧ, чем один твой сити.
mangoх12
mangoх12 ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 19:46
Правильно сделал. Еще больше скажу, я не верю в победу МС в ЛЧ с вашим лысым физруком.
а с кем веришь, с Манчини ?))
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил DXTK
сегодня в 19:40
до старта сказал МС разорвет кардифф, по веселятся после поражения от Лиона. А чушь ты не давно изложил в адрес Гвардиолы, после поражения от Лиона в ЛЧ, преплетя Педегрини .....
Правильно сделал. Еще больше скажу, я не верю в победу МС в ЛЧ с вашим лысым физруком.
DXTK
DXTK ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 19:38
Я ошибся, когда считал тебя умным парнем. Несешь чушь, опустил себя.
до старта сказал МС разорвет кардифф, по веселятся после поражения от Лиона.

А чушь ты не давно изложил в адрес Гвардиолы, после поражения от Лиона в ЛЧ, преплетя Педегрини .....
Apsny
Apsny
сегодня в 19:35
Типа нет в апле погромов).
boom4321
boom4321
сегодня в 19:31
В бильярд поиграли
sihafazatron
sihafazatron ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 19:30
С победой тебя. Матч пропустил, дела и всё такое(
с победой! обчная игра мс против аустайдера, спокойно и не напрягаясь взяли 3 очка, могли и 10 забить) скоро важные и сложные выездные матчи: хоффенхайм и ливер, вот где нужно будет побеждать во что бы то ни стало.
3ton
3ton ответил Y.N.W.A.
сегодня в 19:28
Лучшая лига для аутсайдеров ))
Что покажет дно-лига в ЛЧ??
Как обычно - ничего))
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил DXTK
сегодня в 19:27
это когда МС там Челси в АПЛ обыграл, на плейстейшен что ли? у них старт без поражений.
Я ошибся, когда считал тебя умным парнем.
Несешь чушь, опустил себя.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил sihafazatron
сегодня в 19:26
помимо апл был суперкубок англии
С победой тебя. Матч пропустил, дела и всё такое(
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил sihafazatron
сегодня в 19:25
помимо апл был суперкубок англии
Он забыл, что в последних трех матчах с Челси - побеждал МС.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 19:23
Очень рад за Мареза. Добро пожаловать в Манчестер Сити, Рияд!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил 3ton
сегодня в 19:06
Что следует знать о дворовом чемпионате . В ЛЧ слабых команд нет , как в АПЛ
У вас с сериальщиками жестко бомбит от АПЛ, ибо сами знаете не хуже нас, что это лучшая лига ин ве ворлд.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
сегодня в 19:04
Кардиф жалко. Попали под горячую
sihafazatron
sihafazatron ответил DXTK
сегодня в 19:03
это когда МС там Челси в АПЛ обыграл, на плейстейшен что ли? у них старт без поражений.
помимо апл был суперкубок англии
DXTK
DXTK ответил sihafazatron
сегодня в 19:02
ну да, ну да...только в этом сезоне уже обыграли челси и арсенал) про прошлый даже говорить не буду))
это когда МС там Челси в АПЛ обыграл, на плейстейшен что ли? у них старт без поражений.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 19:00
Класс одержал победу!
3ton
3ton
сегодня в 18:59
Что следует знать о дворовом чемпионате .
В ЛЧ слабых команд нет , как в АПЛ
El Dassory
El Dassory
сегодня в 18:58
Мощно ответил Сити на проигрыш с Лионом.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 18:56
в промышленных масштабах колотят!!!
sihafazatron
sihafazatron ответил DXTK
сегодня в 18:54
Все же Кардифф не Лион, можно и разрывать, вот вот Мс только и может аутсайдеров лупить
ну да, ну да...только в этом сезоне уже обыграли челси и арсенал) про прошлый даже говорить не буду))
DXTK
DXTK
сегодня в 18:53
Все же Кардифф не Лион, можно и разрывать, вот вот Мс только и может аутсайдеров лупить
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:51
победа на классе!) наконец-то марез забивает за мс, надеюсь теперь у него попрет)))
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