«Интер» вырвал победу у «Сампдории»

«Интер» обыграл «Сампдорию» в матче 5-го тура чемпионата Италии.
Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»
«Сампдория» - «Интер» 0:1 (0:0)
Гол: Брозович 90+4
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Андерсен, Мурру, Прат (Баррето 59), Линетти (Янкто 59), Экдаль, Рамирес (Сала 90+2), Квальярелла, Дефрель
«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Асамоа, Весино, Брозович, Политано (Перишич 60), Наингголан (Валеро 83), Кандрева (Кейта 70), Икарди
Предупреждения: Линетти 6, Миранда 20, Дефрель 89
Судья: Гуида Марко.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Напомним, что недавно «Интер» одержал победу над «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.
Павержены великие тотинхемы и сампдории, трипищи Реал ты следующий!
Павержены великие тотинхемы и сампдории, трипищи Реал ты следующий!
1) Зажал ЖК для блондинки и Шкурьяна
2) Зажал три опаснейших штрафных у ворот интера
3) Штрафной после розыгрыша которого вскоре забили гол был липовый
1) Зажал ЖК для блондинки и Шкурьяна
2) Зажал три опаснейших штрафных у ворот интера
3) Штрафной после розыгрыша которого вскоре забили гол был липовый