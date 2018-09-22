«Интер» вырвал победу у «Сампдории»

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 2.28 2.20 6.50
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1.30 4.80 14.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:2 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 21.00 8.40 1.135
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:5 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1:2 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 33.00 5.55 1.194
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 0:2 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 1:0 Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.102 9.30 31.00
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.04 3.47 2.01
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«Интер» вырвал победу у «Сампдории»

сегодня, 23:25
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)0 : 1Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

«Интер» обыграл «Сампдорию» в матче 5-го тура чемпионата Италии.

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»

«Сампдория» - «Интер» 0:1 (0:0)
Гол: Брозович 90+4

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Андерсен, Мурру, Прат (Баррето 59), Линетти (Янкто 59), Экдаль, Рамирес (Сала 90+2), Квальярелла, Дефрель

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Асамоа, Весино, Брозович, Политано (Перишич 60), Наингголан (Валеро 83), Кандрева (Кейта 70), Икарди

Предупреждения: Линетти 6, Миранда 20, Дефрель 89

Судья: Гуида Марко.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

Напомним, что недавно «Интер» одержал победу над «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский ответил sihafazatron
сегодня в 23:59
заголов не правильный, лучше так написать: «Интер» вырвал победу у «Сампдории, у княза бомбануло»
Бомбанёт у тебя, когда портовая помойка лишит каталонского физрука титула, а интер во втором круге за выживание будет бороться. Аха-ха)
Браток Салтан
Браток Салтан
сегодня в 23:53
Интер выиграл. Вот уж диво. Это круче белки, грызущей орешки, круче войска черноморского и царевны-лебедя.
Осталось только подождать, когда сказочке придёт конец)
Смердириста
Смердириста
сегодня в 23:50
Под одним глазом фингал, а вторым уже вижу скудету.
Месия
Месия
сегодня в 23:46
Икарди должен был забить и посвятить гол святому Лионтию и его каталонской церкви. Задача не выполнена, значит я отлучаю его от сборной и церкви Святого Лионтия.
Маcсон
Маcсон
сегодня в 23:45
Пока фанаты грызутся и празднуют, мы обеспечиваем результат.
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
сегодня в 23:42
Ничего, пусть порадуются. Скоро наш Игуаин их в порошок сотрёт.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:42
заголов не правильный, лучше так написать:
«Интер» вырвал победу у «Сампдории, у княза бомбануло»
Миланский дворник
Миланский дворник
сегодня в 23:40
Ну вот, нагадили мердосы и в Генуе. Теперь много работы у моих коллег.(
Ислам Керимов
Ислам Керимов
сегодня в 23:39
Интеристов с победой!
Горбатым льда!
juvenale
juvenale ответил Zen-Aku
сегодня в 23:39
На жилах!!! На характере!!! Всех Интеристов с тяжёлой победой!!!!
тут нет никого,не нужно во множественном числе...за картон болеют только мазохисты
Древний Хрюкр
Древний Хрюкр
сегодня в 23:38
Китайцы купили Сампдорию и розыграли спектакль. Прям как пиндосы с нами на майдане.
3веробой
3веробой
сегодня в 23:36
ненавижу картонщиков. Опять отскочили.
Верещагин
Верещагин
сегодня в 23:35
феерические стартовые отскоки это ожидаемо.
посмотрим когда начнут буксовать.
Казинака
Казинака
сегодня в 23:33
я так рада, мальчики, что работаю сегодня бесплатно. Жду вас.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 23:32
Космический ацкок))) 75 Марко - гобб!!!
Всех Интеристов с викторией!!!

Интересно сколько сезонов понадобится Спалетти, чтобы выяснить что курица - не птица, Болгария - не заграница, а Кандрева - не футболист?!!
Князь Московский
Князь Московский
сегодня в 23:32
Опять отскок имени судьи:
1) Зажал ЖК для блондинки и Шкурьяна
2) Зажал три опаснейших штрафных у ворот интера
3) Штрафной после розыгрыша которого вскоре забили гол был липовый
djaich
djaich
сегодня в 23:30
Все по делу. Сампдория физически не смогла провести два матча за неделю на уровне. Второй тайм в исполнении генуэзцев, когда команда уже очень сильно подсела и начала катать вату в непосредственной близи от собственных ворот, был ужасен.
Камелошка
Камелошка
сегодня в 23:29
Мои дарагие нерадзурцы, впервые за многие годы боления за наш виликий клуб я ощутил эрекцию. Там где камня на камне не оставили от Наполи зарешала наша балканская белоснежка. А всё потому, что щедрость наших китайских повелитилей не знает границ.
Павержены великие тотинхемы и сампдории, трипищи Реал ты следующий!
joma_inter
joma_inter
сегодня в 23:29
Гоббы налетайте! С победой Интеристы!
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 23:28
На жилах!!!

На характере!!!

Всех Интеристов с тяжёлой победой!!!!
Groove000
Groove000
сегодня в 23:27
по делу выиграли, доминировали весь матч, к VAR вопросов никаких
juvenale
juvenale
сегодня в 23:26
очередной отскок картонного дма....ну ничего эти отскоки скоро закончатся
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